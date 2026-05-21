Парехо покинет «Вильярреал» по окончании сезона. Он провел 269 матчей за клуб
Сегодня клуб официально объявил об уходе 37-летнего полузащитника. «Вильярреал» попрощается с Парехо на домашнем матче с «Атлетико» в 38-м туре Ла Лиги 24 мая.
Парехо выступает за «Вильярреал» с 2020 года – в составе клуба испанец провел 269 матчей, стал девятым игроком в истории по числу официальных игр за клуб. В составе команды хавбек выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/21 и дошел до полуфинала Лиги чемпионов-2021/22.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вильярреала»
Понятное дело, годы берут свое, поэтому может с чистой совестью еще пару лет поиграть в Штатах или в Аравии, да деньжат заработать на старость.