Оздоев не продлит контракт с ПАОК, его не устроили условия. Экс-хавбек «Зенита» интересен клубам ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции, в Россию он не вернется (Иван Карпов)
Оздоев может покинуть ПАОК в конце сезона.
Магомед Оздоев отказался продлевать контракт с ПАОК, который истекает летом, сообщает инсайдер Иван Карпов.
33-летнего полузащитника не устроили условия по новому договору.
К экс-хавбеку «Зенита» есть интерес из ОАЭ, Саудовской Аравии, Греции и Турции. Не исключено, что россиянин останется в ПАОК, если стороны все же договорятся. Возвращение в Россию на данный момент не рассматривается.
В этом сезоне Оздоев стал лучшим бомбардиром ПАОК в греческой Суперлиге наравне с Иоаннисом Константелиасом, забив 8 мячей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
