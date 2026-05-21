Де ла Фуэнте о нехватке испанцев в «Реале»: «Я за развитие своих талантов. Они должны играть в Ла Лиге – это лучшая лига. Жаль, что так много футболистов играют за границей»

Луис де ла Фуэнте оценил нехватку испанских игроков в «Реале».

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос касательно нехватки испанских футболистов в составе «Реала».

«Я полностью за развитие собственных талантов. На мой взгляд, все они должны играть в Ла Лиге, а это лучшая лига. Жаль, что так много игроков играют за границей.

Чем больше игроков мы сможем вызвать в сборную, тем лучше, особенно если они будут выступать за такую ​​топовую команду, как «Реал», – заявил Луис де ла Фуэнте.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoЛуис де ла Фуэнте
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoРеал Мадрид

в реале нет испанцев )) там африка
Ответ
Комментарий скрыт
Ответ
Комментарий скрыт
Жюль Кюнде - ну хотя бы имя и фамилия на французский похоже, чем Мбаппе, Тчуамени, Камавинга
чем меньше реаловских поленьев в сборной Испании, тем она успешнее
так было всегда
Ответ
Ну не всегда, Касильяс, Рамос, Алонсо, Карвахаль застали золотые времена в сборной и принимали активное участие в тех победах
Ответ
Касильяс и Рамос - ОК.
Алонсо пришел в Реал уже состоявшейся звездой и в сборной Испании уже успел выиграть Евро.
Карвахаль - никакой значимой роли в сборной Испании не играл по сути и успел только на закате карьеры выиграть Евро.
Реал никогда не славился обилием испанцев в своем составе. Это клуб наемников)
За развитие собственных талантов в Испании отвечает только Барселона и ее знаменитая ЛаМасия. Только эта команда выпускает молодых игроков, в которых уже вложена хорошая школа, база с узнаваемыми навыками. Собственно, благодаря всей этой работе Испания в последующем стала чемпионом мира и Европы. Именно на плечах каталонского костяка, играя в стиле Барсы.
Странно, как на самом деле, в последние несколько лет подтянулась школа Реала, но в команде все равно нет своих. Пазу, Муньосу, Рамону и Андресу всего год понадобился, чтобы показать уровень, за Гарсию зимой давали 30млн спустя полгода, молодежка вообще лч выиграла и там куча народа сверкали. А чем Питарч хуже Камавинги? Полно крутых молодых ЦЗ - Вальдепеньяса зовут в Рому, Рамон основной в Комо, Мартинеса ПСЖ хочет перехватить, Фортею Фабрегас уже полгода просит у руководства, зато Реал продлевает еще на год выдохшегося и хромающего Рюдигера, который сдал по всем фронтам и будет ждать Милитао, который без травм дай бог треть сезона отыграет.
с испанцами ,и вообще со своими воспитанниками в Реале не очень,по крайней мере они редко играют в основе первой команды. Кажется руководство и не стремится усиленно интегрировать их,пока есть возможность покупать "готовых" игроков они будут это делать.
Бояться доверять .хвастаються лучшая академия лучшая академия ..а в итоге что ?.пусть берут пример с барселоны и других команд .
Эм... Главный тренер Испании мог бы так и не палиться. Игроки Ла Лиги из основного состава сборной Испании: Унаи Симон (Бильбао), Кубарси, Педри, Ямаль, Фермин (Барса), Ойарсабаль (Сосьедад), Баэна и Льоренте (Атлетико) (по последнему оф.матчу)... Может все-таки дело не в том, что испанцы играют за рубежом (да, таких много от Райи до Кукурельи). Может дело в том, что сливочные не в составе.

А потом удивляются, что у руководства Барсы условной вечные конфликты с Де Ла Фуэнтой, который на товарняки гоняет Педри и Кубарси по 80 минут. Сказочный клоун.
Луис де ла Фуэнте: «Карвахаль вряд ли готов играть на ЧМ-2026. Надеюсь, он снова получит удовольствие от футбола. Дани – пример для нас, у него трудный период»
21 мая, 01:06
