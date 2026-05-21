«Динамо» Махачкала хочет подписать Кокорина, сообщил Газизов: «Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться, когда все со стыками закончится»
Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов высказался о возможном переходе Александра Кокорина в команду.
Ранее кипрский «Арис» объявил об уходе 35-летнего Кокорина по окончании сезона.
«Я Сашу хорошо знаю. Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться попозже, когда все со стыками закончится», – сказал Газизов.
«Динамо» обыграло «Урал» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за право играть в РПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
