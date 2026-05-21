Губерниев о Шварце в «Динамо»: «Это ошибка. Развивать спорт в стране – это значит еще и нашим тренерам доверять. Гусев бы пригодился клубу»

Дмитрий Губерниев о Шварце в «Динамо»: это ошибка.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением касательно возможного назначения Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

Ранее появилась информация , что немец подпишет контракт с клубом с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.

– Говорят, что «Динамо» договорилось со Шварцем. Как оцените такое решение бело‑голубых?

– Я считаю, что это ошибка. Посмотрим, что из этого получится.

Вы знаете, развивать спорт в стране – это значит еще и нашим тренерам доверять. С моей точки зрения, Гусев – человек, который пригодился бы «Динамо».

«Динамо» приглашало Карпина, нашего специалиста, но он делал совсем не то, что нужно.

Я не очень уверен, что со Шварцем будет лучше. Не очень хочу говорить, что это ходьба по граблям, футбол покажет, но мне кажется, это ошибка, – сказал Дмитрий Губерниев.