  • В РФС ждут аншлага на матче «Спартак» – «Краснодар» в финале Кубка России. Вместимость «Лужников» – 73 тысячи зрителей
В РФС ожидают аншлага на Суперфинале FONBET Кубка России.

В решающем матче турнира сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».

«На матче ожидаются аншлаг и новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Реализовано более 90% билетов. Коммерческая вместимость «Лужников» составит 73 тысячи зрителей.

Сегодня и завтра еще поступят партии билетов, они будут реализовываться на лендинге РФС и у нашего билетного партнера», – сообщили в пресс-службе РФС.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46728 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Источник: «РИА Новости»
Уважаемые спортс.ру , а вы не хотите большую статью написать о реализации билетов на этот матч?
Поспрашивать не в РФС а у простых болельщиков???
Билеты купить - невозможно не потому что будет аншлаг, а потому что они все ушли перекупам. Боты на яндекс афише все скупили. Почитайте комментарии или почитайте отзывы об яндект Афише, какое там негодование
Так РФС ботом-перекупом и продал, чтобы ты у них в 3 раза дороже купил.
У перекупов покупать не буду, хотя хотел пойти с компанией на матч!
Ещё бы, билеты исчезли из продажи ещё до начала продаж.
У перекупов всегда пожалуйста! На Авито от 3000 до 60000 тыс. - бери не хочу!
Исчезновение билетов из свободный продажи, к сожалению, не равно аншлагу на стадионе. Не все выкупят билеты за копейки перед стартовым свистком, когда перекупы будут сливать билеты, чтобы хоть что-то отбить.
Продажи безобразно организованы. Постоянно не работает сайт. Вообще неясно, кто эти 90% смог купить
Такого с билетами не было никогда! Все смели ботами и на Авито закинули х5
Ничего удивительного . Бизнес по-рфэсовски .
Аншлаг оценивается количеством не проданных билетов. Тут явно нужна корректировка которая будет взвешенна на процент не проданных билетов у перекупов.
Я думаю если вместимость было бы и 200 т тоже пришло зрителей,только при честной продаже
РФС, ты нас слышишь?..
А где остальные 10% билетов?
А как же солдаут?)) наконец то подобрали подходящее определение на русском языке для полного стадиона...
