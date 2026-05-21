Тренер «Фулхэма» Силва заменит Моуринью в «Бенфике». Клуб договорился с тренером (Саша Тавольери)

Марку Силва возглавит «Бенфику» вместо Жозе Моуринью.

48-летний Марку Силва будет назначен на пост главного тренера «Бенфики», сообщил журналист Саша Тавольери.

Португальский клуб договорился со специалистом о контракте. Официально о назначении должно быть объявлено в ближайшее время.

Таким образом, Силва в «Бенфике» заменит Жозе Моуринью , который близок к назначению на пост главного тренера «Реала».

Силва возглавляет «Фулхэм » с июля 2021 года. В этом сезоне команда перед последним туром занимает 13-е место в таблице АПЛ , набрав 49 очков в 37 матчах.