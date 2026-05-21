Ассоциация судей Испании подала жалобу на ТВ «Реала» и Переса в Комиссию по борьбе с насилием: «Систематическая дискредитация судейства способствует подрыву атмосферы уважения»

Судьи Ла Лиги подали жалобу на ТВ «Реала» и Флорентино Переса.

Ассоциация судей Испании (AESAF) подала жалобу на «Реал Мадрид » ТВ и президента «Реала» Флорентино Переса в Комитет по борьбе с насилием.

«На господина Переса, а также на телевидение «Реала» и футбольный клуб «Реал Мадрид» были поданы жалобы в соответствии с институциональной политикой AESAF по защите достоинства, неподкупности и неприкосновенности испанских судей.

Ассоциация считает, что неоднократные публичные заявления, а также продолжающееся распространение контента, который систематически дискредитирует судейское сообщество, способствуют подрыву атмосферы уважения, необходимой для надлежащего проведения спортивных мероприятий, и могут способствовать возникновению ситуаций напряженности, враждебности или насилия по отношению к судьям.

Важно защитить тех, кто выполняет судейские обязанности, и обеспечить, чтобы они могли выполнять свою работу в условиях безопасности, уважения и сосуществования. Мы подтверждаем нашу приверженность использованию правовых и институциональных каналов в качестве инструмента борьбы с любыми проявлениями агрессии, посягательств или дискредитации судейства», – говорится в заявлении AESAF.

Напомним, на прошлой неделе AESAF направила запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о возбуждении дисциплинарного дела в отношении Переса из-за его высказываний в адрес судейского корпуса, в которых он обвинил арбитров в системной коррупции, краже титулов и незаконном обогащении.

Перес о судействе: «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне»

Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только «Реал», а «Барса» всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет»

«Если сказку рассказывает красная шапочка, волк всегда будет злодеем». Новое ауф-интервью Переса