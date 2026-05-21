  • «Урал» обратится в КДК после гола «Махачкалы», заявил Иванов: «На записи с технической камеры видно, что мяч не пересек линию. Судья совершил роковую ошибку»
«Урал» подаст обращение в КДК по поводу гола махачкалинского «Динамо» в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (0:1).

Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Полузащитник «Динамо» Махачкала Миро забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот, но главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

«Мы будем подавать обращение в КДК РФС. Мы считаем, что гола не было, на записи с технической камеры видно, что мяч не пересек линию ворот.

Лайнсмен, во-первых, не добежал, во-вторых, не видел момента, поэтому непонятно, почему он решил засчитать гол. Мы считаем, что это несправедливо, и судья совершил роковую ошибку, которая повлияла на результат», – сказал Иванов.

Источник: ТАСС
А что сделает КДК? В прошлом году уже признали результативную ошибку против Урала в стыках, а толку?
Я вот тоже согласен с такой постановкой вопроса. Можно, а зачем?
Назначат переигровку с бригадой иностранцев, команде Урал выплатят компенсацию
Запись-то где? На которой "все видно".
У Иванова на телефоне, он по трибуне бегал и снимал.
Зачем ещё запись, если на имеющеи видео видно, что вероятность гола очень значительная. Боковой зафиксировал гол, главный проверил, есть ли картинка, что это не так - не увидел. Гол окончательно засчитан. Но местные эксперты подняли вой, что это заговор массонов.
Когда-нибудь Спортс поймет, что в РПЛ нет клуба «Махачкала», но не сегодня.
В кхл есть Динамо Москва (фейк) и Динамо Минск. Ранее была ещё Динамо Рига. Вот не надо.
Тупее только просто Реал (понятно, про какой речь, но там каждый второй Реал и только один из них Мадрид или Сосьедад)
тут никакой системы фиксации не надо. Матчи архиважны. Неужели камеру по ленточке нельзя поставить ?!!!
вообще-то сложно: штатив, качество, место, чтобы никому не мешала и правильно показывала, чтобы её мячом не вырубили, чтобы не навредить футболистам, организовать передачу, хранение и чтение записи, и люди, которые это всё делают. это так, навскидку от человека, который неответственную запись в закрытом помещении организовывал, а тут нюансов ещё море, я уверен
ты прикинь, как сложно в сортир ходить: надо открыть дверь и чтобы не удариться, суметь расстегнуть штаны, не разорвав ширинку не попасть себе на ногу, и не провалиться в дырку. Беда!
Запись в студию. Все ждут её с нетерпением. И если таковая в принципе есть, то почему её нет у ВАР?
Ну покажи видево с технической камеры
Передайте товарищу сталину..
- у нас есть запись. - покажите? - нет, даже лучше! мы расскажем, что было на записи!
Прочитал ваш комментарий, и почему то подумал: мы читаем исторические книги, верим в то что там написано. Но никто не хочет и не требует видео данного события. Верим в то что читаем. На сколько? И почему?
двоякие чувства: и жаль, и плевать. больше второе
https://sun9-80.userapi.com/s/v1/ig2/9Mcf1aOS6uiQO37NNK2N-ExK6tFAi7T61aCZla4GK_Q6b_a-9cPJqNieoFf2XnCaf-ARYg3-qn9kozB4r1CM_W5X.jpg?quality=95&as=32x18,48x27,72x40,108x61,160x90,240x135,360x202,480x270,540x303,640x360,720x405,1080x607,1280x719,1440x809,1920x1079&from=bu&cs=1920x0

Ну чистый гол. Вратарь полностью в воротах, наклонен туда под углом 30-40°, ступни на линии ворот, ноги прямые! и перпендикулярны линии ворот, руки параллельны линии ворот. Как тут может быть не гол? По всем законам геометрии тут гол с запасом.
Мне тоже показалось что гол хотя не было нормального повтора
Ну камон, где тут ступни на линии ворот? Это же прыжок, он не лежит на травке. Ступни в воздухе и прямая линия, проходящая от точки расположения камеры, проходит через бутсы голкипера и через линию ворот, что означает в данном случае, что эти бутсы в поле с запасом. Как по мне, с учётом других стоп-кадров, над линией примерно находится талия, ну или копчик. :) Да и руки вовсе не параллельны, а чуть протянуты в сторону поля. Так что там всё на грани, по этому фото, да и по другим доступным на данный момент, ничего определённого нельзя сказать.
