Агент Тюкавина: «Константин – лучший российский нападающий прямо сейчас. Исполнители в полузащите в «Краснодаре» и «Зените» ярче, чем в «Динамо». Там легче забивать»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, назвал футболиста лучшим форвардом в России на данный момент.

Тюкавин забил 9 голов и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ в прошедшем сезоне.

– Как оцените прошедший сезон для Константина?

– Костя выдал хороший сезон, вышел на уровень выше, чем был у него до травмы.

Со стороны видны улыбки и голы, но не многие знают, сколько он индивидуально работал, пахал. Все это в песок не уходит, забил и отдал он много, провел достойный сезон.

Тюкавин – лучший российский нападающий прямо сейчас. У него в сезоне по статистике практически одно голевое действие в среднем за матч.

Если бы он провел весь сезон, боролся бы с Джоном Кордобой за звание лучшего бомбардира лиги. Да и исполнители в полузащите в «Краснодаре» и «Зените» ярче, чем в «Динамо». В этих командах легче забивать.

При этом Костя и в подыгрыше отлично действовал во многих матчах. Главное, что синдром повторной травмы миновал.

Он не боится стыков, приземлений после долгого лечения. Сейчас осталось красиво закрыть сезон матчами за сборную, – сказал Алексей Сафонов.

Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

более жирного намёка на уход я не видел))))))
Тут нет намёка, это прямой текст)
Пока ещё не уход. Но шантаж Динамо начинается. Нам бы контракт пожирнее, а то можем и свалить.
В 22 играх 9 голов и 4 передачи. Результат нормальный, но никак не одно голевое действие за матч.
У других игроков агенты тоже лучше
Мда... Ну это агент, что ещё ожидать от него. Прямым текстом: "Мы готовы, давайте уже, действуйте!"
Мда... Ну это агент, что ещё ожидать от него. Прямым текстом: "Мы готовы, давайте уже, действуйте!"
Так ему надо поднимать бабки, комиссионные
Конечно, суету наводит и ратует за переход))
Чего с ним носятся. У лучшего нападающего один сезон с более чем 10 голами. На каком месте его команда?
Чего с ним носятся. У лучшего нападающего один сезон с более чем 10 голами. На каком месте его команда?
Это бредятина так рассуждать, у него было бы 3 сезона с более чем 10 голами, если б не кресты
В переводе что значит : дай денег дай денег дай денег
В Динамо Бителло есть
Чтобы быть лучшим российским нападающим - нужно быть, хотя бы, лучше Соболева. По этой весне я бы не стал этого утверждать. Да и победных голов в этом сезоне у Соболева больше.

Я и не уверен, что Тюкавин был сильнее Дзюбы в этом сезоне.
Тюкавин весной 8 голов с игры в рпл, дельфин 5. Посмотри на первый гол Кости Оренбургу, Соболь в жизни не забьет такой
Соболев и не должен такие забивать, совсем разной формации игроки. Победных голов у Соболева, так или иначе, больше
началась накрутка ценника
Пенальти не забил, кубок не взял, попадает эпизодами
Там Гладышев не плохой. При травме Тюкавина круто заменил его. Как Тюкавин выздоровел, Гладышев стал в запасе сидеть и иногда выходить не на свою позицию.
