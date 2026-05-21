Парехо покинет «Вильярреал» по окончании сезона. Он провел 269 матчей за клуб

Сегодня клуб официально объявил об уходе 37-летнего полузащитника. «Вильярреал» попрощается с Парехо на домашнем матче с «Атлетико» в 38-м туре Ла Лиги 24 мая.

Парехо выступает за «Вильярреал» с 2020 года – в составе клуба испанец провел 269 матчей, стал девятым игроком в истории по числу официальных игр за клуб. В составе команды хавбек выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/21 и дошел до полуфинала Лиги чемпионов-2021/22.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Вильярреала»
У меня он все равно ассоциируется с Валенсией
Очень классный и качественный игрок, никогда практически не опускал планку уровня игры. Очень хорошо помню его еще по временам Валенсии, где он фактически и состоялся в качестве игрока. К слову - «выпускник школы» Реала.

Понятное дело, годы берут свое, поэтому может с чистой совестью еще пару лет поиграть в Штатах или в Аравии, да деньжат заработать на старость.
Ох, жаль, умный игрок, таких сейчас все меньше становится
Как будто можно и вернутся обратно в Валенсию
Все таки как современное развитие влияет на спортивное долголетие. 15 лет назад 33-34 года для футболистов было уже окончание карьеры, сейчас все в 37-38 еще едут доигрывать в америку или страны залива.
Любимчик Ди Стефано. Очень качественный игрок, удивительно, что в топ команду так и не перешел.
