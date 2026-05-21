  • Новую девушку Ямаля обвинили в том, что она бросила бойфренда, с которым была 5 лет, после сообщения вингера «Барсы». Инфлюенсер ответила: «Это жалко и не имеет смысла. Не знаю, откуда вы берете эти выдумки»
Инес Гарсия отреагировала на обсуждение ее отношений с Ламином Ямалем.

Инфлюенсер Инес Гарсия высказалась по поводу обсуждения ее личной жизни.

Гарсия ранее была замечена на отдыхе с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем в Греции, затем футболист посетил вместе с девушкой праздничный ужин каталонского клуба.

Как пишет Marca, после появления видео, на котором они вдвоем запечатлены в Греции, Инес оказалась в центре скандала. В частности, в социальных сетях начало распространяться фото инфлюенсера с мужчиной, которого многие подписчики приняли за ее бойфренда, с которым она якобы встречалась на протяжении пяти лет. По утверждениям различных интернет-пользователей, пара рассталась после того, как Ямаль написал сообщение контент-мейкерше.

«Я не собиралась ничего говорить и не собиралась уделять этой теме никакого внимания – вообще никакого. Я не хотела в это ввязываться, но скажите на милость: когда и где – в X или где бы то ни было еще – утверждалось, что я состояла в отношениях со своим другом Гонсало на протяжении пяти лет и что я рассталась с ним ради кого-то другого?

Это лишено всякого смысла. Абсолютно бессмысленно. Это не имеет под собой никакой реальной почвы. Мы можем обсуждать все что угодно, но, по-моему, это просто бред. И все: это просто не имеет смысла.

Серьезно, это абсолютно бессмысленно. Я не собиралась придавать этой теме значения, потому что это просто жалко, – но, люди, вы серьезно? Ноль доказательств и ноль логики. Я не знаю, откуда вы вообще берете все эти выдумки. Что я была с ним пять лет и бросила его ради кого-то другого? Ха-ха-ха-ха», – написала Гарсия в соцсети.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Сериал начинается, на сцену выходит бывший... спортсмен...
Зачем эта грязь тут. Для кликбэйта?
ОтветEric_Cartman
Зачем эта грязь тут. Для кликбэйта?
Для кликбэйта
Держите в курсе
Я так и не понял, это имело смысл или не имело?
А что не так?
Ямаль, береги пах от травм до начала чм
Даже если так, то что? Значит не любила. Была «по привычке» + всё-таки пять лет вместе… многие вообще так всю жизнь живут. Нуууу ипотека, нуууу дети, нуууу долго вместе, нууу…
