Лапочкин о голе «Махачкалы» «Уралу»: «По ТВ кажется, что мяч полностью не пересек линию ворот. ВАР вмешался бы при очевидных доказательствах ошибки – значит, не нашли хороший ракурс»

Лапочкин о голе «Махачкалы»: ВАР не вмешался, не имея явных доказательств ошибки.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал победный гол махачкалинского «Динамо» в первом стыковом матче против «Урала » (1:0) за право сыграть РПЛ .

Полузащитник «Динамо » Махачкала Миро забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол , решив, что мяч пересек линию ворот. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

«По той телекартинке, которую мы видели в эфире, кажется, что мяч полностью не пересек линию ворот. Где находится ассистент мы не видим, если он четко на линии ворот, то, безусловно, у него больше шансов увидеть, пересек ли мяч линию ворот. Если ассистент хотя бы чуть‑чуть не на линии, то этот уже угадайка. Для того, чтобы засчитать гол, должна быть стопроцентная уверенность.

По поводу ВАР‑вмешательства. Безусловно, видеоарбитры обязаны вмешиваться в подобный эпизод, если у них есть очевидные видеодоказательства ошибочного решения судейской бригады. Раз не вмешались, значит, не нашли хороший ракурс и, следовательно, не имели очевидных доказательств ошибки», – сказал Лапочкин.

