  • Газзаев предложил ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ: «Шварц везде проиграл, а пишут, что он будет в «Динамо». Надо давать шанс своим молодым специалистам»
Газзаев предложил ввести лимит на иностранных тренеров в РПЛ: «Шварц везде проиграл, а пишут, что он будет в «Динамо». Надо давать шанс своим молодым специалистам»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил ввести в России лимит на иностранных тренеров.

«Сейчас опять говорят про легионеров. У нас говорят про лимит на легионеров среди игроков. А почему не сделать лимит на иностранных тренеров? Давайте сделаем такой лимит.

Шварц везде и все проиграл, а СМИ пишут, что он будет в «Динамо». Надо давать возможность своим молодым специалистам, иначе они не будут прогрессировать», – сказал Газзаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии

Надо ввести лимит на лимиты
ОтветAleksey Yashin
И запретить, что либо запрещать.
ОтветAleksey Yashin
нужен утильсбор на иностранных тренеров
Давайте введем, да. Не более одного главного тренера иностранца на команду
ОтветХейтер всех Доннарум
Хочешь заявить иностранца - бери в нагрузку двух отечественных! Так всех и трудоустроим.
ОтветХейтер всех Доннарум
Не больше 0.5 тренера на команду
А про совместный чемпионат с Украиной Газзаев ничего не хочет сказать?
ОтветАйвенго
Не напоминай! Меня аж передёрнуло)
Очнулся. Валерий Георгиевич, что то ты плохо мышей ловишь. Молодая поросль по методичке уже раньше тебя отработала. Спишь много или за городом был)? Кстати, твой молодой специалист Березуцкий здорово прогрессирует как тренере)?
Ответagentkuper
Так пускай лучше ввидут лимит на футбольных людей

Мы тут людей на спортсе компетентные никогда бы Карпу не взяли в Динамо

А нефутбольные люди из Динамо взяли. Вернее они три фамилии тренеров знают, в футболе не разбираются
Ответagentkuper
Так мышей ловить – немного не по его части
Интересно, а насколько у нас большой молодёжный возраст нынче, что получавшие кучу шансов Шалимов, Рахимов, Юран, Ташуев и прочие это "молодые специалисты"?
ОтветИван Рыбаков
Отсечка по Черчесову идёт. Он самый опытный из молодых)
На других зверей рычит,
Лает, хрюкает, фырчит,
Эта грозная вояка —
Моя славная ……
ОтветМукунку хороший
Валерий Георгич Газзаев
В совете Динамо сидит
Валерий Георгич Газзаев
Ввести предлагает лимит
Валерий Георгич Газзаев
Сбрить обещал усы
Валерий Георгич Газзаев
Не боится божьей росы
Там Гвардиола уходит из МанСити. Не время вводить лимит на иностранных тренеров.
А усатый знает вообще сколько тренеров-иностранцев в РПЛ? Такое ощущение что нет, иначе бы не сморозил такую хрень.
ОтветЕвгений Сидоров
Он так глубоко не копает. Ему прислали ТЗ на инфоповод и сумму за нужное мнение. Ну и вперёд).
ОтветЕвгений Сидоров
У него теперь помощники знать есть.
Молодые специалисты это Рахимов и Шалимов чтоли?
Лучше бы предложил лимит на зарплаты. Не имеют право в бюджетной лиге, клубы подписывать контракты на миллионы евро. Хотя с другой стороны, что делать тогда частным клубам, которых единицы, но они есть.
