Губерниев о Шварце в «Динамо»: «Это ошибка. Развивать спорт в стране – это значит еще и нашим тренерам доверять. Гусев бы пригодился клубу»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением касательно возможного назначения Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».
Ранее появилась информация, что немец подпишет контракт с клубом с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.
– Говорят, что «Динамо» договорилось со Шварцем. Как оцените такое решение бело‑голубых?
– Я считаю, что это ошибка. Посмотрим, что из этого получится.
Вы знаете, развивать спорт в стране – это значит еще и нашим тренерам доверять. С моей точки зрения, Гусев – человек, который пригодился бы «Динамо».
«Динамо» приглашало Карпина, нашего специалиста, но он делал совсем не то, что нужно.
Я не очень уверен, что со Шварцем будет лучше. Не очень хочу говорить, что это ходьба по граблям, футбол покажет, но мне кажется, это ошибка, – сказал Дмитрий Губерниев.
А к чему тут слово "тоже"? В этой новости он говорит "я считаю", "посмотрим", "с моей точки зрения", "я не очень уверен"
Уверен, что Шварц себя проявит, Динамо с Гусевым не развивается, мало быть своим парнем, нужны знания и опыт. Я бы посоветовал оставить Шаронова в клубе, он мозг, а Гусев обычный эпатажник...
со всех сторон орать о том, что нужно вернуть российский спорт на международную арену
но в тоже время быть категорически против иностранцев в российском спорте
так если соревнование с иностранцами мешает развитию российского спорта, зачем тогда вообще возвращаться куда-то?