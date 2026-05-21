«Урал» обратится в КДК после гола «Махачкалы», заявил Иванов: «На записи с технической камеры видно, что мяч не пересек линию. Судья совершил роковую ошибку»
«Урал» подаст обращение в КДК по поводу гола махачкалинского «Динамо» в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (0:1).
Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
Полузащитник «Динамо» Махачкала Миро забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот, но главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.
«Мы будем подавать обращение в КДК РФС. Мы считаем, что гола не было, на записи с технической камеры видно, что мяч не пересек линию ворот.
Лайнсмен, во-первых, не добежал, во-вторых, не видел момента, поэтому непонятно, почему он решил засчитать гол. Мы считаем, что это несправедливо, и судья совершил роковую ошибку, которая повлияла на результат», – сказал Иванов.
Тупее только просто Реал (понятно, про какой речь, но там каждый второй Реал и только один из них Мадрид или Сосьедад)
Ну чистый гол. Вратарь полностью в воротах, наклонен туда под углом 30-40°, ступни на линии ворот, ноги прямые! и перпендикулярны линии ворот, руки параллельны линии ворот. Как тут может быть не гол? По всем законам геометрии тут гол с запасом.