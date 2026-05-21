Мерсон об «Арсенале»: «8-9 лет назад клуб был середняком, о чемпионстве речи не шло. Артета вернул команду на прежний уровень, вспомните, как он избавился от Обамеянга и Озила»

Мерсон: «Арсенал» был середняком, Артета вернул их на прежний уровень.

Бывший полузащитник «Арсенала » Пол Мерсон высказался о роли Микеля Артеты в чемпионстве «канониров».

«Микель Артета вернул «Арсеналу» его настоящий облик. Теперь люди снова спрашивают: «Как там сыграл «Арсенал»?» 8-9 лет назад «Арсенал» был середняком – просто одной из команд АПЛ , которая, возможно, попадет в топ-4. О чемпионстве речи вообще не шло. И с этой командой он вернул клуб на прежний уровень.

Было бы обидно, если бы Артета покинул «Арсенал», так и не выиграв АПЛ, учитывая проделанную работу. Вспомните, как он избавился от таких звезд, как Пьер-Эмерик Обамеянг и Месут Озил . Это были игроки высочайшего уровня, и он пошел на серьезный риск.

Он заслуживает большой похвалы за чемпионский титул. Это заняло время, но команда все это время была рядом с вершиной, постоянно находилась среди претендентов.

Например, если бы за первое место давали 50 очков, за второе – 25, а за третье – пять, то за последние три-четыре года «Арсенал» был бы лучшей командой страны», – сказал Мерсон.