Оздоев не продлит контракт с ПАОК, его не устроили условия. Экс-хавбек «Зенита» интересен клубам ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции, в Россию он не вернется (Иван Карпов)

Оздоев может покинуть ПАОК в конце сезона.

Магомед Оздоев отказался продлевать контракт с ПАОК, который истекает летом, сообщает инсайдер Иван Карпов .

33-летнего полузащитника не устроили условия по новому договору.

К экс-хавбеку «Зенита» есть интерес из ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции. Не исключено, что россиянин останется в ПАОК, если стороны все же договорятся. Возвращение в Россию на данный момент не рассматривается.

В этом сезоне Оздоев стал лучшим бомбардиром ПАОК в греческой Суперлиге наравне с Иоаннисом Константелиасом , забив 8 мячей.