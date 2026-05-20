Канчельскис об АПЛ: «В Англии есть «МЮ» и «Ливерпуль» – все. «Арсеналу» и «Сити» далеко до них. «Канониры» стали чемпионами впервые за 20 лет! Какая гегемония?»
Канчельскис об АПЛ: в Англии есть «МЮ» и «Ливерпуль» – все.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионстве «Арсенала» в АПЛ.
«Ну уйдет Пеп [Гвардиола из «Манчестер Сити»], но о какой гегемонии «Арсенала» можно говорить? Они стали чемпионами впервые за 20 лет! Какая гегемония? Им еще до гегемонии…
В Англии есть «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» – все. Которые по всем показателям являются передовыми командами. А «Арсеналу» и «Манчестер Сити» очень далеко до этих двух команд.
В следующем сезоне посмотрим, смогут ли «канониры» навязать борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», который приходит в себя. Я думаю, вряд ли», – сказал Канчельскис.
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37087 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Сила спорта»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ливерпуль 0 🏆 между 1990 и 2020
Сити 0 🏆 между 1968 и 2012