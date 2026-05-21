Карпукас о Баринове: «Хотелось, чтобы Дима оставался в «Локо», он давал нам вариативность. Мы могли играть вчетвером, втроем в центре – с ним было больше схем»
Карпукас: Баринов давал «Локо» вариативность, с ним было больше схем.
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопрос, как изменилась полузащита команды после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА.
«Не знаю. Мы играли по той же схеме. Все в целом то же самое. Дима – хороший футболист, желаю ему только удачи. Мы с ним на связи остаемся.
Хотелось, чтобы Дима оставался у нас, потому что давал нам вариативность. Мы могли играть вчетвером в центре, втроем. С ним было побольше схем», – сказал Карпукас.
«Локомотив» занял 3-е место в чемпионате России по итогам сезона-2025/26, опередив ЦСКА, занявшего 5-ю строчку.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
