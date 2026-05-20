  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис об АПЛ: «В Англии есть «МЮ» и «Ливерпуль» – все. «Арсеналу» и «Сити» далеко до них. «Канониры» стали чемпионами впервые за 20 лет! Какая гегемония?»
0

Канчельскис об АПЛ: «В Англии есть «МЮ» и «Ливерпуль» – все. «Арсеналу» и «Сити» далеко до них. «Канониры» стали чемпионами впервые за 20 лет! Какая гегемония?»

Канчельскис об АПЛ: в Англии есть «МЮ» и «Ливерпуль» – все.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионстве «Арсенала» в АПЛ

«Ну уйдет Пеп [Гвардиола из «Манчестер Сити»], но о какой гегемонии «Арсенала» можно говорить? Они стали чемпионами впервые за 20 лет! Какая гегемония? Им еще до гегемонии…

В Англии есть «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» – все. Которые по всем показателям являются передовыми командами. А «Арсеналу» и «Манчестер Сити» очень далеко до этих двух команд.

В следующем сезоне посмотрим, смогут ли «канониры» навязать борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», который приходит в себя. Я думаю, вряд ли», – сказал Канчельскис.  

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37087 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Сила спорта»
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАндрей Канчельскис
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
МЮ 0 🏆 между 1967 и 1993
Ливерпуль 0 🏆 между 1990 и 2020
Сити 0 🏆 между 1968 и 2012
ОтветPeter Sakic
МЮ 0 🏆 между 1967 и 1993 Ливерпуль 0 🏆 между 1990 и 2020 Сити 0 🏆 между 1968 и 2012
Главное, что у Канчельскиса 0,5 есть
ОтветPeter Sakic
МЮ 0 🏆 между 1967 и 1993 Ливерпуль 0 🏆 между 1990 и 2020 Сити 0 🏆 между 1968 и 2012
Удобно про Сити написано, будто до 1968 он был великим клубом. А по факту до 1955 у них было всего 2 Кубка Англии за 63 года ))
Бывшие МЮшники это как будто диагноз.
ОтветЭльшод Насыров
Бывшие МЮшники это как будто диагноз.
Бывшие МЮшники это как бывшие спартаковцы.
ОтветЭльшод Насыров
Бывшие МЮшники это как будто диагноз.
Как спатрачи
Я вот даже не знаю, сможет ли клуб, занимающий уже несколько лет либо второе, либо первое место в чемпионате, навязать кому-то борьбу…с чего бы им взять и начать за что-то бороться ?
Ну а МЮ не был чемпионом уже 13 лет. Какая гегемония?
зашел в гугл - у МЮ и Ливерпуля по 20 выигранных чемпионств у Арсенала 14 так что ганнеры не так и далеко, АПЛ это не Шотландия где чемпионат только Селтик с Рейнджерс берут или Ла Лига с Реалом и Барселоной
Ответbionicman
зашел в гугл - у МЮ и Ливерпуля по 20 выигранных чемпионств у Арсенала 14 так что ганнеры не так и далеко, АПЛ это не Шотландия где чемпионат только Селтик с Рейнджерс берут или Ла Лига с Реалом и Барселоной
Про Арсенал можно согласиться. Но Сити исторически не на одном уровне
Ответbionicman
зашел в гугл - у МЮ и Ливерпуля по 20 выигранных чемпионств у Арсенала 14 так что ганнеры не так и далеко, АПЛ это не Шотландия где чемпионат только Селтик с Рейнджерс берут или Ла Лига с Реалом и Барселоной
И кстати исторически Арсенал был более успешен чем МЮ, до прихода САФ МЮ побеждал только 7 раз, и их пик пришелся на эти 20 лет Фергюсона, иными словами может быть откат к среднему, Арсенал и Ливерпуль распределили свои титулы более равномерно и с момента своего образования периодически возвращаются в топы
Смогут ли канониры навязать борьбу МЮ и Ливерпулю 😂 по-моему вопрос должен звучать так: смогут ли эти клубы навязать Арсеналу борьбу?
Ответглор Ньюкасла с 02.12.2023
Смогут ли канониры навязать борьбу МЮ и Ливерпулю 😂 по-моему вопрос должен звучать так: смогут ли эти клубы навязать Арсеналу борьбу?
Не за ту команду начал глорить, не полились бабки в проект )))))
ОтветLiverpool_YNWA
Не за ту команду начал глорить, не полились бабки в проект )))))
Я ещё не теряю надежды))
Мужик вообще за АПЛ последние лет 15 не следил?
Расскажите Канчельскису, что гегемон МЮ празднует уже тринадцатую годовщину без титула.
Скажите ему уже, что Сэр Алекс Фергюсон больше не тренирует МЮ
Болею за Ливерпуль, но Боже, какую же чушь он сейчас сказал
ОтветЧтоТамПроСпорт
Болею за Ливерпуль, но Боже, какую же чушь он сейчас сказал
Это слова почетного диванного эксперта )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин об «Арсенале»: «Смешно говорить «слабый чемпион» в лиге, где играют «Челси», «МЮ», «Ливерпуль», «Ман Сити». Артета на третьем-четвертом месте в топ-5 тренеров»
20 мая, 16:54
Сперцян о предложении «Саутгемптона»: «В Чемпионшипе было бы очень тяжело, не вывез бы, может. В Европу хочу, будет достойное предложение – поговорим. Про «Марсель» впервые слышу»
18 мая, 18:12
Канчельскис об Ибрагимове из «МЮ» в сборной России: «А мы что, едем на ЧМ или Евро? Можно его посмотреть. Когда мы начнем играть во всех турнирах, времени на просмотр уже не будет»
18 мая, 16:37
Рекомендуем
Главные новости
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
6 минут назад
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
18 минут назад
«Реал» объявил об уходе Алабы
30 минут назад
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
31 минуту назад
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
45 минут назад
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
57 минут назад
Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
сегодня, 15:14
Черкизово, шапка-петушок и лось – рассказали про главные аттрибуты «Локо»
сегодня, 15:00Тесты и игры
Сергей Степашин: «Тюкавин в «Зенит» не собирается. Зачем это ему надо?»
сегодня, 14:57
Смолов о сорванном переходе в «МЮ»: «Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил и мне зауринил. Я понимаю «МЮ»: будь я функционером, тоже взял бы Алексиса, а не Смолова»
сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
13 минут назад
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Этот титул позволил «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
17 минут назад
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
32 минуты назад
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
39 минут назад
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Роман Павлюченко: «Угальде забивной – просто забивает не так часто»
сегодня, 13:34
Рекомендуем