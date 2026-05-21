  • Ассоциация судей Испании подала жалобу на ТВ «Реала» и Переса в Комиссию по борьбе с насилием: «Систематическая дискредитация судейства способствует подрыву атмосферы уважения»
Судьи Ла Лиги подали жалобу на ТВ «Реала» и Флорентино Переса.

Ассоциация судей Испании (AESAF) подала жалобу на «Реал Мадрид» ТВ и президента «Реала» Флорентино Переса в Комитет по борьбе с насилием.

«На господина Переса, а также на телевидение «Реала» и футбольный клуб «Реал Мадрид» были поданы жалобы в соответствии с институциональной политикой AESAF по защите достоинства, неподкупности и неприкосновенности испанских судей.

Ассоциация считает, что неоднократные публичные заявления, а также продолжающееся распространение контента, который систематически дискредитирует судейское сообщество, способствуют подрыву атмосферы уважения, необходимой для надлежащего проведения спортивных мероприятий, и могут способствовать возникновению ситуаций напряженности, враждебности или насилия по отношению к судьям.

Важно защитить тех, кто выполняет судейские обязанности, и обеспечить, чтобы они могли выполнять свою работу в условиях безопасности, уважения и сосуществования. Мы подтверждаем нашу приверженность использованию правовых и институциональных каналов в качестве инструмента борьбы с любыми проявлениями агрессии, посягательств или дискредитации судейства», – говорится в заявлении AESAF.

Напомним, на прошлой неделе AESAF направила запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) о возбуждении дисциплинарного дела в отношении Переса из-за его высказываний в адрес судейского корпуса, в которых он обвинил арбитров в системной коррупции, краже титулов и незаконном обогащении.

Перес о судействе: «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне»

Перес о деле Негрейры: «Готовим для УЕФА 600-страничное досье. Страдает не только «Реал», а «Барса» всегда извлекает выгоду. Я здесь не для того, чтобы арбитры обогащались за ее счет»

«Если сказку рассказывает красная шапочка, волк всегда будет злодеем». Новое ауф-интервью Переса

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Перес конечно своим истеричным интервью заруинил версию что Реал и РеалТВ не связаны сказав "Мы сделали много видео про ошибки"(не дословно, но он это сказал). Так что именно сейчас и жалоба и даже потенциальный иск в суд имеют смысл, есть на что опереться обвинению.
а так никто и не догадывался, что Реал и Реал ТВ как-то связаны
были, конечно, какие-то подозрения, но все на уровне домыслов)
Все знали но доказательств то не было. А тут сам президент всё фактически подтвердил.
Эта битва будет легендарной
Вот и ответки Пересу полетели.
Мафия бессмертна! ответил Перес
Насилие - это судейский корпус в Испании. И не стыдно же такое говорить. В конце сезона Джуду и Мбаппе будку в штрафной разбили, и ноль реакции. Вар ослеп, судьи ослепли, в случае с Мбаппе даже камеры ослепли.
А если повспоминать предыдущие года? Финальный свисток, когда игрок Мадрида навес делал и Джуд вроде забил. Но свисток на секунду раньше прозвучал. Подкат на Мбаппе, где чел шипами под колено сзади заехал, а потом гол забил.
И это только по Мадриду. 100% болелы других клубов примеры накидают полную авоську клоунских решений судей. Судьи в Испании и в России проходят обучение в одном цирковом училище
Немного остудят зажравшегося бестрофейника Переса.. 🤣
До кидался козявками, теперича отыгрывается!
Странно, что до сих пор не прикрыли эту контору и никакого наказания не дали кабинету за систематическое давление на судей до/во время/после матчей в целях достижения нужного им результата. А, хотя, пусть и дальше позорятся
Вспоминаю сейчас тот победный сезон Моуриньо. Такого открытого и наглого судейского беспредела мир не видел никогда. Странно, что Барселона об этом молчит.
Моур уже под раздачу попал. Те же самые люди писали совсем недавно по следам матчей с Бенфикой: "Давай, гаси Реалушку! А Турбину - хет-трик!"
