  • Азмун о критике в СМИ после невызова на ЧМ-2026: «У меня было предложение играть за другую страну, но я ответил: «Я сын Ирана». Недоразумения заставили судить обо мне поспешно»
Азмун о критике в СМИ после невызова на ЧМ-2026: «У меня было предложение играть за другую страну, но я ответил: «Я сын Ирана». Недоразумения заставили судить обо мне поспешно»

Азмун о невызове на ЧМ: я сын Ирана и хочу радовать свой народ.

Экс-форвард «Зенита» Сердар Азмун ответил на критику в иранских СМИ, обвинявших его в нелояльности Ирану.

Азмун, выступающий за «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, не попал в расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2026. Иранское национальное агентство новостей IRNA сообщало о травме 31-летнего футболиста, однако позже в ряде СМИ появилась информация, что Азмуна не вызвали на чемпионат мира из-за опубликованной фотографии с премьер‑министром ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

«Хочу от всего сердца рассказать о некоторых вещах, которые многие люди могут не знать, и о недоразумениях, которые, возможно, заставили кого-то поспешно осудить меня. Я всегда с гордостью выступал за свою сборную. Когда мы побеждали, я гордился собой и своими партнерами по команде. Когда мы проигрывали, я был расстроен больше, чем кто-либо, как и они. Я люблю футбол и прекрасных, достойных людей в моей стране, Иране. Люди, чья доброта и неизменная поддержка всегда придавали мне сил.

Будучи подростком, я получил крупное финансовое предложение за то, чтобы представлять другую страну. Мой ответ был таков: «Я сын Ирана, и я хочу играть для своего народа и делать его счастливым». Я пообещал себе, что каждый раз, играя за сборную Ирана, я буду отдавать все силы, чтобы приносить радость людям, которые с любовью следят за футболом, особенно детям в отдаленных городах и деревнях, которые празднуют наши победы. Независимо от того, где я играю, моя идентичность, мое сердце и гордость – это Иран.

Я желаю успеха на чемпионате мира игрокам и тренерскому штабу. Идите и побеждайте, друзья мои, порадуйте сердца иранцев», – написал Азмун в соцсети.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Reuters
Думаю, для обычных иранцев он останется хорошим парнем и одним из лучших бомбардиров, жаль, что не сыграет на ЧМ
Шансы Ирана сильно уменьшились выйти из группы
ОтветЗвёздный Рафинья
При нынешнем регламенте из группы не выйти очень сложно,тем более когда в соперниках Новая Зеландия.
ОтветBVB 09
Ну... У тех есть Вуд.
А в Иране дедушка Тареми, и...
P.S. Проверил, ничего не изменилось, лучшие 8 мест только с 3 позиции выходят
Действительно, он же не сам себя в сборную вызвал/не вызвал?
Самое прикольное что кто выйдет в 1/16 будет считать что вышли из группы. Хотя при старом формате 1/16 это как раньше 32 команды )
ОтветАлексей Земсков
Ещё смешнее будет, если при этом новом формате ЧМ сборная Германии снова не выйдет из группы 😂
Правда самим немцам тогда будет не до смеха...
Иран многое потеряет без Азмуна
Материалы по теме
ФИФА запретит фанатам приносить дореволюционный флаг Ирана на игры сборной на ЧМ-2026. Он используется диаспорой в знак протеста против действующего режима
19 мая, 18:48
Представитель МИД Ирана о визах для сборной на ЧМ: «США неоднократно нарушали обязательства. ФИФА на нашей стороне – мы приложим все усилия для успешного выступления на турнире»
18 мая, 10:24
