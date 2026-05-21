Шерки в «Ман Сити» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии Goal, Джака в «Сандерленд» – 2-й, Ламменс в «МЮ» – 3-й, Педро в «Челси» – 5-й, Дьокереш в «Арсенал» – 13-й

Переход Шерки в «Сити» – лучший трансфер сезона в АПЛ по версии Goal.

Goal составил рейтинг лучших трансферов в АПЛ по итогам сезона-2025/26.

На первом месте в списке из 20 сделок расположился переход Райана Шерки из «Лиона» в «Манчестер Сити».

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Райан Шерки, из «Лиона» в «Манчестер Сити» за 30,5 млн фунтов;

2. Гранит Джака , из «Байера » в «Сандерленд» за 17 млн фунтов;

3. Сенне Ламменс , из «Антверпена » в «МЮ » за 18 млн фунтов;

4. Доминик Калверт -Льюин, из «Эвертона » в «Лидс» бесплатно;

5. Жоао Педро , из «Брайтона » в «Челси » за 60 млн фунтов;

6. Антуан Семеньо , из «Борнмута » в «Манчестер Сити» за 62,5 млн фунтов;

7. Джанлуиджи Доннарумма , из «ПСЖ » в «Манчестер Сити» за 26 млн фунтов;

8. Робин Руфс , из НЕК в «Сандерленд » за 9 млн фунтов;

9. Марк Гехи , из «Кристал Пэлас » в «Манчестер Сити » за 20 млн фунтов;

10. Антон Штах , из «Хоффенхайма » в «Лидс » за 17 млн фунтов.

13-е место занял Виктор Дьокереш , перешедший из «Спортинга » в «Арсенал » за 55 млн фунтов, 14-е – Мартин Субименди , из «Реал Сосьедад » в «Арсенал» за 56 млн фунтов, 15-е – Юго Экитике , из «Айнтрахта » в «Ливерпуль » за 69 млн фунтов, 16-е – Матеус Кунья , из «Вулверхэмптона » в «МЮ» за 62,5 млн фунтов, 17-е – Бриан Мбемо , из «Брентфорда » в «МЮ» за 65 млн фунтов.