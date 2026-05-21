Семшов о «Динамо»: «Смешно, когда говорят, что Карпин замучил команду требованиями не есть сахар. Это тебе нужно как спортсмену. Спорт накладывает некоторые ограничения»

Игорь Семшов оценил итоги сезона РПЛ для «Динамо».

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился мыслями об итогах сезона для бело-голубых.

Команда по руководством тренера Ролана Гусева заняла седьмое место в Мир РПЛ , набрав 45 очков в 30 матчах.

«Команду сгубили слишком большие ожидания. Не понял, с чего в первый сезон Карпина ждали чемпионства.

Мне смешно, когда говорят, что Карпин замучил команду требованиями не есть сахар, замучил дисциплиной. Ну мы же понимаем, что на базе ты можешь не есть этот сахар, а дома потреблять хоть мешками. Это не Карпину нужно, а тебе как спортсмену. Карьера в спорте накладывает некоторые ограничения.

А был бы результат – ешьте сахар без проблем. Но результата не было, игра была плохой. А в итоге получилось, что Карпин ушел, а по результату лучше не стало – в Кубке не вышли в финал, в чемпионате провал.

Вторая часть чемпионата – это игра без давления, когда никто особо не ждет ничего. Спрашивать надо в том числе и с игроков.

Мне бы хотелось посмотреть на «Динамо» с Карпиным после зимних сборов – что он смог бы исправить, какой была бы перспектива на следующий сезон в плане соответствия чемпионским амбициям.

А сейчас у меня вообще нет понимания, что будет с «Динамо » в плане игры в следующем сезоне», – сказал Игорь Семшов.