Вратарь «Урала» Селихов о голе «Динамо» Махачкала: «Это наш колхоз. Решаются судьбы людей, клубов. Не знаю, как можно так распределять камеры»

Вратарь «Урала» Селихов о голе «Динамо» Махачкала: это наш колхоз.

Голкипер «Урала » Александр Селихов прокомментировал засчитанный гол «Динамо» Махачкала (0:1) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ .

Полузащитник «Динамо » Махачкала Миро забил на пятой минуты игры. Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот . ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

– По поводу гола – я не видел ни одного нормального повтора, где видно, что это гол.

– А как вам показалось в моменте: мяч пересек линию ворот или нет?

– Я был уверен, что это не гол. Потом с пацанами посмотрели повторы.

Не знаю, как можно так распределять камеры. Решаются судьбы людей, клубов. Для меня вывод один – это наш колхоз, – сказал Александр Селихов .

Гол-фантом в стыках: мяч за линией или нет? Иванов и Березуцкий уверены, что их засудили

Переходные матчи эксклюзивно в VK Видео