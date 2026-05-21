«Динамо» Махачкала хочет подписать Кокорина, сообщил Газизов: «Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться, когда все со стыками закончится»

«Динамо» Махачкала интересуется Кокориным.

Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов высказался о возможном переходе Александра Кокорина в команду.

Ранее кипрский «Арис» объявил об уходе 35-летнего Кокорина по окончании сезона. 

«Я Сашу хорошо знаю. Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться попозже, когда все со стыками закончится», – сказал Газизов.

«Динамо» обыграло «Урал» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
На 2-3 года в Дагестан
ОтветTigran Shuts
Потом продаст Фиорентине?)
kokorin91! ну наконец-то ты поможешь мне с Лабазаном
Ответrusik krasav4ik
А где сейчас он?
Ответkokorin91
в Ташкенте гасится, чорт
Это уже не "изи катка", ребята....
Газизов, видимо, наладил с Сашей отличные связи в Спартаке)))))))))))))
Состыкуемся.
Получается, Газизов уверен, что в стыках Мхчк останется). А Кокорин при переходе хорош только в связке с Уруновым)
Ответagentkuper
Получается, Газизов уверен, что в стыках Мхчк останется). А Кокорин при переходе хорош только в связке с Уруновым)
Уточняю, Кокорин хорош только в связке с Мамаевым.
С такими форвардами как в Динамо ,ещё пригодится
Кокорин по старой памяти перепутает Анжи с Динамо Махачкала и подпишет контракт.
А говорят в одну воду нельзя войти дважды. Газизов с кокориным пытается 🤣неужели история Спартака ничему не учит
Мама Кокорина о его уходе из «Ариса»: «Хочу, чтобы Саша отдохнул, он с 10 лет играет в футбол. Он заслужил отдых. Можно закончить»
20 мая, 18:25
Кокорин попрощался с «Арисом»: «Продолжайте творить историю и верните чемпионство. Кто не придет на последнюю игру – я их запомнил»
20 мая, 15:44Видео
«Арис» объявил об уходе Кокорина по окончании сезона: «Спасибо за все, легенда»
20 мая, 13:26
