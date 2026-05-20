Мареска уже работает над трансферами для «Ман Сити». Следующий тренер «горожан» сотрудничает со спортивным директором Вианой

Мареска работает над трансферами для «Ман Сити».

Энцо Мареска уже приступил к планированию трансферов для «Манчестер Сити ».

Ранее стало известно, что итальянский специалист возглавит команду по окончании этого сезона – после ухода Пепа Гвардиолы с поста главного тренера.

По информации The Athletic, Мареска уже тесно сотрудничает со спортивным директором «горожан» Угу Вианой , готовясь к вступлению в должность.

Последним местом работы Энцо был «Челси», который он возглавлял с июня 2024 года по январь 2026-го.