Садулаев вновь интересен «Зениту». Клуб рассматривает вингера «Ахмата» как замену в случае ухода Мостового (Legalbet)

Лечи Садулаев интересен «Зениту».

«Зенит» вновь проявляет интерес к вингеру «Ахмата» Лечи Садулаеву, сообщает Legalbet.

Петербургский клуб рассматривает футболиста как возможную замену в случае ухода Андрея Мостового. Официальных переговоров между сторонами еще не было.

При этом «Ахмат» не заинтересован в расставании с футболистом, а главного тренера Станислава Черчесова устраивает прогресс игрока.

В прошедшем сезоне Садулаев забил 1 гол и сделал 2 передачи в 28 матчах Мир РПЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Комментарии

Вот не понимаю , почему так пиарят Лечи. Парню 26 лет уже, да у него есть неплохой дриблинг по меркам РПЛ , но большая часть этого дриблинга приводят в потерям мяча . Статистика 1+1 за сезон , тот же Касинтура в разы лучше
все равно на банку
Касинтура паспортом не вышел
Прогресс игрока это то, что он забил один гол за сезон??
Хотели сказать регресс)
и хвичи тоже не было здесь мега статистики, он был популярен за счет своего дриблинга, лечи с отрывом лучший дриблер рпл, думаю поэтому он так интересен
У человека на позиции левого нападающего за всю жизнь 10 голов в РПЛ. За 8 сезонов. И 9 передач. За 8 лет.
Мне кажется так себе вариант. Есть же Кондаков и Шилов выздоравливает.
Не плохой игрок, с дриблингом. Эффект есть, эффективность маленькая в виде результативных действий. Пусть лучше в Ахмате играет, в зените он в запасе сидеть будет, а в Ахмате один из лидеров, ещё и местный.
Какая разница, кто, кто будет сидеть на лавке
Почему Самородова никто не рассматривает? Казахский паспорт легом же не счиатется.
ОтветDa prozecutor
Почему Самородова никто не рассматривает? Казахский паспорт легом же не счиатется.
Самородов топ для РПЛ, согласен
Хватит "пургу" в информационное поле гнать! Зенит ничего не рассматривает; Мостовой публично заявил, что остается в Зените!
Я вас умоляю! Ну какой Садулаев? Он же абсолютно неэффективный, на него вся команда работает, а он всё равно запарывает 98 моментов из 100. Если бы Лечи не был местным то ни один ни тренер ни руководитель клуба не позволил бы ему занимать место на поле. А уж в Зените ему вообще делать нечего, там любой запасной или даже пацан из академии больше пользы принесет.
Толку от него, как от козла молока. Один гол в двадцати восьми матчах.
