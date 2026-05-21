Вратарь «Урала» Селихов о голе «Динамо» Махачкала: «Это наш колхоз. Решаются судьбы людей, клубов. Не знаю, как можно так распределять камеры»
Голкипер «Урала» Александр Селихов прокомментировал засчитанный гол «Динамо» Махачкала (0:1) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ.
Полузащитник «Динамо» Махачкала Миро забил на пятой минуты игры. Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.
– По поводу гола – я не видел ни одного нормального повтора, где видно, что это гол.
– А как вам показалось в моменте: мяч пересек линию ворот или нет?
– Я был уверен, что это не гол. Потом с пацанами посмотрели повторы.
Не знаю, как можно так распределять камеры. Решаются судьбы людей, клубов. Для меня вывод один – это наш колхоз, – сказал Александр Селихов.
Разработчики системы определения гола HawkEye принесли извинения "Шеффилд Юнайтед" за грубую ошибку их программы, возможно, не позволившую команде набрать три очка, сообщает BBC.
Матч 28-го тура английской премьер-лиги между "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Виллой" (0:0) запомнился многим грубой ошибкой системы определения гола. На 42-й минуте встречи после подачи со штрафного от игрока "Шеффилда", вратарь "Астон Виллы" Эрьян Ньюланд завалился с мячом за линию ворот. Однако главный арбитр встречи Майкл Оливер не засчитал мяч, сославшись на систему определения взятия ворот HawkEye, от которой не пришло никакого уведомления
2. По повторам видно, что мяч с запасом пересек линию ворот, руки Селихова, выталкивающие мяч за линией.
3. Урал за весь матч не создал ни одного момента, при этом не сказать, что Махачкала села в 10 этажный автобус после того гола. Игроки Урала центр поля то редко пересекали.
В сухом остатке имеем оправдания в духе "Счет 0-6 из за того, что судья сломал игру, ведь третий и пятый гол надо было отменять"