  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» предложит Артете контракт с повышением зарплаты. Микель может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира, приблизившись к Симеоне
0

«Арсенал» предложит Артете контракт с повышением зарплаты. Микель может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира, приблизившись к Симеоне

Артета может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

«Арсенал» хочет заключить с Микелем Артетой новый контракт.

Лондонский клуб гарантировал себе титул чемпиона Англии – он опережает «Манчестер Сити» на 4 балла за один тур до конца сезона. 

Как сообщает The Guardian, «канониры» предложат тренеру новый контракт. Переговоры были приостановлены, пока борьба за титул Премьер-лиги продолжалась, хотя источники в клубе настаивают, что Артете бы предложили продлить соглашение, даже если бы «Арсенал» финишировал вторым. 

Действующий контракт Артеты рассчитан до лета 2027 года, по его условиям испанец зарабатывает около 10 миллионов фунтов за сезон плюс бонус в размере 5 миллионов фунтов за выход в Лигу чемпионов. 

Ожидается, что теперь Микелю предложат существенное повышение зарплаты – по прогнозам некоторых источников, Артета может приблизиться к Диего Симеоне из «Атлетико», который считается самым высокооплачиваемым тренером мира. По некоторым данным, аргентинец зарабатывает около 30 млн евро в год. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37364 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoАрсенал
logoДиего Симеоне
logoденьги
logoАтлетико

