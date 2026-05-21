В РФС ждут аншлага на матче «Спартак» – «Краснодар» в финале Кубка России. Вместимость «Лужников» – 73 тысячи зрителей

В РФС ожидают аншлага на Суперфинале FONBET Кубка России.

В решающем матче турнира сыграют «Спартак » и «Краснодар ». Игра пройдет 24 мая на стадионе «Лужники ».

«На матче ожидаются аншлаг и новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Реализовано более 90% билетов. Коммерческая вместимость «Лужников» составит 73 тысячи зрителей.

Сегодня и завтра еще поступят партии билетов, они будут реализовываться на лендинге РФС и у нашего билетного партнера», – сообщили в пресс-службе РФС .