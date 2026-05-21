Станислав Черчесов: «Когда за спиной ВАР, квалификация судьи теряется – он ждут, что ему кто-то подскажет. Если нет ответственности, то нет и роста»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что арбитры теряют квалификацию, полагаясь на ВАР.
– Вы видели арбитров на разных уровнях, в нескольких странах. Почему в РПЛ такая ситуация, на ваш взгляд?
– Нюансы есть везде, где мы работали. Был турнир в Инсбруке, где играли немцы с англичанами. Сидишь на трибуне, сморишь и получаешь удовольствие. Задумываешься, почему так. И дошло: ВАР на матче не работает. Идет игра, побеждает лучшая команда. Арбитр был в ней, сконцентрирован на футболе, свистел и отвечал за то, что делал. Не ждал, что ему кто-то в ухо подскажет. Когда за спиной ВАР, то теряется квалификация судьи. Но у арбитров есть руководители, они знают, что нужно делать.
– Считаете, с ВАР судьи перекладывают ответственность?
– Они ждут, что им кто-то подскажет. Без ВАР судья свистит то, что видит, – ошибся или нет, вопрос другой. А у нас рефери выходит и знает, что его поправят, что бы он ни сделал. Когда нет ответственности и сосредоточенности, то и роста нет. Хотя в целом у меня абсолютное уважение к судьям. Они знают, что я могу закипеть, но глобально нет никаких проблем с арбитрами, – сказал Черчесов.
В той же Англии или Испании судью не зовут смотреть каждый момент, там чаще всего все просто. Если судья проглядел - зовут, если он трактует правила по своему - не вмешиваются
свиснул/не свиснул, ну что судье будет? ну если прям жесткий скандал , ну отстранят на месяц . Это максимум
проблема ведь в уровне судейства и его честности, а не в повторах
Не удивлюсь , что Стас так и сказал 😅
а как же отрицательный рост?