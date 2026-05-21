«Сосьедад» о готовности продать Захаряна: «Это лишь слухи»

«Сосьедад» опроверг информацию о желании продать Захаряна.

В «Реал Сосьедад» прокомментировали информацию о готовности клуба расстаться с полузащитником Арсеном Захаряном

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов рассмотреть продажу россиянина летом. 

«Это лишь слухи», – сообщили в клубе. 

В сезоне-2025/26 Захарян провел 21 матч за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
«Сосьедад» о готовности продать Захаряна: «Это лишь слухи, кто его купит то...»
Значит не слухи. Видно Арсенка всех уже заколупал своей хрустальностью. За 3 года никакого выхлопа. Один гол за целый сезон для его позиции это просто курам на смех.
Ответivannumber1
Значит не слухи. Видно Арсенка всех уже заколупал своей хрустальностью. За 3 года никакого выхлопа. Один гол за целый сезон для его позиции это просто курам на смех.
Да ладно гол,он 60 минут то несколько раз отбегал за год.
Сложно потерять такого лидера...лазарета.
Его каждую неделю кто-то продаёт или хочет продать, как бабушки дворовые. Слушайте голос клуба и станет понятно. Продавать (отдавать) команда его не планирует, во всяком случае пока. Здоровья Арсену!
«это всего лишь слухи, он сейчас у педиатра в поликлинике, на следующей неделе приступит к тренировкам
о, Шварц приедет, и динамовцам придется раскошеливаться на Захаряна)))
Конечно слухи, кому он нужен то?))
Да даже в РПЛ дураков таких уже не найдут,если и вернется ,то только свободным агентом за минимальную ЗП
Пишите полностью ответ!
«Это лишь слухи», – сообщили в клубе. «К нашему величайшему сожалению!»
Пусть будет при …
Материалы по теме
«Сосьедад» готов рассмотреть продажу Захаряна летом, но не дешевле 14 млн евро. Если таких предложений не будет, хавбек останется в клубе («СЭ»)
20 мая, 22:48
