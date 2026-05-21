  • Станислав Черчесов: «Когда за спиной ВАР, квалификация судьи теряется – он ждут, что ему кто-то подскажет. Если нет ответственности, то нет и роста»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что арбитры теряют квалификацию, полагаясь на ВАР.

– Вы видели арбитров на разных уровнях, в нескольких странах. Почему в РПЛ такая ситуация, на ваш взгляд?

 – Нюансы есть везде, где мы работали. Был турнир в Инсбруке, где играли немцы с англичанами. Сидишь на трибуне, сморишь и получаешь удовольствие. Задумываешься, почему так. И дошло: ВАР на матче не работает. Идет игра, побеждает лучшая команда. Арбитр был в ней, сконцентрирован на футболе, свистел и отвечал за то, что делал. Не ждал, что ему кто-то в ухо подскажет. Когда за спиной ВАР, то теряется квалификация судьи. Но у арбитров есть руководители, они знают, что нужно делать.

– Считаете, с ВАР судьи перекладывают ответственность?

– Они ждут, что им кто-то подскажет. Без ВАР судья свистит то, что видит, – ошибся или нет, вопрос другой. А у нас рефери выходит и знает, что его поправят, что бы он ни сделал. Когда нет ответственности и сосредоточенности, то и роста нет. Хотя в целом у меня абсолютное уважение к судьям. Они знают, что я могу закипеть, но глобально нет никаких проблем с арбитрами, – сказал Черчесов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Черчесов прав кстати, но без ВАР , тоже нельзя, насмотрелись мы уже голов из офсайдов.
Просто ВАР в РПЛ извращенный.

В той же Англии или Испании судью не зовут смотреть каждый момент, там чаще всего все просто. Если судья проглядел - зовут, если он трактует правила по своему - не вмешиваются
Да конечно. При первой ошибке без ВАР будет судью чехвостить своим черчесовским словарем
А сейчас не чихвостят?!
Просто ВАР надо использовать не по понятиям футбольных управителей в стране, а по одинаковым отношенииям к правилам и участникам соревнования.
а у них как будто без вара была ответственность
свиснул/не свиснул, ну что судье будет? ну если прям жесткий скандал , ну отстранят на месяц . Это максимум
проблема ведь в уровне судейства и его честности, а не в повторах
А когда за спиной вратарь, защитник теряет квалификацию.
... он ждут...
Не удивлюсь , что Стас так и сказал 😅
Арбитры теряют квалификацию в принципе, а не только полагаясь на ВАР. Такое ощущение стало возникать, что постоянно ждешь в течении матча, что что-нибудь арбитр обязательно "отчудит", будто Коэновске кино смотришь. Но с другой стороны поржать хоть можно
«Кто не был, тот будет, кто был — не забудет»
во-первых, здравствуйте.
а как же отрицательный рост?
