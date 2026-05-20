Канчельскис об АПЛ: «В Англии есть «МЮ» и «Ливерпуль» – все. «Арсеналу» и «Сити» далеко до них. «Канониры» стали чемпионами впервые за 20 лет! Какая гегемония?»

Канчельскис об АПЛ: в Англии есть «МЮ» и «Ливерпуль» – все.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионстве «Арсенала» в АПЛ .

«Ну уйдет Пеп [Гвардиола из «Манчестер Сити»], но о какой гегемонии «Арсенала » можно говорить? Они стали чемпионами впервые за 20 лет! Какая гегемония? Им еще до гегемонии…

В Англии есть «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль » – все. Которые по всем показателям являются передовыми командами. А «Арсеналу» и «Манчестер Сити » очень далеко до этих двух команд.

В следующем сезоне посмотрим, смогут ли «канониры» навязать борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», который приходит в себя. Я думаю, вряд ли», – сказал Канчельскис.