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Зарплата Диего Симеоне как предел некоей функции.
Приблизиться можно — достичь нельзя.
ОтветКокич
Зарплата Диего Симеоне как предел некоей функции. Приблизиться можно — достичь нельзя.
Ахахахазах, красиво !!)
ОтветКокич
Зарплата Диего Симеоне как предел некоей функции. Приблизиться можно — достичь нельзя.
Здравствуй, асимптота, как говорится
Болельщики других клубов тут скулят потому что знают, Артета может создать династию на фоне проблем остальных клубов, есть золотое правило - если ты не нравишься противникам, значит ты все делаешь правильно
ОтветAman_1116633627
Болельщики других клубов тут скулят потому что знают, Артета может создать династию на фоне проблем остальных клубов, есть золотое правило - если ты не нравишься противникам, значит ты все делаешь правильно
Скорее он пойдет по пути Симеоне: трофеев нет, а выгнать уже как-то неудобно.
Ответmayor266@icloud.com
Скорее он пойдет по пути Симеоне: трофеев нет, а выгнать уже как-то неудобно.
Назови тренера кроме Симионе который вы выиграл Ла лигу за последние 20 лет, не из Барселоны и Реала.
Вообще заслуженно. Арсенал - чемпион АПЛ, и уже по факту финалист ЛЧ с шансами стать победителем. Таких высот у канониров не было двадцать лет. Артета должен идти на повышение 100%
ОтветBlack Phoenix
Вообще заслуженно. Арсенал - чемпион АПЛ, и уже по факту финалист ЛЧ с шансами стать победителем. Таких высот у канониров не было двадцать лет. Артета должен идти на повышение 100%
Ну да, заслужил зарплату больше, чем была у Пепа в Сити, хоть и выиграл на 18 трофеев меньше🥲
ОтветBlack Phoenix
Вообще заслуженно. Арсенал - чемпион АПЛ, и уже по факту финалист ЛЧ с шансами стать победителем. Таких высот у канониров не было двадцать лет. Артета должен идти на повышение 100%
не только этот год. даже вторые мест в АПЛ и постоянное участие в ЛЧ - это много денег. в новом формате Арсенал становился 3 и 1 на групповых этапах, доходил полуфинала и финала - это ещё больше денег. и Артета может построить династию. руководство разумно поддерживает его верой и заслуженной прибавкой, чтобы не было мыслей свалить в какой-нибудь Реал.
Можно, конечно, дискутировать на тему того,
насколько футбол Артеты привлекательный, но.....
Результат он дал? Дал.
Как только Артета с Арсеналом поднялся в топ-2,
ниже этого места он не опускался, а в этом сезоне АПЛ выиграл.
То есть он достаточно стабилен, не проседает по качеству игры.
В ЛЧ в этом смысле тоже всё хорошо.
Так что, с учетом всех нюансов в других командах,
а это Сити, МЮ, Ливерпуль, Челси, от которых пока непонятно,
чего ожидать, именно Арсенал является главным фаворитом на победу в АПЛ.
Так что логика руководства Арсенала, уже сейчас продлить контракт
с Артетой на несколько лет вперёд, вполне понятна.
Ответjordy
Можно, конечно, дискутировать на тему того, насколько футбол Артеты привлекательный, но..... Результат он дал? Дал. Как только Артета с Арсеналом поднялся в топ-2, ниже этого места он не опускался, а в этом сезоне АПЛ выиграл. То есть он достаточно стабилен, не проседает по качеству игры. В ЛЧ в этом смысле тоже всё хорошо. Так что, с учетом всех нюансов в других командах, а это Сити, МЮ, Ливерпуль, Челси, от которых пока непонятно, чего ожидать, именно Арсенал является главным фаворитом на победу в АПЛ. Так что логика руководства Арсенала, уже сейчас продлить контракт с Артетой на несколько лет вперёд, вполне понятна.
Просто последние сезоны Арсенал сильно хотели привезти к чемпионству, поэтому такие и результаты, в следующем сезоне такого не будет. Игроки Арсенала столкнутся с судейством которое не будет им потакать и начнутся постоянные потери очков. Думаю в следующем сезоне будет ставка на МЮ, судьи именно им будут в основном помогать. В конце прошлого сезона когда все пели дифирамбы Ливерпулю, я чëтко написал что будет с ними, и всë сбылось
ОтветAxs Men
Просто последние сезоны Арсенал сильно хотели привезти к чемпионству, поэтому такие и результаты, в следующем сезоне такого не будет. Игроки Арсенала столкнутся с судейством которое не будет им потакать и начнутся постоянные потери очков. Думаю в следующем сезоне будет ставка на МЮ, судьи именно им будут в основном помогать. В конце прошлого сезона когда все пели дифирамбы Ливерпулю, я чëтко написал что будет с ними, и всë сбылось
Хоть для АПЛ в каком-то смысле выгодно, чтобы чемпион менялся чаще,
всё же я далек от мысли, что судьи кого-то тянут к чемпионству.
Трижды Сити выиграл АПЛ в 1-2 очка, находясь в статусе чемпиона.
Если бы был заговор судейский, судьи бы уж точно смогли бы своими
решениями отобрать несколько очков у чемпиона.
Ну и 6 титулов за 7 лет тоже о многом говорят.
Вот потому и не верю в заговоры и подкупы.
Денег в АПЛ у многих команд хватает.
Здесь всё просто, низкий уровень судейства.
Ну что Артета шел своим путём и выиграл для Арсенала долгожданный чемпионский титул . Плюс есть шанс в лиге чемпионов . Молодцы руководство .
Ответljolik888
Ну что Артета шел своим путём и выиграл для Арсенала долгожданный чемпионский титул . Плюс есть шанс в лиге чемпионов . Молодцы руководство .
Вообще без вопросов. И плюс это очень показательный пример для всех местных горлопанов, которые после первых неудачных результатов команды начинают истерить с увольнением всех и вся. Хотя казалось бы, осмысли чуть-чуть, вспомни путь Клоппа в Ливерпуле и сколько он шел к чемпионству и ЛЧ, вспомни Пепа, который тоже не сходу все повыигрывал, да даже на Ираолу посмотри. Нет, думать слишком тяжело, а вот фифаменеджерством заниматься прям оно. Причем даже не смущают примеры именно такого управления в лице МЮ, Челси периода Боули, ТТХ и Ноттингема.
Респект Артете и руководству канониров. Вполне могут создать команду-династию. Все для этого есть и начало как минимум положено
Ответljolik888
Ну что Артета шел своим путём и выиграл для Арсенала долгожданный чемпионский титул . Плюс есть шанс в лиге чемпионов . Молодцы руководство .
Ну долго он к нему шел) тот же Гвардиола сходу начал титулы выигрывать, чтоб реально стать топ тренером, Артете надо так же или почти, выигрывать что нибудь в дальнейшем
Николя Жовер: "На его месте должен быть я".
ОтветkruZ
Николя Жовер: "На его месте должен быть я".
На багаже Венгера 🤣🤣🤣
Заслужил. По набранным очкам за все время только Пепу уступает. Если еще ЛЧ возьмет, вообще без вопросов
а с другой стороны кому артета вообще нужен.
на его 1 трофей с 2017 года Арсенал потратил 1.69 млрд.
это точно элитный тренер?
ОтветNasruaiEbana BCHK
а с другой стороны кому артета вообще нужен. на его 1 трофей с 2017 года Арсенал потратил 1.69 млрд. это точно элитный тренер?
По версии канониров главный гений в футболе, так как сравнялся со Слотом по большим трофеям.
ОтветNasruaiEbana BCHK
а с другой стороны кому артета вообще нужен. на его 1 трофей с 2017 года Арсенал потратил 1.69 млрд. это точно элитный тренер?
Серьёзно с 2017-го? Он по твоему в 2016 играя за Арсенал сразу гл.тренером стал?
Ну почему не подождать годик, посмотреть предел это был или груз ответственности, будет ли ещё более кастрированная тики-така, или Сака и Эзе наконец получат свободу.
Ну раз с ним Арсенал установил рекорд АПЛ по доходам, то логично. Еще и АПЛ выиграл после 22 лет затишья. А если и ЛЧ возьмет, так вообще может потребовать и бонус за продление )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Смолов о конфликте в «Кофемании»: «Я по-человечески и по-мужски поступил правильно. Меня спровоцировали. Если такое озвучу в адрес другого мужчины, должен быть готов к драке»
16 минут назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
23 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
38 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
45 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
47 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
сегодня, 16:19
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
сегодня, 16:10Видео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
Ко всем новостям
Последние новости
Зырянов о Дуране: «Человек решил не ехать на ЧМ. Конкурируя с Соболевым, он ему проиграл. У Саши подходит такой возраст, когда надо уже доказывать практически в каждом матче»
5 минут назад
Помощник Гвардиолы Лейндерс тоже уйдет из «Ман Сити». Экс-ассистент Клоппа отказался продлить контракт и работать в штабе Марески (The Athletic)
8 минут назад
Лапочкин против назначения арбитров РПЛ с помощью ИИ: «А если судья ошибется? Руководитель скажет, что он ни при чем. Надо доверять человеку»
13 минут назад
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
25 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
32 минуты назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
55 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
сегодня, 16:25
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Рекомендуем