Абрахам из «Астон Виллы» – 2-й после Эмерсона футболист, победивший в ЛЧ, ЛЕ и ЛК

Абрахам – второй футболист в истории с победами в ЛЧ, ЛЕ и ЛК.

Форвард «Астон Виллы » Тэмми Абрахам повторил уникальное достижение в еврокубках.

Английский клуб стал победителем Лиги Европы , разгромив «Фрайбург» (3:0) в финале в Стамбуле.

Таким образом, Абрахам выиграл все три основных европейских турнира – Лигу чемпионов (в сезоне-2020/21 c «Челси»), Лигу конференций (в сезоне-2021/22 с «Ромой») и Лигу Европы (в сезоне-2025/26).

До него это удавалось лишь экс-защитнику «Ромы», «Челси», «Вест Хэма» и других клубов Эмерсону , ныне выступающему за «Марсель ».

Воспитанник «синих» Абрахам играет в «Астон Вилле» с января 2026 года. Ранее он уже был в этом клубе на правах аренды из «Челси».