Дембеле о травме: «Я буду готов к финалу ЛЧ, сомнений нет. У меня было много травм в карьере, так что в преддверии этого матча я решил не рисковать»

Дембеле заявил, что сможет сыграть в финале ЛЧ.

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле заявил, что успеет восстановиться от травмы к матчу с «Арсеналом » в финале Лиги чемпионов.

Напомним, 29-летний футболист был заменен на 27-й минуте матча с «Парижем» в 34-м туре Лиги 1 (1:2). В «ПСЖ» объяснили это мерой предосторожности из-за травмы икроножной мышцы у игрока.

«У меня все хорошо. Был легкий испуг в матче с «Парижем», но я в порядке и буду готов к финалу. Готов ли я на 100% к финалу? Да, да, я думаю, что да, да, я буду готов. У меня нет никаких сомнений на этот счет, я надеюсь выйти на поле 30 мая.

У меня было так много мелких повреждений и серьезных травм в моей карьере, будь то здесь, в «ПСЖ », или даже раньше, особенно перед важными матчами. Так что в преддверии этого финала я предпочел сделать паузу и, прежде всего, не рисковать», – сказал Дембеле.