В РФС ждут аншлага на матче «Спартак» – «Краснодар» в финале Кубка России. Вместимость «Лужников» – 73 тысячи зрителей
В решающем матче турнира сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».
«На матче ожидаются аншлаг и новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Реализовано более 90% билетов. Коммерческая вместимость «Лужников» составит 73 тысячи зрителей.
Сегодня и завтра еще поступят партии билетов, они будут реализовываться на лендинге РФС и у нашего билетного партнера», – сообщили в пресс-службе РФС.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РИА Новости»
Поспрашивать не в РФС а у простых болельщиков???
Билеты купить - невозможно не потому что будет аншлаг, а потому что они все ушли перекупам. Боты на яндекс афише все скупили. Почитайте комментарии или почитайте отзывы об яндект Афише, какое там негодование