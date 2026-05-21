  • Де Йонг о прозвище «почтальон» от ван Бастена: «Порой я мог бы отдать пас быстрее, но если рядом нет свободного игрока, то и смысла нет. Большинство журналистов не понимает футбол»
Де Йонг о прозвище «почтальон» от ван Бастена: «Порой я мог бы отдать пас быстрее, но если рядом нет свободного игрока, то и смысла нет. Большинство журналистов не понимает футбол»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался о прозвище «почтальон», которое ему дали Марко ван Бастен и Рафаэл ван дер Варт. 

В твоей же стране Марко ван Бастен и Рафаэл ван дер Варт называли тебя «почтальоном», потому что говорили, что ты слишком долго возишься с мячом вместо того, чтобы играть в одно касание. Как ты относишься к этому прозвищу?

– (Смеется.) Это ван Бастен сказал один раз, кажется, после матча сборной. Но в Голландии часто говорят подобные вещи, потому что мы очень прямолинейные: что приходит в голову, то и говорим. Но нельзя сказать, что ван Бастен называет меня «почтальоном». Он лишь однажды сказал, что в том матче я играл как почтальон, и люди сразу зацепились за это. А если сейчас спросить его мнение обо мне – или мнение ван дер Варта, который, например, мой большой поклонник и обычно говорит обо мне хорошие вещи на телевидении, – это уже не так интересно. Если говорят что-то плохое – вот тогда это появляется везде, потому что именно это продается лучше.

И как ты отвечаешь на критику о том, что слишком долго держишь мяч?

– Ну конечно, бывают ситуации, где, возможно, я мог бы отдать передачу быстрее. Но если тебя не прессингуют, а рядом нет свободного игрока, то нет смысла отдавать пас. Нужно двигать мяч вперед. Если ты свободен, а крайний защитник вроде бы тоже почти свободен, но ты видишь, что на него уже выдвигается соперник, нет смысла отдавать ему мяч.

Ты просто создашь ему проблему…

– Именно. И кроме того, если ты свободный игрок, ты должен искать варианты, стягивать на себя соперников, затем кто-то выдвигается – и появляется другой свободный игрок. Люди… ну, мне кажется, многие просто не очень хорошо понимают футбол или у них другое мнение, отличающееся от моего. Поэтому нам будет очень сложно договориться о том, хорошо я играю или нет.

А ты считаешь, что журналисты понимают футбол?

– Ну, некоторые – да. (Улыбается.) Но тех, кто не понимает, все-таки больше, – сказал де Йонг

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Странная ассоциация, кстати.
Для меня "почтальон" - означает, что у него точнейшие передачи, которые всегда достигнут адресата (Так можно было бы назвать Хави, Модрича и т.д.). Никогда бы не подумал, что "почтальон" - означает медлительность в принятии решений.
Видимо, потому что Почта Голландии такая же по сути, как Почта России: медленная и забывчивая. В этом и отсылка)
Не понимаю этих претензий к Почте РФ.
Жена торговлей занимается и каждый день отправляет посылки Почтой РФ, Авито, Яндекс, СДЭК.
Ни одного нарекания на Почту РФ не было никогда. Приходишь по предварительной записи, моментально тебя принимают, всё быстро, четко.
Некоторые люди просто почему-то до сих пор не в курсе, что на почту можно записаться (прям как в ГАИ).
Очень нравится игра Френки. В плане продвижения с мячом один из лучших в мире. Великолепная техника и светлая голова. Видит зоны, куда можно продвинутся без сопротивления и хорошо пользуется этим. Иногда пробегает с мячом 30-40 метров, без сопротивления, подчеркну. Игроки соперника вынуждены выдвигаться к нему, соответственно кто-то из партнеров освобождается и Френки отдаёт пас. Очень полезный игрок, умный.
У Де Йонга просто свой стиль. Он никогда не был шестым номером вроде Бускетса, который предпочитал играть в 1-2 касания. Де Йонг умеет удерживать мяч под давлением и тащить его на себе. Было бы глупо не пользоваться подобными талантами игрока
Неескенса напоминает
Ван Бастен нынешнюю РПЛ просто не смотрел - вот там 99% лиги эталонные почтальоны.
Это штаб Почты России!
Всё правильно. Потому что в футбол не играли👀
Выяснил главное, что у "Почты России" есть серьезный конкурент в виде "Почты Нидерландов".
Стань чемпионом мира, закрой им рты
любопытно, у меня слово "почтальон" применительно к футболисту никаких ассоциаций не вызывает, честно говоря

если только положительные - в том смысле, что доставит передачу в любую точку поля
просто у них, видимо, тоже почта работает медленно =)
Де Йонг - медленный почтальон, Мбаппе - стремительная черепаха
