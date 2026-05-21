Абрахам из «Астон Виллы» – 2-й после Эмерсона футболист, победивший в ЛЧ, ЛЕ и ЛК
Форвард «Астон Виллы» Тэмми Абрахам повторил уникальное достижение в еврокубках.
Английский клуб стал победителем Лиги Европы, разгромив «Фрайбург» (3:0) в финале в Стамбуле.
Таким образом, Абрахам выиграл все три основных европейских турнира – Лигу чемпионов (в сезоне-2020/21 c «Челси»), Лигу конференций (в сезоне-2021/22 с «Ромой») и Лигу Европы (в сезоне-2025/26).
До него это удавалось лишь экс-защитнику «Ромы», «Челси», «Вест Хэма» и других клубов Эмерсону, ныне выступающему за «Марсель».
Воспитанник «синих» Абрахам играет в «Астон Вилле» с января 2026 года. Ранее он уже был в этом клубе на правах аренды из «Челси».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Астон Виллы»
