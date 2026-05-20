«Зенит» готов предложить 7-10 млн евро за Матеузиньо из «Коринтианса». Защитник не хочет переходить после негативных отзывов о жизни в России от иностранцев из РПЛ (UOL)

«Зенит» готов сделать предложение «Коринтиансу» по Матеузиньо.

«Зенит » готов предложить 7-10 миллионов евро за правого защитника «Коринтианса » Матеузиньо Франса в летнее трансферное окно.

Клуб из Санкт-Петербурга уже начал переговоры с представителями футболиста и выразил заинтересованность в его подписании.

Как сообщает UOL, сам Матеузиньо не хочет покидать «Коринтианс». 25-летний футболист и его семья общались с игроками, выступающими в российском чемпионате, и получили негативные отзывы о жизни и быте в стране.