  • Семак о «Зените»: «Это чемпионство кажется больше командным, у нас наименьшая зависимость от отдельных игроков. Где-то Соболев проявил себя ярко, где-то – Глушенков, Мостовой, наши иностранцы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак охарактеризовал последнее чемпионство команды.

Петербуржцы благодаря победе над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ стали 11-кратными чемпионами России.

«Последние три года в нашем чемпионате идет очень плотная и тяжелая борьба практически до самого последнего тура, до самой последней минуты. Для болельщиков это очень хорошо и интересно – смотреть чемпионат и матчи, которые проходят с таким накалом.

Особенность последних трех лет заключается в том, что три года назад три команды, в двух последних розыгрышах две команды претендуют на чемпионство, набирая при этом большое количество очков, мало ошибаясь. В этом есть определенная сложность, цена ошибок очень высока.

Я бы отметил роль всей команды. В каких-то отрезках чемпионата Александр Соболев проявил себя ярко, в каких-то – другие игроки, тот же Максим Глушенков, Андрей Мостовой, наши иностранные футболисты. Мне кажется, что именно в этом сезоне абсолютно командная победа, потому что в индивидуальных топах практически нет наших игроков, в первой пятерке бомбардиров нет наших футболистов. У нас и наименьшая зависимость от отдельно взятых игроков. Именно это чемпионство кажется больше командным», – сказал Семак.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
При всех странных решениях Зенита, как клуба, можно вспомнить начало сезона - оно было настолько невнятным, что казалось к зиме команда окончательно развалится. Однако штаб и Семак смогли ’вырулить’. Это стоит признать.
на самом деле, это первое чемпионство, которое Зенит взял за счёт обороны (не зря меньше всех пропустили, только два раза проиграли, и лучшие игроки - это игроки обороны Нино и Дивеев)
раньше всегда брал за счёт атаки (при этом и оборона была сильна, но выигрывали за счёт атаки)
В целом, так оно и было, но конкретно без Вендела было бы очень тяжело впереди.
ну так и есть. достаточно посмотреть распределение статистики гол+пас по команде и сравнить с остальными топами. у Зенита в этом сезоне нет явного лидера, который весь сезон тащил на себе команду, и набил очков с огромным отрывом ото всех. у Балтики это Хиль и Петров, у Локо — Батрак и Воробьев, у Краснодара — Эдик и Кордоба. у ЦСКА и спартака при этом очень похожая картина по распределению голевых действий. лидеры вроде и есть, но отрыв небольшой + есть целая группа игроков с 5+ голевыми действиями.
Назвал Мостового, меня это порадовало.
