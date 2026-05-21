«Сосьедад» о готовности продать Захаряна: «Это лишь слухи»

«Сосьедад» опроверг информацию о желании продать Захаряна.

В «Реал Сосьедад» прокомментировали информацию о готовности клуба расстаться с полузащитником Арсеном Захаряном .

Ранее сообщалось , что испанский клуб готов рассмотреть продажу россиянина летом.

«Это лишь слухи», – сообщили в клубе.

В сезоне-2025/26 Захарян провел 21 матч за «Реал Сосьедад » во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .