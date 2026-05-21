  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мерсон об «Арсенале»: «8-9 лет назад клуб был середняком, о чемпионстве речи не шло. Артета вернул команду на прежний уровень, вспомните, как он избавился от Обамеянга и Озила»
0

Мерсон об «Арсенале»: «8-9 лет назад клуб был середняком, о чемпионстве речи не шло. Артета вернул команду на прежний уровень, вспомните, как он избавился от Обамеянга и Озила»

Мерсон: «Арсенал» был середняком, Артета вернул их на прежний уровень.

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о роли Микеля Артеты в чемпионстве «канониров». 

«Микель Артета вернул «Арсеналу» его настоящий облик. Теперь люди снова спрашивают: «Как там сыграл «Арсенал»?» 8-9 лет назад «Арсенал» был середняком – просто одной из команд АПЛ, которая, возможно, попадет в топ-4. О чемпионстве речи вообще не шло. И с этой командой он вернул клуб на прежний уровень.

Было бы обидно, если бы Артета покинул «Арсенал», так и не выиграв АПЛ, учитывая проделанную работу. Вспомните, как он избавился от таких звезд, как Пьер-Эмерик Обамеянг и Месут Озил. Это были игроки высочайшего уровня, и он пошел на серьезный риск.

Он заслуживает большой похвалы за чемпионский титул. Это заняло время, но команда все это время была рядом с вершиной, постоянно находилась среди претендентов.

Например, если бы за первое место давали 50 очков, за второе – 25, а за третье – пять, то за последние три-четыре года «Арсенал» был бы лучшей командой страны», – сказал Мерсон. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46829 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoАрсенал
logoМесут Озил
logoПол Мерсон
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoПьер-Эмерик Обамеянг

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ауба хоть и был звездой клуба на тот момент, но на перспективу раздевалку отравлял, Артета зацепился за первый и последний повод и попёр его. А вот Озила попёр не Артета, а клуб, за КОНКРЕТНЫЕ политические высказывания, на которые табу в западном мире, потому что РЫНОЧЕК.
ОтветАртём Лапицкий
Ауба хоть и был звездой клуба на тот момент, но на перспективу раздевалку отравлял, Артета зацепился за первый и последний повод и попёр его. А вот Озила попёр не Артета, а клуб, за КОНКРЕТНЫЕ политические высказывания, на которые табу в западном мире, потому что РЫНОЧЕК.
Ауба всегда был довольно капризным парнем, в тогда ещё и захандрил по личным причинам. Мне кажется, на раздевалку это тогда никак не перетекло не из-за Артеты, а Ляказетта, который был там главным парнем и конкурентом Обамы.
При этом Мерсон как-то не упомянул, что Ауба по сути Артете выбил карт-бланш, добыв КА в качестве единственной атакующей единицы (тогда Артета в кубке как раз ставил автобус). Но память короткая, он вон и Озила сюда накинул, хотя к моменту прихода тот уже прочно полировал дубль.
ОтветMarcus-light
Ауба всегда был довольно капризным парнем, в тогда ещё и захандрил по личным причинам. Мне кажется, на раздевалку это тогда никак не перетекло не из-за Артеты, а Ляказетта, который был там главным парнем и конкурентом Обамы. При этом Мерсон как-то не упомянул, что Ауба по сути Артете выбил карт-бланш, добыв КА в качестве единственной атакующей единицы (тогда Артета в кубке как раз ставил автобус). Но память короткая, он вон и Озила сюда накинул, хотя к моменту прихода тот уже прочно полировал дубль.
Если прямо говорить - Артета некрасиво по-человечески поступил с Аубой. Оборвал с ним все связи, намеренно возвёл конфликт в абсолют по мелочевке, чтоб и ведомость освободить и чтоб капризного персонажа сплавить. Это вот один из немногих моментов, от которых у меня какой-то моральный осадочек был, но для клуба это было правильное решение. С Озилом еще спорнее ситуация, но с той разницей, что конфликта тренер-игрок там не было, очевидно, клуб просто сказал ему, что всё - за нас он больше не сыграет, потому что с Китаем ругаться нельзя (см. историю с НБА), поэтому странно приписывать Артете, что он погнал Озила. Но британцы, че с них взять, любят понятия подменять.
Тем не менее обамеянг топ игроком был и после арсенала)
ОтветOleg Kostin
Тем не менее обамеянг топ игроком был и после арсенала)
Полгода в Барсе?)
ОтветOleg Kostin
Тем не менее обамеянг топ игроком был и после арсенала)
Топ игроком не уровня АПЛ. Просто всё вышло удачно для всех - они с Барсой нашли друг друга на полсезона.
Середняк - это МанЮ и Ливерпуль, Титан всегда стабилен как топ-клуб. 13-е места Титан не занимал.
ОтветERNST
Середняк - это МанЮ и Ливерпуль, Титан всегда стабилен как топ-клуб. 13-е места Титан не занимал.
Худший результат «Арсенала» в Премьер-лиге за всю историю (с сезона 1992/1993) пришёлся на сезон 1994/1995. В этом сезоне команда заняла 12-е место в турнирной таблице

