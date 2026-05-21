Азмун о критике в СМИ после невызова на ЧМ-2026: «У меня было предложение играть за другую страну, но я ответил: «Я сын Ирана». Недоразумения заставили судить обо мне поспешно»

Азмун о невызове на ЧМ: я сын Ирана и хочу радовать свой народ.

Экс-форвард «Зенита » Сердар Азмун ответил на критику в иранских СМИ, обвинявших его в нелояльности Ирану .

Азмун, выступающий за «Шабаб Аль-Ахли » из ОАЭ, не попал в расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2026. Иранское национальное агентство новостей IRNA сообщало о травме 31-летнего футболиста, однако позже в ряде СМИ появилась информация, что Азмуна не вызвали на чемпионат мира из-за опубликованной фотографии с премьер‑министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

«Хочу от всего сердца рассказать о некоторых вещах, которые многие люди могут не знать, и о недоразумениях, которые, возможно, заставили кого-то поспешно осудить меня. Я всегда с гордостью выступал за свою сборную. Когда мы побеждали, я гордился собой и своими партнерами по команде. Когда мы проигрывали, я был расстроен больше, чем кто-либо, как и они. Я люблю футбол и прекрасных, достойных людей в моей стране, Иране. Люди, чья доброта и неизменная поддержка всегда придавали мне сил.

Будучи подростком, я получил крупное финансовое предложение за то, чтобы представлять другую страну. Мой ответ был таков: «Я сын Ирана, и я хочу играть для своего народа и делать его счастливым». Я пообещал себе, что каждый раз, играя за сборную Ирана, я буду отдавать все силы, чтобы приносить радость людям, которые с любовью следят за футболом, особенно детям в отдаленных городах и деревнях, которые празднуют наши победы. Независимо от того, где я играю, моя идентичность, мое сердце и гордость – это Иран.

Я желаю успеха на чемпионате мира игрокам и тренерскому штабу. Идите и побеждайте, друзья мои, порадуйте сердца иранцев», – написал Азмун в соцсети.