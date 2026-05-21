  • Агент Батракова провел телефонный разговор с «ПСЖ»: «Планируют прилететь в Москву. Если не Кампуш, то человек, уполномоченный вести переговоры»
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о разговоре с «ПСЖ» по поводу футболиста. 

«В телефонном разговоре понимание того, что они планируют прилететь в Москву, у нас есть. Дальше ждем.

Даже если не Луиш Кампуш приедет, то это будет человек, который будет уполномочен непосредственно клубом вести переговоры», – сказал Кузьмичев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
Владимир Кузьмичев
Луиш Кампуш

Сафонов приедет!
ОтветФут.Боль
Же ма пель Матвей! Же вье де Пари!
ОтветAleksey Yashin
Кесь ке се, мусьё, кесь ке се ?
Алло, здравствуйте, мы звоним вам из ПСЖ. Хотели бы посмотреть на Батракова вживую. Пришлите 100 тыс на билет, мы вылетаем)
ОтветМерген Морозов
Прилетим - вернём)
ОтветМерген Морозов
авиасейлс в помощь)))
Дело принимает серьезный оборот! ПСЖ Сафонова и Батракова
ОтветХейтер всех Доннарум
Комментарий скрыт
ОтветEugene Leonov
Вроде как журналист L’Equipe Жозе Барросо подтвердил интерес к Батракову и Кисляку.
Учитывая, что его можно забрать за 16 млн., ПСЖ проще взять его, чем не брать, если что через год или два можно будет скинуть Зениту минимум за 20.
ОтветCaniball
Думаю так и будет.Купят и сдадут в аренду в клуб из ЛЧ.
ОтветTimbaland
Мне кажется аренда - это не в стиле ПСЖ
Скажите этому агенту, что успешные переговоры требуют тишину
ОтветWhitePeacock
Так нет переговоров, скрывать пока нечего.
ОтветWhitePeacock
А зачем ему утаивать?!
Сумма выкупа всем известна.
Агент просто хочет побыстрее свою комиссию получить и на этом все.
"— Да?
— Алё!
— Да да?
— Ну как там с деньгами?
— А?
— Как с деньгами-то там?
— Чё с деньгами?
— Чё?
— Куда ты звонишь?
— Тебе звоню.
— Кому?
— Ну тебе.
— Кому тебе?" .....
Ответcyberbob
А вот тебе вот…
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
- Я от Матвей Евгеньича
- кого? не знаю такого
Какой-то хапужный агент. Серьезные дела и трансферы обычно проходят в тишине и детали стараются не раскрывать до талого. А тут агент какой-то балабол. Походу просто пытается срубить деньги по-быстрому, компетенций видно что ноль целых ноль десятых.
- Алло, это ПСЖ?
- Excusez moi, je ne vous comprends pas
- Да лан, я просто так позвонил, все пока
Не в Москву, а на Кипр.
Не на Батракова, а на Кокорина.
Не из ПСЖ, а из Цирка Дю Солей.
Короче понятно. Не знаю, прилетит ли какой-нибудь представитель ПСЖ, но Кузьмичеву это и не надо. Он в любом случае объявит, что переговоры стремительно прогрессируют, затем спустя пар недель заявится в офис Локо и потребует поднять зарплату Алексею, а ему выплатить еще агентских, иначе, он продастся Зениту.