УППССССС
Теперь я понял, в чём главная заслуга Артеты: он выгнал Озила и Обамеянга.
ОтветArnoNeputevy
Теперь я понял, в чём главная заслуга Артеты: он выгнал Озила и Обамеянга.
Ну да. И Мартинеса.
Артета в Реале первым делом выгнал бы Виниссиуса и Мбаппе💪🏼
Никого из этих двух не жаль - ушли да и слава богу.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вечеринка на улицах Лондона». Болельщики «Арсенала» заменили слово «паника» на баннере фанатов «Сити» после 1:2 в апрельском матче и вывесили похожий возле «Эмирейтс»
20 мая, 21:40
Эмери выиграл Лигу Европы в 5-й раз в карьере – это рекорд. Тренер победил в 5 из 6 финалов – уступил только с «Арсеналом»
20 мая, 20:52
Холанд о 2-м месте «Сити»: «Не тот финал, на который мы надеялись, но мы правильно используем это чувство в следующем сезоне. Поздравляю «Арсенал» с титулом»
20 мая, 20:27
Рекомендуем
Главные новости
Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги во 2-м сезоне подряд
2 минуты назад
МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука – с «Коламбусом»
6 минут назадLive
«Комо» сыграет в ЛЧ впервые в истории, «Рома» тоже попала в топ-4 Серии А. «Ювентус» и «Милан» выступят в ЛЕ
10 минут назад
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Если встретите меня на улице, то подойдите ко мне и обнимите»
14 минут назад
Энцо хочет играть в ЛЧ – желательно за «Реал», но были контакты с «Сити». «Челси» не будет продавать игрока в убыток (Бен Джейкобс)
14 минут назад
«Атлетико» занял 4-е место, влетев «Вильярреалу» – 1:5! У Переса 2+1, у Пепе 2 ассиста, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе забили
15 минут назад
«Милан» проиграл 6 из 10 последних матчей в Серии А и не попал в ЛЧ во 2-й раз подряд. Фанаты освистали команду Аллегри после домашнего поражения от «Кальяри»
17 минут назад
«Милан» не вышел в ЛЧ, проиграв дома «Кальяри» с 14-го места – 1:2. Салемакерс открыл счет, Боррелли и Камехо забили в ответ
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» уступил «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
19 минут назадLive
«Спартак»: «Больше всего чемпионств и кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте»
26 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гарсия из «Барсы» стал лучшим вратарем сезона Ла Лиги по «сухим» матчам – 15. У Куртуа из «Реала» – 13
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» разгромлен «Вильярреалом» в гостях – 1:5
16 минут назад
«Рома» вышла в ЛЧ, обыграв «Верону» – 2:0. Мален и Эль-Шаарави забили, у Дибалы 2 ассиста, Валентини удалили на 50-й
19 минут назад
«Кремонезе» вылетел из Серии А через год после возвращения
22 минуты назад
Мостовой о победе «Спартака» в Кубке: «Когда назначили Карседо, один из первых, кто сказал, что это футбольный человек, был Александр Мостовой»
39 минут назад
Ван Дейк – самый возрастной футболист, сыгравший все матчи в сезоне АПЛ целиком. Защитник «Ливерпуля» побил рекорд Терри
47 минут назад
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 поражений не было ни разу
57 минут назад
Тренер «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
57 минут назад
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
сегодня, 20:03
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
сегодня, 20:01
Рекомендуем