Итурральде о ВАР: «Система должна обеспечить абсолютную справедливость, которой не существует. Правила допускают различные толкования, кто определяет, что считать «явной и грубой ошибкой»?

Итурральде о ВАР: систему изменят, непонятно, что значит «явная и грубая ошибка».

Бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес раскритиковал работу ВАР.

«В чем заключается главная ложность системы ВАР? Все начинается с колоссального заблуждения – утверждения о том, что она вмешивается в игру лишь в случаях «явной, очевидной и грубой ошибки». То, что для вас может показаться «явной, очевидной и грубой ошибкой», для меня таковой может и не быть, поскольку большинство правил допускают различные толкования. Следовательно, мы внедрили систему, которая, по всеобщему убеждению, должна была обеспечить абсолютную справедливость, – однако факт остается фактом: абсолютной справедливости не существует. Речь идет об интерпретации игровых эпизодов: один человек может истолковать ситуацию определенным образом, а другой – совершенно иначе, и при этом оба могут быть абсолютно правы. Мне хотелось бы знать: кто именно определяет, что считать «явной и грубой ошибкой»?

Я полагаю, что со временем ВАР трансформируется в систему, при которой тренеры смогут сами запрашивать видеопросмотры – по аналогии с тем, как это реализовано в Первом дивизионе. Там командам выделяется определенное количество «челленджей» – один, два, три или любое другое число, – которые затем списываются с их общего лимита. При этом они будут обязаны принять первоначальное решение арбитра, но я как судья смогу затем сказать: «Слушайте, я хочу, чтобы вы пересмотрели этот эпизод на мониторе». Думаю, именно в этом направлении все и движется.

Лично я бы ограничил применение этой системы исключительно ситуациями с назначением пенальти, проявлениями агрессивного поведения, удалением игроков (красными карточками) и безрассудными, опасными подкатами – и на этом все. Что же касается остального – например, если судья пропустил нарушение при подаче углового или вбрасывании мяча из аута, – то, что ж, это просто неотъемлемая часть спорта», – сказал Итурральде.