  • Семшов о «Динамо»: «Смешно, когда говорят, что Карпин замучил команду требованиями не есть сахар. Это тебе нужно как спортсмену. Спорт накладывает некоторые ограничения»
Семшов о «Динамо»: «Смешно, когда говорят, что Карпин замучил команду требованиями не есть сахар. Это тебе нужно как спортсмену. Спорт накладывает некоторые ограничения»

Игорь Семшов оценил итоги сезона РПЛ для «Динамо».

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов поделился мыслями об итогах сезона для бело-голубых.

Команда по руководством тренера Ролана Гусева заняла седьмое место в Мир РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах.

«Команду сгубили слишком большие ожидания. Не понял, с чего в первый сезон Карпина ждали чемпионства.

Мне смешно, когда говорят, что Карпин замучил команду требованиями не есть сахар, замучил дисциплиной. Ну мы же понимаем, что на базе ты можешь не есть этот сахар, а дома потреблять хоть мешками. Это не Карпину нужно, а тебе как спортсмену. Карьера в спорте накладывает некоторые ограничения.

А был бы результат – ешьте сахар без проблем. Но результата не было, игра была плохой. А в итоге получилось, что Карпин ушел, а по результату лучше не стало – в Кубке не вышли в финал, в чемпионате провал.

Вторая часть чемпионата – это игра без давления, когда никто особо не ждет ничего. Спрашивать надо в том числе и с игроков.

Мне бы хотелось посмотреть на «Динамо» с Карпиным после зимних сборов – что он смог бы исправить, какой была бы перспектива на следующий сезон в плане соответствия чемпионским амбициям.

А сейчас у меня вообще нет понимания, что будет с «Динамо» в плане игры в следующем сезоне», – сказал Игорь Семшов.

Когда появляется Семшов, сразу начинает подташнивать.. Несёт своей метлой что попало, не включая мозг. От Карпина не ждали чемпионства с такой зарплатой). А что ждали? 10 место? Ну, не надо Семшова тащить в эксперты. Человек очевидно глуп. Это не значит, что другие гении. Но этот совсем плох с этой точки зрения. Пусть делает то, что умеет хорошо делать. Таксует, например.
Ну так с каким гандикапом Карпин команду от бронзы оставил-то? Как уж тут лучше быть? А по итогу 14 туров, Динамо на 3м месте при Гусеве... Казалось бы, причем здесь сахар...
При Карпине хоть игра была
Какая и во что?
Что не понравилось в игре со Спартаком 5:2 и ЦСКА?
У меня претензии к ГУсеву, что отдали свой матч с Оренбургом, потеря очков с НН, и недонастрой в игре домашней, блин, с Рубином.
Лучше расскажи, почему тебя уволили из "Чайки" села Песчанокопское.
А разве ты не в курсе?
Хотелось узнать из первых уст.
Да причем тут сахар? Условный Вендел после пивасика выходит на поле, возит и хавает того же Батракова, который, очевидно, режимит. Уверен, что Зенит и ЦСКА, когда брали кубки УЕФА, бухали не хуже алкашей, но приезжали и играли. Если у тебя обмен веществ плохой или ты перегибаешь со сладким, то да, лучше отказаться, но, в целом, это чушь полная.
Да и тренировки тоже какие-то дураки придумали. Вышел раз в неделю на поле - всех обыграл - пошел домой. Никаких проблем)
Причем тут тренировки и индивидуальные особенности организма по питанию? Кто-то умирает с двух банок пива, кто-то умирает с ящика. Кто-то съел шоколадку и ему дало пол кило лишнего веса, а кто-то есть по 5 сладких булок и обмен веществ вывозит так, что вообще не идёт в лишний вес.
Сколько Карпин выиграл титулов как тренер? 0! Ни одна команда с ним не стала играть лучше, у Ростова был неплохой состав, до Карпина они выигрывали Кубок, занимали в чемпионате 2е место, с Карпиным находились на тех же местах как при Балахнине, с бюджетом в разы больше:) Самый главный шарлатан российского футбола:)
Видимо ты слишком молод или вообще не следишь за РСМ. Но за бред,5+
А у нас много на данный момент тренеров с титулом ? Кроме Семака, хватит уже басни Крылова расказывать всем. Видимо ты завтрусился от заремы.
