  • Булыкин о Шварце в «Динамо»: «Почему его хотят видеть, вспоминая, как он уезжал? Решили забыть, видимо. Я за то, чтобы во главе стоял российский тренер»
Дмитрий Булыкин о Шварце в «Динамо»: ничего у него не получится.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил возможное назначение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

Ранее появилась информация, что немец подпишет контракт с клубом с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.

«Думаю, что у него не получится ничего хорошего. Для меня вопрос: почему Шварца до сих пор хотят видеть в команде, вспоминая, как он уезжал. Видимо, решили забыть.

Я за то, чтобы во главе стоял российский специалист, который понимает менталитет и может на родном языке донести до команды то, что создаст хорошую атмосферу.

Думаю, что Гусев на это способен», – сказал Дмитрий Булыкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: News.ru
Перед приходом Карседо в Спартак все было аналогично. Это и многое другое говорит о том, что дело не в Шварце и не в том как он покинул Динамо, а в методичке, которая продолжает действовать. Хочешь выслужиться - нападай на иностранцев и кричи, что русские лучшие. Булыкин просто стойка от микрофона).
и карседо сейчас погонят,при чем болелы,сольет финал если,просто это не того уровня тренеры,которые б явно сильнее россиян были,поэтому говорили и говорить будут,без каких либо методичек
А еще очень удобно, что у Краснодара свой Мусаев, пожалуйста, посмотрите. Один россиянин выиграл лигу, другой кубок, какие еще вам нужны доказательства?
А как он уезжал? Решил доиграть сезон, вместо того чтоб сразу разорвать контракт и уехать? Фанаты с ним тепло попрощались. Песни попели, слёзы полили. Вопрос в том, что у него получится без Воронина
Ему нужен Воронинозаменитель.
Булыкин половину карьеры дурака валял на поле, теперь нам важно его мнение?
Давай сравним с твоей карьерой
Давай сравним с Лоськовым? Играть начинали в Локомотиве в одно примерно время, и кто из них чемпион и обладатель, а кто ничего не выиграл и советы даёт?
Трудно сказать получится у Шварца снова или нет, хотелось что бы мы опять увидели яркое Динамо в борьбе за самые высокие места, но эта задача и Гусеву была под силу.
А как он уезжал? Доработал до конца сезона, несмотря на известные события, не сбежал.
Тогда уехали все, кто мог и еще половина страны уехала бы, будь у них такая возможность.
Чисто мои мысли описал Булыкин, рад что я не един в своем мнении.
Но рад ли ты что у тебя такое же мнение как у булыкина?
Мнение Були не имеет никакого значения, и всем наплевать за что он там обеими руками....
Все просто: о том как уезжал забыли, о том как Динамо играло помнят.
На родном языке - Касерес, Рубенс, Маричаль, Бителло, Артур, Рикардо, больше половины костяка все ж латиносы)
Все призовые места у местных тренеров, ведь по факту лучше. Почти все иностранные тренера за последние годы сели в лужу.
