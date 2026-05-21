«Зенит» готов потратить 50 млн евро летом. Клуб ищет центрального и правого защитников, левого вингера и центрфорварда, Воробьев, Сильянов и Бевеев – в списке (Mash на спорте)

«Зенит» готов потратиться на трансферы летом.

«Зенит » готов потратить до 50 млн евро на трансферы этим летом.

По информации телеграм-канала «Mash на спорте», клуб хочет приобрести четырех футболистов: центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего.

В приоритете – покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. В список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сильянов из «Локомотива » и Мингиян Бевеев из «Балтики».

Поиск альтернативных вариантов ведется на южноамериканском рынке, а также в турецком и арабском чемпионатах. Среди возможных кандидатов: нападающий «Фламенго» Педро Абреу, форвард «Трабзонспора» Филипе Аугусто и вингер «Аль-Ахли» Вендерсон Галено.

Бюджет на трансферы может увеличится в случае успешной продажи кого-то из игроков.