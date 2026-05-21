Де ла Фуэнте о нехватке испанцев в «Реале»: «Я за развитие своих талантов. Они должны играть в Ла Лиге – это лучшая лига. Жаль, что так много футболистов играют за границей»
Луис де ла Фуэнте оценил нехватку испанских игроков в «Реале».
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос касательно нехватки испанских футболистов в составе «Реала».
«Я полностью за развитие собственных талантов. На мой взгляд, все они должны играть в Ла Лиге, а это лучшая лига. Жаль, что так много игроков играют за границей.
Чем больше игроков мы сможем вызвать в сборную, тем лучше, особенно если они будут выступать за такую топовую команду, как «Реал», – заявил Луис де ла Фуэнте.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
так было всегда
Алонсо пришел в Реал уже состоявшейся звездой и в сборной Испании уже успел выиграть Евро.
Карвахаль - никакой значимой роли в сборной Испании не играл по сути и успел только на закате карьеры выиграть Евро.
А потом удивляются, что у руководства Барсы условной вечные конфликты с Де Ла Фуэнтой, который на товарняки гоняет Педри и Кубарси по 80 минут. Сказочный клоун.