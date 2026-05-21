  • Тренер «Фулхэма» Силва заменит Моуринью в «Бенфике». Клуб договорился с тренером (Саша Тавольери)
Марку Силва возглавит «Бенфику» вместо Жозе Моуринью.

48-летний Марку Силва будет назначен на пост главного тренера «Бенфики», сообщил журналист Саша Тавольери.

Португальский клуб договорился со специалистом о контракте. Официально о назначении должно быть объявлено в ближайшее время.

Таким образом, Силва в «Бенфике» заменит Жозе Моуринью, который близок к назначению на пост главного тренера «Реала».

Силва возглавляет «Фулхэм» с июля 2021 года. В этом сезоне команда перед последним туром занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 49 очков в 37 матчах.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46819 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Саши Тавольери в X
Фулхэм в этом сезоне показывает максимально скучный футбол,и если бы не Уилсон,который внезапно начал забивать и отдавать,то боролись бы они за сохранение прописки
ОтветWhitePeacock
У них уже мотивации не хватало, футбол вполне себе весёлый был, просто подустали от тренера, им нужно новое дыхание, в последней игре с Волками весело смотрелись
ОтветWhitePeacock
Учитывая то, что у Уилсона контракт заканчивается, дачники пока выглядят претендентами на понижение в след сезоне.
Ушел на понижение, как по мне
ОтветФанат Дзюбы
В Бефике можно чемпионат выиграть или кубок или ле, а в Фулхэме он что выиграет? А получить предложение на повышение и из Португалии можно, примеров куча
Ответoleg557
Чего? Ты смеёшься что-ли? Фулхэм в этом году мог уже залетать в еврокубки, если бы не сливал кубок Англии, мог бы и его брать, у дачников состав вообще позволяет бороться за место в Лиге Европы, и бюджет, почему нет, они за эти три года наверное всех выносили в еврокубках из топов, кроме МСити, это серьезный клуб, чуть чуть им мотивации не хватает и скамейки
Удачи Сильве. Норм тренер, хотя топом не назвать уж точно
Почему бы фулхэму не побороться за ираолу? Свободных топовых клубов нет, а пойти и перестроить на более атакующий фулхэм, жить в Лондоне, думаю вряд ли он откажется
ОтветArtemMU
Ираоле идти в Фулхэм только ради того чтобы пожить в Лондоне? Из которого можно остаться без работы через несколько месяцев… Ну такое себе подспорье. Если менять клуб то только сильнее явно Фулхэма, при всем уважении к последним
ОтветArtemMU
Sostav Fulhama voobshe ne pod futbol Iraolı)) Emu nujna bequshaya, atleticnaya komanda, Bornmut fizikoy beret, a ne kacestvom (za isklyuceniem parı molodıx talantov)
