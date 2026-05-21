Агент Батракова провел телефонный разговор с «ПСЖ»: «Планируют прилететь в Москву. Если не Кампуш, то человек, уполномоченный вести переговоры»

Агент Батракова: представители «ПСЖ» планируют прилететь в Москву.

Владимир Кузьмичев , агент полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова , рассказал о разговоре с «ПСЖ » по поводу футболиста.

«В телефонном разговоре понимание того, что они планируют прилететь в Москву, у нас есть. Дальше ждем.

Даже если не Луиш Кампуш приедет, то это будет человек, который будет уполномочен непосредственно клубом вести переговоры», – сказал Кузьмичев.