  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Неймара небольшая травма икроножной мышцы. Вызванный в сборную Бразилии форвард «Сантоса» пропустит около 5-10 дней
0

У Неймара небольшая травма икроножной мышцы. Вызванный в сборную Бразилии форвард «Сантоса» пропустит около 5-10 дней

Неймар испытывает проблемы из-за травмы икроножной мышцы.

Форвард «Сантоса» Неймар пропустит примерно 5-10 дней из-за травмы икроножной мышцы.

Ранее футболист вошел в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.

«У Неймара небольшая травма икроножной мышцы, отек. Если восстановление будет идти по графику, на следующей неделе мы передадим его в расположение сборной Бразилии», – сказал координатор медицинского департамента «Сантоса» Родриго Зогайб.

Сообщается, что Неймар может сыграть за «Сантос» 26 мая в матче Южноамериканского кубка против «Депортиво Куэнка».

После этого футболист отправится в расположение сборной Бразилии, которая будет готовиться к ЧМ-2026.

Неймар после вызова на ЧМ-2026: обнял физио, набрал Рафинье и отцу, много плакал

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46820 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
logoНеймар
logoСборная Бразилии по футболу
logoчемпионат мира
logoвысшая лига Бразилия
logoтравмы
logoСантос

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Неожиданно. Неймар славится тем, что почти никогда не получает травмы
ОтветRoman
Неожиданно. Неймар славится тем, что почти никогда не получает травмы
Получается уже не славится, а славился :))
Ответnoyneim
Получается уже не славится, а славился :))
Сплавился
Кто-то тут писал, что он ещё пару раз успеет травмироваться до ЧМ)
Ответshin93
Кто-то тут писал, что он ещё пару раз успеет травмироваться до ЧМ)
И это мы восприняли совсем не как шутку
Ответshin93
Кто-то тут писал, что он ещё пару раз успеет травмироваться до ЧМ)
Хоть в чём то стабильность)))
Да это бразильский сериал. Наснимают с ним и Карло сейчас реклам, потом тренировках порвётся ещё раз, и со слезами выступит перед нацией, очень хотел, спасибо Анчелотти, но тело подвело, я со страной, вместо него вызовут Педро, как все и хотели.
Ответselso99
Да это бразильский сериал. Наснимают с ним и Карло сейчас реклам, потом тренировках порвётся ещё раз, и со слезами выступит перед нацией, очень хотел, спасибо Анчелотти, но тело подвело, я со страной, вместо него вызовут Педро, как все и хотели.
Жоао Педро «все» хотели видеть в сборной только на спортсе. В самой Бразилии его отсутствию в заявке на ЧМ не придали большого значения.
Одноногий бразилец Абелардо
ОтветAlex1_Mason
Одноногий бразилец Абелардо
😆😆😆
ОтветAlex1_Mason
Одноногий бразилец Абелардо
Вы поняли, козлы, кого мы взяли?! Абелардо!
Взяли балласт на чемпионат мира
ОтветPertinax Gandi
Взяли балласт на чемпионат мира
Карнавальный дух раздевалки поддерживать!
С койки
Поэтому Жоа Педро надо держать себя в форме до самого последнего момента когда коректируются заявки
Ответoleg557
Поэтому Жоа Педро надо держать себя в форме до самого последнего момента когда коректируются заявки
Комментарий скрыт
ОтветBudabuda
Комментарий скрыт
Барселоне надо в первую очередь держать денежку в кармане, чтобы слюни на Жоао Педро пускать, а не только "рычаги" иметь
Травмировал наверное когда танцевал или за пивом резко подскочил?
ОтветEvgen_Hazard
Травмировал наверное когда танцевал или за пивом резко подскочил?
Когда резко вскочил от радости)
ОтветРамбаль Коше
Когда резко вскочил от радости)
... прочитав на спортсе что он в списке!)))
Началось еще до начала)
Мем со смеющимся Жириновским
Лицо Педро уже даже не нужно представлять в эти моменты...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Девушка Неймара о вызове форварда на ЧМ-2026: «Это не удача, а результат самоотдачи, мужества и любви к своему делу. Я видела, как ты поднимался после насмешек и разочарований, не сдавался»
19 мая, 19:30
Неймар: «Запомните мои слова, на этом чемпионате мира мы будем одним целым, мы отдадим все силы. Мы должны вернуть трофей в Бразилию»
19 мая, 15:04
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука – с «Коламбусом»
4 минуты назадLive
«Комо» сыграет в ЛЧ впервые в истории, «Рома» тоже попала в топ-4 Серии А. «Ювентус» и «Милан» выступят в ЛЕ
8 минут назад
Энцо хочет играть в ЛЧ – желательно за «Реал», но были контакты с «Сити». «Челси» не будет продавать игрока в убыток (Бен Джейкобс)
12 минут назад
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Если встретите меня на улице, то подойдите ко мне и обнимите»
12 минут назад
«Атлетико» занял 4-е место, влетев «Вильярреалу» – 1:5! У Переса 2+1, у Пепе 2 ассиста, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе забили
13 минут назад
«Милан» проиграл 6 из 10 последних матчей в Серии А и не попал в ЛЧ во 2-й раз подряд. Фанаты освистали команду Аллегри после домашнего поражения от «Кальяри»
15 минут назад
«Милан» не вышел в ЛЧ, проиграв дома «Кальяри» с 14-го места – 1:2. Салемакерс открыл счет, Боррелли и Камехо забили в ответ
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» уступил «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
17 минут назадLive
«Спартак»: «Больше всего чемпионств и кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте»
24 минуты назад
Карседо о разбитом Кубке России: «Завоюем Суперкубок и тоже разобьем, возможно. Сделаем это традицией»
29 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гарсия из «Барсы» стал лучшим вратарем сезона Ла Лиги по «сухим» матчам – 15. У Куртуа из «Реала» – 13
1 минуту назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» разгромлен «Вильярреалом» в гостях – 1:5
14 минут назад
«Рома» вышла в ЛЧ, обыграв «Верону» – 2:0. Мален и Эль-Шаарави забили, у Дибалы 2 ассиста, Валентини удалили на 50-й
17 минут назад
«Кремонезе» вылетел из Серии А через год после возвращения
20 минут назад
Мостовой о победе «Спартака» в Кубке: «Когда назначили Карседо, один из первых, кто сказал, что это футбольный человек, был Александр Мостовой»
37 минут назад
Ван Дейк – самый возрастной футболист, сыгравший все матчи в сезоне АПЛ целиком. Защитник «Ливерпуля» побил рекорд Терри
45 минут назад
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 поражений не было ни разу
55 минут назад
Тренер «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
55 минут назад
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
сегодня, 20:03
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
сегодня, 20:01
Рекомендуем