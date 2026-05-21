Булыкин о Шварце в «Динамо»: «Почему его хотят видеть, вспоминая, как он уезжал? Решили забыть, видимо. Я за то, чтобы во главе стоял российский тренер»
Дмитрий Булыкин о Шварце в «Динамо»: ничего у него не получится.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил возможное назначение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».
Ранее появилась информация, что немец подпишет контракт с клубом с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.
«Думаю, что у него не получится ничего хорошего. Для меня вопрос: почему Шварца до сих пор хотят видеть в команде, вспоминая, как он уезжал. Видимо, решили забыть.
Я за то, чтобы во главе стоял российский специалист, который понимает менталитет и может на родном языке донести до команды то, что создаст хорошую атмосферу.
Думаю, что Гусев на это способен», – сказал Дмитрий Булыкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: News.ru
