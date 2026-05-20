  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» готов предложить 7-10 млн евро за Матеузиньо из «Коринтианса». Защитник не хочет переходить после негативных отзывов о жизни в России от иностранцев из РПЛ (UOL)
0

«Зенит» готов предложить 7-10 млн евро за Матеузиньо из «Коринтианса». Защитник не хочет переходить после негативных отзывов о жизни в России от иностранцев из РПЛ (UOL)

«Зенит» готов сделать предложение «Коринтиансу» по Матеузиньо.

«Зенит» готов предложить 7-10 миллионов евро за правого защитника «Коринтианса» Матеузиньо Франса в летнее трансферное окно.

Клуб из Санкт-Петербурга уже начал переговоры с представителями футболиста и выразил заинтересованность в его подписании.

Как сообщает UOL, сам Матеузиньо не хочет покидать «Коринтианс». 25-летний футболист и его семья общались с игроками, выступающими в российском чемпионате, и получили негативные отзывы о жизни и быте в стране. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37019 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: UOL
logoвозможные трансферы
logoЗенит
logoвысшая лига Бразилия
logoМатеузиньо Франса
logoпремьер-лига Россия
logoКоринтианс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Странно половина Бразилии живет и не жалуется.
Ответкосмоссила
Странно половина Бразилии живет и не жалуется.
Комментарий скрыт
ОтветEvgen Vynokurov
Комментарий скрыт
Ну смотря у кого он спрашивал. Может только у одноклубника Юрия Альберто, который быстро свалил из Зенита в 2022ом.
Придётся потратиться на Батразиньо и Тюказинью
ОтветSpaten
Придётся потратиться на Батразиньо и Тюказинью
Как вариант, можно еще присмотреться к Бобру Джуниору
ОтветSpaten
Придётся потратиться на Батразиньо и Тюказинью
И Ту
То есть с зарплатой в несколько миллионов долларов в год, живя в одном из самых красивых городов Европы, это как минимум, имея под рукой все виды благ, начиная от продуктов (любых видов, любых производителей), заканчивая автомобилями любой марки и любого класса, можно как-то негативно воспринимать? А что тогда жизнь и быт, который должен удовлетворять? По фавеллам бегать надо?
ОтветYakub_Yar
То есть с зарплатой в несколько миллионов долларов в год, живя в одном из самых красивых городов Европы, это как минимум, имея под рукой все виды благ, начиная от продуктов (любых видов, любых производителей), заканчивая автомобилями любой марки и любого класса, можно как-то негативно воспринимать? А что тогда жизнь и быт, который должен удовлетворять? По фавеллам бегать надо?
Комментарий скрыт
ОтветYakub_Yar
То есть с зарплатой в несколько миллионов долларов в год, живя в одном из самых красивых городов Европы, это как минимум, имея под рукой все виды благ, начиная от продуктов (любых видов, любых производителей), заканчивая автомобилями любой марки и любого класса, можно как-то негативно воспринимать? А что тогда жизнь и быт, который должен удовлетворять? По фавеллам бегать надо?
Комментарий скрыт
Вот уж кому на Руси жить хорошо,так это иностранцам😁
ОтветBaskerville
Вот уж кому на Руси жить хорошо,так это иностранцам😁
Ага, особенно таджикам)
ОтветBaskerville
Вот уж кому на Руси жить хорошо,так это иностранцам😁
Это точно. И не обязательно именно бразильцам с аргентинцами. Всякие армяне с точиками тоже тут вполне себе прекрасно устроились. Некоторые так на порядок лучше местных.
Это они про интернет
Жалко конечно бедных иностранных футболеров. Жизнь в России у них очень тяжелая
ОтветИгорь Смирнов
Жалко конечно бедных иностранных футболеров. Жизнь в России у них очень тяжелая
Нужно понимать, что это парни 20+ лет. Вряд ли каждый бразилец мечтает, чтобы у него на телефоне работали только рутуб, Макс и ВК. А иногда, и вовсе, ничего)
ОтветMarat_NJL
Нужно понимать, что это парни 20+ лет. Вряд ли каждый бразилец мечтает, чтобы у него на телефоне работали только рутуб, Макс и ВК. А иногда, и вовсе, ничего)
Ага, ну да, с бразильской симкой именно так и будет)
Кто же эти страдальцы?
Ответkokakoka
Кто же эти страдальцы?
Жерсон))) и Алберто. 2 главных страдальца Зенита.
ОтветToliatti
Жерсон))) и Алберто. 2 главных страдальца Зенита.
Может Ренан ещё)
Как на бразильском будет "движуха"?
Московским бразильцам что ли звонил?
ОтветSan9
Московским бразильцам что ли звонил?
Нет, попытался позвонить в вот-с-ап или телеграмм, а у него не получилось. Потом он погуглил и узнал, что благодарить за это надо выходцев из Санкт-Петербурга.
Там сегодня была новость о том, что Газпром решил не выплачивать дивиденды))

Теперь понятно, куда они пошли))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин об игроках для «Зенита»: «Вратарь – Сафонов, Кисляк и Батраков в полузащите на перспективу, Тюкавин в нападении»
20 мая, 13:33
Михайлов может перейти в «Сьон». Швейцарский клуб планирует подписать хавбека «Зенита» летом (Sport24)
20 мая, 13:20
Селюк о Шварце: «Он неплохо работал с «Динамо» при царе Горохе, но после везде облажался. Если Гусева разменяют на него, то российским тренерам нет дороги никуда выше «Акрона»?
20 мая, 09:24
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» объявил об уходе Алабы
12 минут назад
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
13 минут назад
Гвардиола об уходе из «Сити»: «Хотел бы оставаться частью клуба, но уже в другой роли. Не принимать решения и находиться в центре внимания, а работать за кулисами»
27 минут назад
Димарко признан лучшим игроком сезона Серии А. Лаутаро, Пас, Свилар и Палестра – лучшие на своих позициях, Йылдыз – лучший молодой игрок
39 минут назад
Киву – лучший тренер сезона в Серии А. «Интер» под его руководством досрочно завоевал скудетто
44 минуты назад
Черкизово, шапка-петушок и лось – рассказали про главные аттрибуты «Локо»
58 минут назадТесты и игры
Сергей Степашин: «Тюкавин в «Зенит» не собирается. Зачем это ему надо?»
сегодня, 14:57
Смолов о сорванном переходе в «МЮ»: «Алексис Санчес – мудак. Он себе заруинил и мне зауринил. Я понимаю «МЮ»: будь я функционером, тоже взял бы Алексиса, а не Смолова»
сегодня, 14:48
Жоан Лапорта: «Барса» снова вселяет страх в соперников. У нас отличный тренер, команда действительно нравится людям»
сегодня, 14:47
Пеп Гвардиола: «Я был счастлив в «Барсе», «Баварии», «Сити» и отдавал все силы. Споры о лучшем в истории неважны. Сообщение Фергюсона – один из самых больших комплиментов»
сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
14 минут назад
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
21 минуту назад
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Угальде и Кордобу – лучшие форварды FONBET Кубка России
сегодня, 13:58
Дмитрий Булыкин: «Динамо» зря назначило Шварца вместо Гусева. У немца вряд ли что-то получится в России, хоть денег ему и заплатят в 5 раз больше»
сегодня, 13:50
Роман Павлюченко: «Угальде забивной – просто забивает не так часто»
сегодня, 13:34
Семак про систему «весна-осень»: «Для РПЛ этот вопрос неактуален»
сегодня, 13:20
Тиаго Алькантара покинул тренерский штаб «Барсы»
сегодня, 12:58
Рекомендуем