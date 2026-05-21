  • Карпукас о Баринове: «Хотелось, чтобы Дима оставался в «Локо», он давал нам вариативность. Мы могли играть вчетвером, втроем в центре – с ним было больше схем»
Карпукас о Баринове: «Хотелось, чтобы Дима оставался в «Локо», он давал нам вариативность. Мы могли играть вчетвером, втроем в центре – с ним было больше схем»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопрос, как изменилась полузащита команды после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Не знаю. Мы играли по той же схеме. Все в целом то же самое. Дима – хороший футболист, желаю ему только удачи. Мы с ним на связи остаемся.

Хотелось, чтобы Дима оставался у нас, потому что давал нам вариативность. Мы могли играть вчетвером в центре, втроем. С ним было побольше схем», – сказал Карпукас.

«Локомотив» занял 3-е место в чемпионате России по итогам сезона-2025/26, опередив ЦСКА, занявшего 5-ю строчку.

Вы закончили сезон выше чем Дима, он сделал свой выбор, и вы должны уважать себя как футболистов.
Две трети сезона Баринов играл за Локо и многое сделал для успеха. Его партнеры лучше тебя знают кого уважать, а кого нет!
Материалы по теме
Баринов о свисте болельщиков «Локомотива»: «До конца не понимают, почему я ушел, наверное. У всех свое мнение и видение»
19 мая, 18:53
Баринов об отказе фотографироваться с «Локо» после дерби: «Это было бы неуважительно к ЦСКА. Болельщики «Локомотива», которые меня освистывали, были бы не рады»
19 мая, 17:31
Баринов не жалеет о переходе в ЦСКА, но вопросы к себе есть: «Начиная с физики, с позиции на поле. Мы провалились весной, причины сложно назвать – время покажет»
19 мая, 16:12
Галактионов об уходе Баринова: «У «Локо» была боевая единица – харизматичный человек, лидер внутри коллектива»
3 мая, 02:49
Карпукас о задачах после ухода Баринова: «В защите понятно, в атаке – легкая импровизация. Надо смотреть свободные зоны, стараюсь открываться между линиями»
15 апреля, 19:15
