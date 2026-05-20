Дуран прилетел в Колумбию и с грустным видом смотрел матч бывшей команды во второй лиге. Форвард ранее покинул расположение «Зенита»

Дуран прилетел в Колумбию и с грустным видом смотрел матч бывшей команды.

Нападающий «Зенита » Джон Дуран вернулся в Колумбию.

14 мая 22-летний форвард покинул расположение сине-бело-голубых по личным обстоятельствам. Футболист, арендованный у «Аль-Насра », провел 6 матчей в Мир РПЛ и забил 1 гол с пенальти.

В понедельник он посетил матч своей бывшей команды «Энвигадо » против «Депортес Киндио » (1:0) во втором по силе колумбийском дивизионе.

В первом тайме Дуран попал в трансляцию: он с грустным, невозмутимым видом смотрел игру в ложе.

Отмечается, что приезд Дурана на родину совпал с предварительным сбором игроков национальной команды Колумбии , у которых уже закончился клубный сезон.

Дуран не вызывается в сборную с июня 2025 года.