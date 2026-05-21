Шерки в «Ман Сити» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии Goal, Джака в «Сандерленд» – 2-й, Ламменс в «МЮ» – 3-й, Педро в «Челси» – 5-й, Дьокереш в «Арсенал» – 13-й
Goal составил рейтинг лучших трансферов в АПЛ по итогам сезона-2025/26.
На первом месте в списке из 20 сделок расположился переход Райана Шерки из «Лиона» в «Манчестер Сити».
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Райан Шерки, из «Лиона» в «Манчестер Сити» за 30,5 млн фунтов;
2. Гранит Джака, из «Байера» в «Сандерленд» за 17 млн фунтов;
3. Сенне Ламменс, из «Антверпена» в «МЮ» за 18 млн фунтов;
4. Доминик Калверт-Льюин, из «Эвертона» в «Лидс» бесплатно;
5. Жоао Педро, из «Брайтона» в «Челси» за 60 млн фунтов;
6. Антуан Семеньо, из «Борнмута» в «Манчестер Сити» за 62,5 млн фунтов;
7. Джанлуиджи Доннарумма, из «ПСЖ» в «Манчестер Сити» за 26 млн фунтов;
8. Робин Руфс, из НЕК в «Сандерленд» за 9 млн фунтов;
9. Марк Гехи, из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити» за 20 млн фунтов;
10. Антон Штах, из «Хоффенхайма» в «Лидс» за 17 млн фунтов.
13-е место занял Виктор Дьокереш, перешедший из «Спортинга» в «Арсенал» за 55 млн фунтов, 14-е – Мартин Субименди, из «Реал Сосьедад» в «Арсенал» за 56 млн фунтов, 15-е – Юго Экитике, из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за 69 млн фунтов, 16-е – Матеус Кунья, из «Вулверхэмптона» в «МЮ» за 62,5 млн фунтов, 17-е – Бриан Мбемо, из «Брентфорда» в «МЮ» за 65 млн фунтов.
Но Слот приближает эти времена, да.
Слоту скорее нужно предъявить деградацию лидеров.
Где-то в этом списке также должен быть Дьюзбери-Холл, а особенно в нём заслужили быть игроки Борнмута: Трюффер, Крупи и Райан