У Неймара небольшая травма икроножной мышцы. Вызванный в сборную Бразилии форвард «Сантоса» пропустит около 5-10 дней

Неймар испытывает проблемы из-за травмы икроножной мышцы.

Форвард «Сантоса » Неймар пропустит примерно 5-10 дней из-за травмы икроножной мышцы.

Ранее футболист вошел в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.

«У Неймара небольшая травма икроножной мышцы, отек. Если восстановление будет идти по графику, на следующей неделе мы передадим его в расположение сборной Бразилии», – сказал координатор медицинского департамента «Сантоса» Родриго Зогайб.

Сообщается, что Неймар может сыграть за «Сантос» 26 мая в матче Южноамериканского кубка против «Депортиво Куэнка».

После этого футболист отправится в расположение сборной Бразилии , которая будет готовиться к ЧМ-2026.

