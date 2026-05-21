  Семин о чемпионстве «Зенита»: «Одна из причин – доверие Семаку. Журналисты говорили, что Сергей исчерпал себя. Миллер, который ходит на матчи, панике не подвергся»
Семин о чемпионстве «Зенита»: «Одна из причин – доверие Семаку. Журналисты говорили, что Сергей исчерпал себя. Миллер, который ходит на матчи, панике не подвергся»

Бывший главный тренер Локомотива Юрий Семин поделился мыслями на тему чемпионства «Зенита» в сезоне Мир РПЛ.

– Почему чемпионат выиграл «Зенит», а не «Краснодар»? Назовите основные причины.

– Простую вещь скажу. Эти команды с первых туров заняли лидирующие позиции, и фактически борьба за первое место шла между ними.

Те команды, которые расположились ниже – столичные «Локомотив», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» – свой потенциал не реализовали. Конкуренцию не составили, за исключением отдельных матчей.

Например, когда в предпоследнем туре «Динамо» отобрало очки у «Краснодара». Хотя по составу и потенциалу все московские команды должны были бороться за первое место. Вернее, не должны, а обязаны!

Что касается борьбы в нижней части турнирной таблицы, она шла до последней минуты последнего тура. Думаю, проблемы клубов из этой части – в ошибках руководителей.

Взять «Пари НН», который вылетел, имея прекрасный стадион и инфраструктуру. Поставьте туда такого тренера, как Валерий Овчинников, и клуб никогда бы из РПЛ не вылетел!

Но они увольняют Шпилевского перед решающими матчами за три тура до конца турнира. Так если пригласили, дайте доработать!

Еще один отрицательный пример – «Акрон», который уволил наставника перед стыковыми матчами. Тедеев выполнил свою работу блестяще. И этого увольнения он абсолютно не заслуживает!

Как раз одна из причин победы «Зенита» – доверие Семаку.  Когда все журналисты говорили, что Сергей себя исчерпал, опытные руководители клуба не обращали на это внимание.

Миллер, который постоянно ходит на матчи, этой панике не подвергся.

Хотя конкурент в лице «Краснодара», был высочайшего уровня. Поэтому турнирная таблица отражает не только силу команд, но и компетентность руководителей клубов, – сказал Юрий Семин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
Комментарии

Иметь состав в два раза дороже по стоимости чем у конкурентов и полагаться в конце уже третьего подряд сезона на результат матча Динамо -Краснодар…
Ну это такой себе тренер.
Ответкарабашка
да все всё понимают. Сережу надо был убирать еще 2 года назад, после случайного титула 23/24. Я до сих пор не могу понять, как Динамо не смогло хотя бы ничью зацепить в мачте жизни? Уже в том сезоне игра Зенита просела капитально. Но все свалили на ушедшего Малкома и капризы Клауда и Вендела.
ОтветDillon
Кого нужно было назначать 2 года назад?
Справедливости, ради, если бы не Динамо, то спокойствие Миллера и доверие Семаку не помогли бы Зениту стать чемпионом).
Ответagentkuper
Играется 30 туров. Что вы уперлись в это Динамо? Но я не спорю, что Семак уже всё
ОтветСергей Вераксо
Потому что, Динамо вон как прессуют, что не легли под Краснодар. Значит, в футбольной общественности такой сценарий рассматривали как практически 100 процентный. А Динамо не легло. И только от этого зависит итог чемпионата . Ещё, конечно, Ерохин с ковыряшечкой в ворота Сочи выручил.
Так Семак реально выдохся. Чемпионство Зенита = следствие того что вся РПЛ инвалидная, переломанная и штормовая, плюс с финансовыми проблемами. Нет здоровой конкуренции, а единственный конкурент в виде Краснодара не выдержал из-за слабой скамейки и ограниченных ресурсов.
ОтветBlack Phoenix
Перрен, Козлов, Густаво Сантос
Я конечно извиняюсь, но когда тренеру регулярно набирают игроков как с паспортом, так и из-за бугра за десятки лямов, а он "выигрывает" чемпионство за счёт того, что помогли динамики, это по-моему такое себе. Причём это не первый год так.
ОтветРашпель793
в точку
Семину легко говорить, на матчи зенита не ходил в этом сезоне. Если бы ходил, то офигевал бы от такой убогой игры
Ответjxmazefan
"Локо" сам не искрил при нём, но всё-таки такой безнадёги не припоминаю, всегда были яркие личности, как Заза, Лоськов, которые могли сделать результат, да и шоу тоже, прямо на ровном месте. Другое дело, что Миллер, как и некоторые глоры на данном ресурсе, превыше всего ценит результат, а вот инструменты - деньги, игра, болельщики, они не про их чаяния. Глоры постоянно вспоминают Москву, титулы Семака, который не позволяет Москве выигрывать, сейчас они добавили в список "судейский" "Краснодар", но складывается ощущение, что они родились позже непростых 90ых, после возрождавших 2000ых, потому как заставший данные периоды, вряд ли будет смотреть позитивно на то, что сейчас являет собой проект "Зенит".
Ответscandall1984
Дорогуша, ну зачем употреблять слова значения которых ты не понимаешь🤔
Семак молодец, гений
взять 7 из 8, это крайне сложно, чрезвычайно сложно, т.к. по сути игроки играют без мотивации, и никто с этим ничего сделать не сможет, но Семак тащит... да ещё и с одним Соболевым взял золото, гений
приятно видеть страдания местных "комментаторов" ) ... а почему Зенит стал чемпионов ? да потому что обыграл абсолютно всех прямых конкурентов убедительно и без шансов )
Первое место занял не Семак, а деньги Газпрома!
Но ведь Семак без бразильцев это деньги на ветер , что он с успехом в Уфе доказал .
ОтветKobran
И где сейчас Уфа?
ОтветKira625
Там же где и была при Семаке в попе
Убыточный Солдат Деда не переживает, а хлопает в ладошки
