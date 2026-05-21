  Вратарь «Урала» Селихов о голе «Динамо» Махачкала: «Это наш колхоз. Решаются судьбы людей, клубов. Не знаю, как можно так распределять камеры»
Вратарь «Урала» Селихов о голе «Динамо» Махачкала: «Это наш колхоз. Решаются судьбы людей, клубов. Не знаю, как можно так распределять камеры»

Голкипер «Урала» Александр Селихов прокомментировал засчитанный гол «Динамо» Махачкала (0:1) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.

Полузащитник «Динамо» Махачкала Миро забил на пятой минуты игры. Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

– По поводу гола – я не видел ни одного нормального повтора, где видно, что это гол.

– А как вам показалось в моменте: мяч пересек линию ворот или нет?

– Я был уверен, что это не гол. Потом с пацанами посмотрели повторы.

Не знаю, как можно так распределять камеры. Решаются судьбы людей, клубов. Для меня вывод один – это наш колхоз, – сказал Александр Селихов.

Гол-фантом в стыках: мяч за линией или нет? Иванов и Березуцкий уверены, что их засудили

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Зачем нужен вар, если нет камеры на линии ворот? Какой же идиотизм🤦‍♂️
Ответshin93
ВАР нужен, чтобы назначить пенальти, если кому то будет нужно ,и это желание будет подкреплено чем то весомым)
Ответshin93
Комментарий скрыт
Главный момент не в ВАР, а в том, зачем боковой показывает гол, который он точно не увидел. Засчитали из за этого.
Так ВАР в данном случае не помощник. Нет ракурса позволяющего определить точное положение мяча. Поэтому оставалось только опереться на мнение бокового. Он сигнализировал, что мяч пересёк линию. Тут, когда нет четкого доказательства, спорить будут по любому. Если бы не засчитал, то протестовали бы уже махачкалинцы.
Боковой заряжен. Как дети, что за вопрос?
Судьбы людей решаются в другом месте,но то что колхоз это да)
Главное лимит определить)
Не ну какие вопросы могут быть если играли в Ебурге ,сами же и сделали этот колхоз распределив камеры не пойми как
Неужели система с датчиком в мяче, как в АПЛ, настолько дорогая?
Какой датчик, если демиксами из Спортмастера играют?
В Англии даже с системой HawkEye умудряются не засчитывать подобные голы

Разработчики системы определения гола HawkEye принесли извинения "Шеффилд Юнайтед" за грубую ошибку их программы, возможно, не позволившую команде набрать три очка, сообщает BBC.

Матч 28-го тура английской премьер-лиги между "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Виллой" (0:0) запомнился многим грубой ошибкой системы определения гола. На 42-й минуте встречи после подачи со штрафного от игрока "Шеффилда", вратарь "Астон Виллы" Эрьян Ньюланд завалился с мячом за линию ворот. Однако главный арбитр встречи Майкл Оливер не засчитал мяч, сославшись на систему определения взятия ворот HawkEye, от которой не пришло никакого уведомления
1. То, что в воротах нет нормальных камер и момент коснулся исключительно Урал, проблемы самого Урала.
2. По повторам видно, что мяч с запасом пересек линию ворот, руки Селихова, выталкивающие мяч за линией.
3. Урал за весь матч не создал ни одного момента, при этом не сказать, что Махачкала села в 10 этажный автобус после того гола. Игроки Урала центр поля то редко пересекали.

В сухом остатке имеем оправдания в духе "Счет 0-6 из за того, что судья сломал игру, ведь третий и пятый гол надо было отменять"
Адекватно и по делу)👍
Арсен Найдёнов вспомнился
А проигрывая с самого начала матча провести хотя бы одну опасную атаку и за весь второй тайм нанести хотя бы 1 удар в створ-это тоже судьи вам помешали?
Т.е. план Урала был на 0-0 дома? Забить-то вы все равно не смогли. Футболисты - самые ноющие спортсмены 100%. Прям противно. Конечно, неоднозначность правил в футболе этому способствуют зачастую, но все равно - столько ныть нельзя.
Так Махачкала после быстрого гола естественно в глухую защиту ушла. Если бы гол не засчитали, матч по другому сценарию вполне мог бы пойти.
А ты щас сам не ноешь,нет?
Александр, ну это специально проклятые даги на своём стадионе отключили нужные камеры, хотя, погодите
боковой стоял на угловом и вообще не сомневался,привыкли к своим камерам,облепите ими все
В данном случае согласен с определением "колхоз". Пара лишних камер на линии ворот снимает все вопросы. В итоге же, Урал получил проблему себе же на своем же стадионе. Колхоз
Пара камер не снимает все вопросы. Мяч может быть или загорожен игроками, или находиться в воздухе, как в этом случае.
Тут местные разрабы с гаражей уже все решили с гоупрохами. Бесполезно спорить.
Глава «Урала» Иванов про 0:1 от «Махачкалы»: «Гола не было, Селихов успел вытащить мяч. Этот же арбитр Фролов судил скандальный матч с «Родиной» и поставил 3 пенальти в наши ворота»
20 мая, 18:55
Березуцкий про гол «Динамо» Махачкала «Уралу»: «Его не было. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально»
20 мая, 17:16Видео
