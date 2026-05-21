  • Шерки в «Ман Сити» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии Goal, Джака в «Сандерленд» – 2-й, Ламменс в «МЮ» – 3-й, Педро в «Челси» – 5-й, Дьокереш в «Арсенал» – 13-й
Переход Шерки в «Сити» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии Goal.

Goal составил рейтинг лучших трансферов в АПЛ по итогам сезона-2025/26. 

На первом месте в списке из 20 сделок расположился переход Райана Шерки из «Лиона» в «Манчестер Сити». 

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Райан Шерки, из «Лиона» в «Манчестер Сити» за 30,5 млн фунтов; 

2. Гранит Джака, из «Байера» в «Сандерленд» за 17 млн фунтов;

3. Сенне Ламменс, из «Антверпена» в «МЮ» за 18 млн фунтов;

4. Доминик Калверт-Льюин, из «Эвертона» в «Лидс» бесплатно;

5. Жоао Педро, из «Брайтона» в «Челси» за 60 млн фунтов;

6. Антуан Семеньо, из «Борнмута» в «Манчестер Сити» за 62,5 млн фунтов;

7. Джанлуиджи Доннарумма, из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» за 26 млн фунтов;

8. Робин Руфс, из НЕК в «Сандерленд» за 9 млн фунтов;

9. Марк Гехи, из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити» за 20 млн фунтов;

10. Антон Штах, из «Хоффенхайма» в «Лидс» за 17 млн фунтов. 

13-е место занял Виктор Дьокереш, перешедший из «Спортинга» в «Арсенал» за 55 млн фунтов, 14-е – Мартин Субименди, из «Реал Сосьедад» в «Арсенал» за 56 млн фунтов, 15-е – Юго Экитике, из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за 69 млн фунтов, 16-е – Матеус Кунья, из «Вулверхэмптона» в «МЮ» за 62,5 млн фунтов, 17-е – Бриан Мбемо, из «Брентфорда» в «МЮ» за 65 млн фунтов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Марк Гехи, лучший трансфер Арсенала в этом сезоне
Ага точно) чтоб один игрок так слил чемпионство, это надо постараться
На уровне Джеррарда.
Не трудно догадаться, что в топе худших будут Исак, Керкез, Вирц. И всё благодаря лысому шарлатану
Нет, туда запихнут прежде всего Гарначо и Делапа, потому что с Ливерпуля особо не принято рофлить, кроме квадрупла.
Но Слот приближает эти времена, да.
Исак сам во всем виноват. Керкез в принципе деревянный, Виртц долго адаптировался.
Слоту скорее нужно предъявить деградацию лидеров.
Трансфер Субименди должен быть в десятке
Если бы зимой награждали, то да, но он выдохся на финише.
Этот человек может только назад пасовать, как в старте появился МЛС так сразу игра наладилась, этот сеньер в зад и ошибается довольно часто, ножки дрожат под прессингом, как видят что не него идёт соперник сразу пас назад в лучшем случая поперек и довольно часто обрез
Мбемо топ-трансфер
Вторая половина сезона у него очень средняя. Поэтому 50/50.
Забавно, что Шерки даже не выходил в старте в решающих для Сити матчах в концовке сезона. Видимо, Пеп не считал его лучшим трансфером)

Где-то в этом списке также должен быть Дьюзбери-Холл, а особенно в нём заслужили быть игроки Борнмута: Трюффер, Крупи и Райан
Также забавно, что все матчи, говорят которых он не ставил Шерки, Пеп успешно прое...л. И когда выпускал, было уже поздно
Не все, справделивости ради, но намеренно не выпускать своего самого креативного игрока, мог догадаться только Пеп. Рейндерс, наверное, и вовсе в шоке, как он может без шансов проигрывать конкуренцию абсолютно всем игрокам середины поля
Доннарумма?
Комментарий скрыт
Вот я тоже чёт орнул
Интересно, что такого великолепного сделал Семеньо за полгода, кроме гола пяткой, что его поставили выше Куньи и Мбемо, которые по 10 забили за новую команду ?
Если брать чисто игровой аспект, то МС получил 2 равноценных фланга атаки. Мбемо и Кунья играли вспышками и не имели стабильности.
Ну так он и в Сити был впорядке полном
Сити хорошо поработали над усилением, Шерки за 30 вместо Виртца за 150.
Субименди, Дьёкереш, Эзе, Инкапиэ не стали именно теми элементами, которых не хватало команде для победы в АПЛ и выхода в финал ЛЧ.
Субименди и Инкапье вполне стали, особенно Суби в первой половине сезона просто супер-топом был, только в последний месяц подустал. Инкапье отлично заменил Калафьори, который часто с травмами. Эзе чисто для 6 очков со шпорами, видимо, брали (шучу, он хорошо в один отрезок сыграл, когда Эдегор был травмирован). Вот Дьёкереш - да, совсем не попал, хотя последнее время всё полезнее выходит.
С Дьокершем Арсенал стал чемпионом, швед даже выходя на замену приносил пользу, идя в прессинг и выигрывая единоборства, не говоря уже о прямых обязанностях напа. Шерки-не всегда в состав попадал, ну и Сити откровенно слабо сыграли середину чемпионата.
