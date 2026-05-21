  Депутат Милонов о «Динамо»: «Непорядочно убирать Гусева и ставить Шварца. Надо своего оставлять, а не немца. Пусть ищет другой клуб»
Депутат Милонов о «Динамо»: «Непорядочно убирать Гусева и ставить Шварца. Надо своего оставлять, а не немца. Пусть ищет другой клуб»

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил возможное назначение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

«Я не считаю, что иностранный тренер – это плохо. Все-таки он может научить наших футболистов играть. Богатая международная практика и опыт – здорово.

Непорядочно будет убирать Ролана Гусева и ставить Шварца. Надо своего оставлять, а не немца. Это не совсем честно. Немец пусть ищет другой клуб. Есть же команды, которые ищут нового специалиста.

Если он хочет продолжить карьеру в российском футболе, то, наверное, что-то найдет. Некрасиво же. Чтобы вернуть немца, турнут своего», – сказал Виталий Милонов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
Милонова забыли спросить кого тренером ставить , пусть со своими кружевными трусами сначала разберется.
Комментарий скрыт
Если он олицетворяет наше государство …
«Тихо как в раю
Звёзды над местечком высоки и ярки» Давайте все вместе:
Это моральный сайт. Продолжение общения Милонова со зрителями писать нельзя.
Дядь
ну при чем тут ваш квасной патриотизм?
Гордится надо не то что кто то носитель русского, а то какую игру он сможет поставить команде и результатом.

Короче, я за игру а не шильдик
— Теперь только русские люди тренировать будут
— А немцы?
— Какие немцы?
— Ну немцы!
— Зачем немцы?
Непорядочно повышать пенсионный возраст на пять лет, когда продолжительность жизни по сравнению с советскими временами сократилась.
Думаю без
Милонова руководство бело-голубых разберется.
Вот он, тут как тут! Вылез эксперт по геям и проституткам )))
Ну назначать Шварца что в кризисный момент свалил из Динамо, воспользовавшись форс-мажорными обстоятельствами, а потом как побитая псина за неимением достойной работы приполз обратно спустя четыре года - это зашквар. Лояльный и дающий результат Гусев посмеётся уже осенью. Ничему динамики не учатся.
А какой результат Гусев даёт, он же раз за разом проваливает важные матчи.
Без Гусева Динамо после художеств Карпина сейчас был бы на месте Акрона. Вот и результат.
Почему все эти депутаты лезут во все дыры? Да просто в самой Думе они ничего не решают, исполняя роль послушных истуканов. Вот и пытаются на стороне показывать, что, типа, какие то значимые, влиятельные персонажи).
пусть тогда депутатский запрос отправит
Ребята, а хорошие завязки у Гусева то. Лоббируют его интересы явно не менее, нежели а свое время Черчесова, когда сватали последнего в Спартак. Админресурс однако. Не зря же мальчик Краснодар обыграл)) Зы. Пусть динамики сами решают. Без советчиков с брегов Невы.
Точилин о Шварце в «Динамо»: «Обидно, что русским тренерам не дают работать. Финал Кубка и 3-е место – наверное, это тот тренер, который нужен»
21 мая, 00:27
