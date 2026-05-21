«Зенит» готов потратить 50 млн евро летом. Клуб ищет центрального и правого защитников, левого вингера и центрфорварда, Воробьев, Сильянов и Бевеев – в списке (Mash на спорте)

«Зенит» готов потратиться на трансферы летом.

«Зенит» готов потратить до 50 млн евро на трансферы этим летом.

По информации телеграм-канала «Mash на спорте», клуб хочет приобрести четырех футболистов: центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего.

В приоритете – покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. В список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сильянов из «Локомотива» и Мингиян Бевеев из «Балтики».

Поиск альтернативных вариантов ведется на южноамериканском рынке, а также в турецком и арабском чемпионатах. Среди возможных кандидатов: нападающий «Фламенго» Педро Абреу, форвард «Трабзонспора» Филипе Аугусто и вингер «Аль-Ахли» Вендерсон Галено.

Бюджет на трансферы может увеличится в случае успешной продажи кого-то из игроков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mash на спорте
Деньги с Халка и Витцеля никак не закончатся, или это с Малколма уже ?
ОтветTigo_Volchara93
Просто Ляксей Барисыч - гений, во время на вклад деньги от продажи Шкртела закинул, вон до сих пор лутают дивиденды с этого🤓
ОтветTigo_Volchara93
Со штрафа Вендела
50 лямов чтобы еле-еле выиграть рпл😀 куда смотрит министр ))
ОтветSanan1908
ты не понимаешь, это деньги, на которые оштрафовали Вендела
ОтветSanan1908
Везде это упорная борьба и интересный чемпионат. В рпл это "еле еле"
Убыточная компания выходит на рынок.
Зато Газпром отменил выплату дивидендов по акциям в этом году 🤣🤣
ОтветРустам Мусаев_1116188171
Ваще козлы
ОтветРустам Мусаев_1116188171
Комментарий скрыт
В стране не просто дыра, а пропасть в бюджете. А эти трансферы планируют. И для чего? Чтобы водокачку выиграть…
Ответphilshatalov
Комментарий скрыт
ОтветGroznyi2024
Комментарий скрыт
Страну не спасут, но бюджет Иркутской области вполне)
Смеяться и улыбаться нельзя - в стране трудные времена. Необходимо затянуть пояса, в стране трудные времена. Необходимо быть бдительным - вокруг враги, из-за которых в стране трудные времена. Если попали в тяжёлую жизненную ситуацию, выход есть (только для мужчин, не штурм). Команда, спонсируемая госкорпорацией, готова потратить 50 млн евро для участия во внутренних соревнованиях, доходы от которых не покроют и половины от вложенных средств.
Газовая колонка продолжает доить бабушек с регионов чтобы мечты мюллера сбывались и дальше
Говорят, "Реал Сосьедад" продаёт одного топового футболиста, обладателя Кубка Испании)) При этом, они ставят ценник всего 14 млн евро без торга! Налетай!
Ну сейчас будут слухи про то, что Зенит купит всех игроков из РПЛ и Бразилии, межсезонье как всегда
Это топовые футболисты? И чем они готовы усилить команды? Тюкавин, Кисляк, Батраков, вот эти ребята могут усилить, а вышеперечисленные - обычные, добротные футболисты с паспортом.
