«Арсенал» предложит Артете контракт с повышением зарплаты. Микель может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира, приблизившись к Симеоне

Артета может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира.

«Арсенал» хочет заключить с Микелем Артетой новый контракт.

Лондонский клуб гарантировал себе титул чемпиона Англии – он опережает «Манчестер Сити» на 4 балла за один тур до конца сезона.

Как сообщает The Guardian, «канониры» предложат тренеру новый контракт. Переговоры были приостановлены, пока борьба за титул Премьер-лиги продолжалась, хотя источники в клубе настаивают, что Артете бы предложили продлить соглашение, даже если бы «Арсенал » финишировал вторым.

Действующий контракт Артеты рассчитан до лета 2027 года, по его условиям испанец зарабатывает около 10 миллионов фунтов за сезон плюс бонус в размере 5 миллионов фунтов за выход в Лигу чемпионов.

Ожидается, что теперь Микелю предложат существенное повышение зарплаты – по прогнозам некоторых источников, Артета может приблизиться к Диего Симеоне из «Атлетико», который считается самым высокооплачиваемым тренером мира. По некоторым данным, аргентинец зарабатывает около 30 млн евро в год.