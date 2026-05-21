  • Губерниев о Шварце в «Динамо»: «Это ошибка. Развивать спорт в стране – это значит еще и нашим тренерам доверять. Гусев бы пригодился клубу»
Губерниев о Шварце в «Динамо»: «Это ошибка. Развивать спорт в стране – это значит еще и нашим тренерам доверять. Гусев бы пригодился клубу»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением касательно возможного назначения Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

Ранее появилась информация, что немец подпишет контракт с клубом с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.

– Говорят, что «Динамо» договорилось со Шварцем. Как оцените такое решение бело‑голубых?

– Я считаю, что это ошибка. Посмотрим, что из этого получится.

Вы знаете, развивать спорт в стране – это значит еще и нашим тренерам доверять. С моей точки зрения, Гусев – человек, который пригодился бы «Динамо».

«Динамо» приглашало Карпина, нашего специалиста, но он делал совсем не то, что нужно.

Я не очень уверен, что со Шварцем будет лучше. Не очень хочу говорить, что это ходьба по граблям, футбол покажет, но мне кажется, это ошибка, – сказал Дмитрий Губерниев.

Милонов, Губерниев, Мостовой ,Байдачный,Селюк кто еще из фриков не высказался?
В конфликте с Вяльбе тоже был уверен в своем мнении, а потом извиняться пришлось. Дорого ли стоит мнение этого человека)?
> "Тоже был уверен"

А к чему тут слово "тоже"? В этой новости он говорит "я считаю", "посмотрим", "с моей точки зрения", "я не очень уверен"
Губерниев - олицетворение нашего сегодняшнего спортивного медиа. Интеллектуалы, с хорошо подвешенным языком, и абсолютно не разбирающемся в том, о чём вещают. "Я закончу сейчас это всё ааааааааааа". Вот это про них.
очередная ошибка. до этого была убрать личку
Ошибка природы это орущий и брызгающий слюнями Губошлеп, он в бане перегрелся и несёт эту псевдопатриотическую ахинею.
Уверен, что Шварц себя проявит, Динамо с Гусевым не развивается, мало быть своим парнем, нужны знания и опыт. Я бы посоветовал оставить Шаронова в клубе, он мозг, а Гусев обычный эпатажник...
Да! Вывел Герту в другую лигу, выведет и Динамо!
Сейчас Дима будет всю дорогу ждать ошибок Шварца и тренеров-иностранцев и при удобном случае критиковать на всю страну
Мне нравился атакующий стиль игры, который ставил Шварц в предыдущий период. Не думаю, что он отойдет от него. Главное, чтобы исполнители были по типу Бителло и Тюкавина.
Не было там никакого атакующего стиля, как только игроки перестали выкладываться пошли разгромы от Сочи К/С Ростова, а игроки у него вполне себе топовые были не то что сейчас
не совсем понимаю
со всех сторон орать о том, что нужно вернуть российский спорт на международную арену
но в тоже время быть категорически против иностранцев в российском спорте
так если соревнование с иностранцами мешает развитию российского спорта, зачем тогда вообще возвращаться куда-то?
У майнезного спросили, пусть дальше комментирует биатлон, хвалит Ротенберга и тролит Загитову футбол это не его.
понять не могу - что Гусев показал за то время?
Гусеву учиться и учиться, пусть на повышение в ассистенты к Игдисамову идёт набираться опыта
