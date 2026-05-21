«Урал» обратится в КДК после гола «Махачкалы», заявил Иванов: «На записи с технической камеры видно, что мяч не пересек линию. Судья совершил роковую ошибку»

«Урал» обратится в КДК по поводу гола «Динамо» Махачкала.

«Урал » подаст обращение в КДК по поводу гола махачкалинского «Динамо» в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (0:1).

Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов .

Полузащитник «Динамо » Махачкала Миро забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот, но главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию . ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

«Мы будем подавать обращение в КДК РФС. Мы считаем, что гола не было, на записи с технической камеры видно, что мяч не пересек линию ворот.

Лайнсмен, во-первых, не добежал, во-вторых, не видел момента, поэтому непонятно, почему он решил засчитать гол. Мы считаем, что это несправедливо, и судья совершил роковую ошибку, которая повлияла на результат», – сказал Иванов.

Переходные матчи эксклюзивно в VK Видео