«Арсенал» предложит Артете контракт с повышением зарплаты. Микель может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира, приблизившись к Симеоне
«Арсенал» хочет заключить с Микелем Артетой новый контракт.
Лондонский клуб гарантировал себе титул чемпиона Англии – он опережает «Манчестер Сити» на 4 балла за один тур до конца сезона.
Как сообщает The Guardian, «канониры» предложат тренеру новый контракт. Переговоры были приостановлены, пока борьба за титул Премьер-лиги продолжалась, хотя источники в клубе настаивают, что Артете бы предложили продлить соглашение, даже если бы «Арсенал» финишировал вторым.
Действующий контракт Артеты рассчитан до лета 2027 года, по его условиям испанец зарабатывает около 10 миллионов фунтов за сезон плюс бонус в размере 5 миллионов фунтов за выход в Лигу чемпионов.
Ожидается, что теперь Микелю предложат существенное повышение зарплаты – по прогнозам некоторых источников, Артета может приблизиться к Диего Симеоне из «Атлетико», который считается самым высокооплачиваемым тренером мира. По некоторым данным, аргентинец зарабатывает около 30 млн евро в год.
Приблизиться можно — достичь нельзя.
насколько футбол Артеты привлекательный, но.....
Результат он дал? Дал.
Как только Артета с Арсеналом поднялся в топ-2,
ниже этого места он не опускался, а в этом сезоне АПЛ выиграл.
То есть он достаточно стабилен, не проседает по качеству игры.
В ЛЧ в этом смысле тоже всё хорошо.
Так что, с учетом всех нюансов в других командах,
а это Сити, МЮ, Ливерпуль, Челси, от которых пока непонятно,
чего ожидать, именно Арсенал является главным фаворитом на победу в АПЛ.
Так что логика руководства Арсенала, уже сейчас продлить контракт
с Артетой на несколько лет вперёд, вполне понятна.
всё же я далек от мысли, что судьи кого-то тянут к чемпионству.
Трижды Сити выиграл АПЛ в 1-2 очка, находясь в статусе чемпиона.
Если бы был заговор судейский, судьи бы уж точно смогли бы своими
решениями отобрать несколько очков у чемпиона.
Ну и 6 титулов за 7 лет тоже о многом говорят.
Вот потому и не верю в заговоры и подкупы.
Денег в АПЛ у многих команд хватает.
Здесь всё просто, низкий уровень судейства.
Респект Артете и руководству канониров. Вполне могут создать команду-династию. Все для этого есть и начало как минимум положено
на его 1 трофей с 2017 года Арсенал потратил 1.69 млрд.
это точно элитный тренер?