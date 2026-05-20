Дуран прилетел в Колумбию и с грустным видом смотрел матч бывшей команды во второй лиге. Форвард ранее покинул расположение «Зенита»
14 мая 22-летний форвард покинул расположение сине-бело-голубых по личным обстоятельствам. Футболист, арендованный у «Аль-Насра», провел 6 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол с пенальти.
В понедельник он посетил матч своей бывшей команды «Энвигадо» против «Депортес Киндио» (1:0) во втором по силе колумбийском дивизионе.
В первом тайме Дуран попал в трансляцию: он с грустным, невозмутимым видом смотрел игру в ложе.
Отмечается, что приезд Дурана на родину совпал с предварительным сбором игроков национальной команды Колумбии, у которых уже закончился клубный сезон.
Дуран не вызывается в сборную с июня 2025 года.
неужели в фенере и зените тоже
и даже в сборной Колумбии🥲
Если бы захотел - мог бы в такой могучей лиге, как РПЛ рубить овердохрена лавэ, напрягаясь в половину своих возможностей.
Этот индивид - колумбийский Балотелли на минималках. Всрал всю свою оставшуюся жизнь.
С таким отношением никому уже нафиг не нужен.
Потратит за 2-3 года всё своё бабло и потом возможно будет застрелен наркобарыгой где-нибудь в подворотнях Боготы. Молодец)
Разорвут контракт и выкинут на помойку. У арабов бабла - хоть экскаватором копай.
Нахрен им такой убогий конч нужен...
