Парехо покинет «Вильярреал» по окончании сезона. Он провел 269 матчей за клуб

Даниэль Парехо покидает «Вильярреал».

Сегодня клуб официально объявил об уходе 37-летнего полузащитника. «Вильярреал» попрощается с Парехо на домашнем матче с «Атлетико» в 38-м туре Ла Лиги 24 мая.

Парехо выступает за «Вильярреал » с 2020 года – в составе клуба испанец провел 269 матчей, стал девятым игроком в истории по числу официальных игр за клуб. В составе команды хавбек выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/21 и дошел до полуфинала Лиги чемпионов-2021/22.