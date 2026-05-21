Де Йонг о прозвище «почтальон» от ван Бастена: «Порой я мог бы отдать пас быстрее, но если рядом нет свободного игрока, то и смысла нет. Большинство журналистов не понимает футбол»

Де Йонг высказался о прозвище «почтальон» от ван Бастена.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался о прозвище «почтальон», которое ему дали Марко ван Бастен и Рафаэл ван дер Варт.

– В твоей же стране Марко ван Бастен и Рафаэл ван дер Варт называли тебя «почтальоном», потому что говорили, что ты слишком долго возишься с мячом вместо того, чтобы играть в одно касание. Как ты относишься к этому прозвищу?

– (Смеется.) Это ван Бастен сказал один раз, кажется, после матча сборной. Но в Голландии часто говорят подобные вещи, потому что мы очень прямолинейные: что приходит в голову, то и говорим. Но нельзя сказать, что ван Бастен называет меня «почтальоном». Он лишь однажды сказал, что в том матче я играл как почтальон, и люди сразу зацепились за это. А если сейчас спросить его мнение обо мне – или мнение ван дер Варта, который, например, мой большой поклонник и обычно говорит обо мне хорошие вещи на телевидении, – это уже не так интересно. Если говорят что-то плохое – вот тогда это появляется везде, потому что именно это продается лучше.

– И как ты отвечаешь на критику о том, что слишком долго держишь мяч?

– Ну конечно, бывают ситуации, где, возможно, я мог бы отдать передачу быстрее. Но если тебя не прессингуют, а рядом нет свободного игрока, то нет смысла отдавать пас. Нужно двигать мяч вперед. Если ты свободен, а крайний защитник вроде бы тоже почти свободен, но ты видишь, что на него уже выдвигается соперник, нет смысла отдавать ему мяч.

– Ты просто создашь ему проблему…

– Именно. И кроме того, если ты свободный игрок, ты должен искать варианты, стягивать на себя соперников, затем кто-то выдвигается – и появляется другой свободный игрок. Люди… ну, мне кажется, многие просто не очень хорошо понимают футбол или у них другое мнение, отличающееся от моего. Поэтому нам будет очень сложно договориться о том, хорошо я играю или нет.

– А ты считаешь, что журналисты понимают футбол?

– Ну, некоторые – да. (Улыбается.) Но тех, кто не понимает, все-таки больше, – сказал де Йонг .