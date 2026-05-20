  • Дуран прилетел в Колумбию и с грустным видом смотрел матч бывшей команды во второй лиге. Форвард ранее покинул расположение «Зенита»
Нападающий «Зенита» Джон Дуран вернулся в Колумбию.

14 мая 22-летний форвард покинул расположение сине-бело-голубых по личным обстоятельствам. Футболист, арендованный у «Аль-Насра», провел 6 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол с пенальти.

В понедельник он посетил матч своей бывшей команды «Энвигадо» против «Депортес Киндио» (1:0) во втором по силе колумбийском дивизионе.

В первом тайме Дуран попал в трансляцию: он с грустным, невозмутимым видом смотрел игру в ложе.

Отмечается, что приезд Дурана на родину совпал с предварительным сбором игроков национальной команды Колумбии, у которых уже закончился клубный сезон.

Дуран не вызывается в сборную с июня 2025 года.

Источник: El País
Этот вечно с недовольной рожей. Даже Жозе не смог его приструнить
так это же тот Дюран, которому Криштиану не дал заиграть в АльНасре (со слов местных хейтеров)
неужели в фенере и зените тоже
и даже в сборной Колумбии🥲
Легенда моего Зенита. Всем Питером плакали, когда он улетел
За Валенсию с 1999
Легенда моего Зенита. Всем Питером плакали, когда он улетел
"Славься Джей!"(с) ))
Это какой угодно Дуран- уставший, не заинтересованный или вообще пьяный, но никак не грустный.
Как бы сказал Дим Юрич Пучков - малолетний д###л!
Если бы захотел - мог бы в такой могучей лиге, как РПЛ рубить овердохрена лавэ, напрягаясь в половину своих возможностей.
Этот индивид - колумбийский Балотелли на минималках. Всрал всю свою оставшуюся жизнь.
С таким отношением никому уже нафиг не нужен.
Потратит за 2-3 года всё своё бабло и потом возможно будет застрелен наркобарыгой где-нибудь в подворотнях Боготы. Молодец)
Dark.Babysitter
У него еще 3 года контракта на 20 лямов в год
Арабы умеют бабки считать. Это у них не отнять.
Разорвут контракт и выкинут на помойку. У арабов бабла - хоть экскаватором копай.
Нахрен им такой убогий конч нужен...
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ошалеть, сколько у тебя минусов в профиле
Чувак, ты самый крутой походу на этом сайте, респект👍
Всё верно.

Я всё жду, когда Чернявский пригласит меня в редакцию, сделает со мной большое интервью и вывесит на главной. Надеюсь, дождусь.
По моему этот человек уже и сам не знает что ему в жизни принесёт счастье. Деньги отравили его
"Нет В жизне щасья" (с) ))
Конечно история с ним интересная ,чел приехал на расслабона,но даже в нашей лиге огорода не смог на банку дельфина усадить,хотя у нас же в чемпионате его главный конкурент по сборной,о чем можно тут говорить,сгубили большие деньги его
Сидел слушал Duran Duran
Дркушич о Дуране: «Джон заслужил медаль, ведь был частью «Зенита». Он не приехал на последний матч, но мы все выиграли чемпионство, так что рад за каждого»
19 мая, 12:58
Соболев надел футболку Дурана во время празднования чемпионства «Зенита» и громко крикнул: «ВАМОС!»
18 мая, 15:23Видео
Семак о Дуране: «Не реализовал свой потенциал, к сожалению. Аренда закончилась, после игры он сказал: «Не могли бы меня отпустить по личным обстоятельствам?» Без проблем»
17 мая, 18:22
