Абрахам из «Астон Виллы» – 2-й после Эмерсона футболист, победивший в ЛЧ, ЛЕ и ЛК

Абрахам – второй футболист в истории с победами в ЛЧ, ЛЕ и ЛК.

Форвард «Астон Виллы» Тэмми Абрахам повторил уникальное достижение в еврокубках.

Английский клуб стал победителем Лиги Европы, разгромив «Фрайбург» (3:0) в финале в Стамбуле.

Таким образом, Абрахам выиграл все три основных европейских турнира – Лигу чемпионов (в сезоне-2020/21 c «Челси»), Лигу конференций (в сезоне-2021/22 с «Ромой») и Лигу Европы (в сезоне-2025/26).

До него это удавалось лишь экс-защитнику «Ромы», «Челси», «Вест Хэма» и других клубов Эмерсону, ныне выступающему за «Марсель».

Воспитанник «синих» Абрахам играет в «Астон Вилле» с января 2026 года. Ранее он уже был в этом клубе на правах аренды из «Челси».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Астон Виллы»
Крутое достижение, вовремя он в Виллу перешел.
Да мог ещё в Роме достичь этого но .....
Да мог ещё в Роме достичь этого но .....
Тэйлор
Тэйлор
+, мудак
И первый, кто выиграл все 3 лиги, сидя на скамейке.
И первый, кто выиграл все 3 лиги, сидя на скамейке.
Неправда, в Роме он был основным футболистом.
Материалы по теме
Эмери повторил тренерский рекорд по победам в еврокубках – 5. Столько же у Анчелотти, Моуринью и Трапаттони
20 мая, 21:19
Санчо – первый игрок в истории, сыгравший в финале ЛЧ, ЛЕ и ЛК в трех сезонах подряд. Вингер выиграл Лигу Европы с «Астон Виллой»
20 мая, 21:11
