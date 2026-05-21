Де ла Фуэнте о нехватке испанцев в «Реале»: «Я за развитие своих талантов. Они должны играть в Ла Лиге – это лучшая лига. Жаль, что так много футболистов играют за границей»

Луис де ла Фуэнте оценил нехватку испанских игроков в «Реале».

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос касательно нехватки испанских футболистов в составе «Реала».

«Я полностью за развитие собственных талантов. На мой взгляд, все они должны играть в Ла Лиге , а это лучшая лига. Жаль, что так много игроков играют за границей.

Чем больше игроков мы сможем вызвать в сборную, тем лучше, особенно если они будут выступать за такую ​​топовую команду, как «Реал », – заявил Луис де ла Фуэнте.