  • FA начала расследование против «Саутгемптона» после шпионского скандала. Ассоциация хочет вычислить всех причастных и предъявить обвинения – возможны дисквалификации
Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит расследование действий «Саутгемптона» после того, как клуб признался в слежке за тремя другими командами Чемпионшипа в течение прошлого сезона.

Ранее аналитик «святых» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей клубов в плей-офф турнира. В результате «Саутгемптон» был исключен из плей-офф Чемпионшипа, а «Мидлсбро» сыграет в субботнем финале против «Халла». Кроме того, «святые» были лишены четырех очков в следующем сезоне Чемпионшипа.

Апелляция «Саутгемптона» на вынесенное наказание была отклонена в среду вечером.

Представитель FA заявил, что «не будет давать дальнейших комментариев, пока не оценит доказательства». Футбольная ассоциация планирует выяснить, кто участвовал в слежке и оценить вину тех, кто поощрял ее или знал о ее наличии.

Отмечается, что Английская футбольная лига, которая выдвинула обвинения против «Саутгемптона», может принимать меры только против своих клубов-членов. По итогам расследования FA причастным к делу лицам могут быть предъявлены обвинения, и возможно, на них наложат дисквалификации.

«Саутгемптон» об отклонении апелляции на исключение из плей-офф Чемпионшипа за слежку: «Мы осознаем серьезность произошедшего, но считаем наказание несоразмерным»

«Саутгемптон» исключен из финала плей-офф Чемпионшипа за шпионаж перед играми с «Мидлсбро», «Оксфордом» и «Ипсвичем». Клуб оштрафован на 4 очка на следующий сезон

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
лучше бы дали апдейт чо там по Сити. 9 лет мутили схемы, сколько можно уже тянуть резину
Учитывая прозвище «Саутгемптона», можно сказать, что FA покусились на святое.
Надеюсь Миллуол пройдет в финале Халл и сыграет в АПЛ. Просто было бы интересно увидеть там новые лица.
ОтветDenosaur
Надеюсь Миллуол пройдет в финале Халл и сыграет в АПЛ. Просто было бы интересно увидеть там новые лица.
Так Миллуол вылетел от Халла в плей-офф
ОтветSomeone from Internet
Так Миллуол вылетел от Халла в плей-офф
Точно. Там же Мидлсбро... Жаль.
