Семак о «Зените»: «Это чемпионство кажется больше командным, у нас наименьшая зависимость от отдельных игроков. Где-то Соболев проявил себя ярко, где-то – Глушенков, Мостовой, наши иностранцы»

Семак о «Зените»: это золото больше командное, не зависим от отдельных игроков.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак охарактеризовал последнее чемпионство команды.

Петербуржцы благодаря победе над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ стали 11-кратными чемпионами России.

«Последние три года в нашем чемпионате идет очень плотная и тяжелая борьба практически до самого последнего тура, до самой последней минуты. Для болельщиков это очень хорошо и интересно – смотреть чемпионат и матчи, которые проходят с таким накалом.

Особенность последних трех лет заключается в том, что три года назад три команды, в двух последних розыгрышах две команды претендуют на чемпионство, набирая при этом большое количество очков, мало ошибаясь. В этом есть определенная сложность, цена ошибок очень высока.

Я бы отметил роль всей команды. В каких-то отрезках чемпионата Александр Соболев проявил себя ярко, в каких-то – другие игроки, тот же Максим Глушенков, Андрей Мостовой , наши иностранные футболисты. Мне кажется, что именно в этом сезоне абсолютно командная победа, потому что в индивидуальных топах практически нет наших игроков, в первой пятерке бомбардиров нет наших футболистов. У нас и наименьшая зависимость от отдельно взятых игроков. Именно это чемпионство кажется больше командным», – сказал Семак.