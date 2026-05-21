«Динамо» Махачкала хочет подписать Кокорина, сообщил Газизов: «Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться, когда все со стыками закончится»

«Динамо» Махачкала интересуется Кокориным.

Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов высказался о возможном переходе Александра Кокорина в команду.

Ранее кипрский «Арис» объявил об уходе 35-летнего Кокорина по окончании сезона.



«Я Сашу хорошо знаю. Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться попозже, когда все со стыками закончится», – сказал Газизов.

«Динамо » обыграло «Урал» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за право играть в РПЛ .