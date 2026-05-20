Ленини о поездке в США на ЧМ: «Конечно, не боюсь, наоборот – испытываю волнение и трепет. Ожидаю, что классно проведу там время»

Ленини о поездке в США на ЧМ: не боюсь, ожидаю провести там классное время.

Полузащитник «Краснодара » Кевин Ленини высказался о поездке в США на чемпионат мира.

Ленини выступит на турнире в составе сборной Кабо-Верде.

«Конечно, я не боюсь ехать в США, наоборот – испытываю волнение и трепет от предстоящей поездки. Для меня это будет не в первый раз, так как большую часть своего детства я провел именно в США: мой отец оттуда и часто бывал там. Я знаком с этой страной.

Ожидаю провести там классное время», – сказал Ленини.