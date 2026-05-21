У Неймара небольшая травма икроножной мышцы. Вызванный в сборную Бразилии форвард «Сантоса» пропустит около 5-10 дней
Ранее футболист вошел в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.
«У Неймара небольшая травма икроножной мышцы, отек. Если восстановление будет идти по графику, на следующей неделе мы передадим его в расположение сборной Бразилии», – сказал координатор медицинского департамента «Сантоса» Родриго Зогайб.
Сообщается, что Неймар может сыграть за «Сантос» 26 мая в матче Южноамериканского кубка против «Депортиво Куэнка».
После этого футболист отправится в расположение сборной Бразилии, которая будет готовиться к ЧМ-2026.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
