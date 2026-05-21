Садулаев вновь интересен «Зениту». Клуб рассматривает вингера «Ахмата» как замену в случае ухода Мостового (Legalbet)

«Зенит » вновь проявляет интерес к вингеру «Ахмата » Лечи Садулаеву , сообщает Legalbet.

Петербургский клуб рассматривает футболиста как возможную замену в случае ухода Андрея Мостового. Официальных переговоров между сторонами еще не было.

При этом «Ахмат» не заинтересован в расставании с футболистом, а главного тренера Станислава Черчесова устраивает прогресс игрока.

В прошедшем сезоне Садулаев забил 1 гол и сделал 2 передачи в 28 матчах Мир РПЛ .