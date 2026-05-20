  • Березуцкий про гол «Динамо» Махачкала «Уралу»: «Его не было. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально»
Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался о пропущенном мяче в первом стыковом матче с махачкалинским «Динамо» (0:1).

Единственный гол забил нападающий махачкалинской команды Миро на 5-й минуте встречи. Голкипер «Урала» Александр Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот хозяев.

ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

«Я видел повтор и был спокоен, потому что гола нет. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально. Я вижу, что гола не было. Возможно, я ошибаюсь, но это тоже допустимо.

Любой команде РПЛ будет тяжело играть против такой обороны. Если вы посмотрите предыдущий матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо», то там у красно‑белых тоже особо моментов не было. В ответной игре по большому счету надо играть вперед и надеяться, что количество перейдет в качество», – сказал Березуцкий.

Мяч пересек линию?11271 голос
ДаДинамо Махачкала
НетУрал
Да как тут разберешься!Сергей Карасев
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37208 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Динамо Махачкала
Василий Березуцкий
Урал
премьер-лига Россия
Первая лига
Миро
Матч ТВ
судьи
Антон Фролов судья
Переходные матчи РПЛ - Первая лига

Показали с кучи камер, с которых не видно ничего. Что мешает поставить по камере строго на линии ворот вместо вот этих бракованных?
Если вешать строго на линии ворот, то куда? на штангу или перекладину?
ОтветАлексей Новиков
Очевидно же, на угловой флаг.
Видишь гол?
Нет
А он есть
Ответantiginer
Или по другому:
Видишь гол?
Да!
А его нет! 😂😂😂
Ответantiginer
Видишь дубль Аршавина?
А его нет (с) ответ Петтая
Береза молодец, слил Урал с второго места и сливает со стыков.
ОтветБегемотик
Какую дали методичку, по такой и работает
ОтветБегемотик
Да, команда до его прихода уверенно шла на 2-м месте. И так все завалить. Слов нет
Картинка конечно качественная, но вот только нет ни единого ракурса с которого четко можно понять пересек мяч линию или нет)) реально лига приколов
ОтветВладимир Хоббит
Боковой судья зафиксировал гол, что еще надо?
Я за Уралом не следил, может у них в принципе нет тех кто издалека может бить, но если в штрафной автобус - дальние удары всегда помогают, как минимум рикошеты, отскоки могут быть. А Урал просто вату катал перед штрафной и непонятно на что надеялся. В ответной игре надо рисковать, иначе такие игры не выигрываются. Вася как тренер не впечатлил, непонятно было в чем замысел
Ответопорный нападающий
Как у вас всё просто) Греция с автобусом ЧЕ выиграла, и все соперники тупые, не догадались, что нужно было бить издалека просто. И Италию с катеначчо надо было десятилетиями обыгрывать именно дальними ударами, жаль, что никто не додумался.
Я сидел на трибуне А108 прямо у ворот и видел момент практически с ракурса бокового судьи. К сожалению, должен сказать, что гол скорее был, чем не был. Хотя конечно, по видео не понять.
Надеюсь, после этого момента нужная камера появится
По игре думаю Березуцкий хотел две игры по нулям, а потом искать счастье в пенальти. Но надо играть в футбол. А, гола не было
Кто-то видит,кто-то нет. Но учитывая чрезвычайную важность такого решения,такие крайне спорные мячи засчитывать нельзя
ОтветТиджани Бабангида
В чём спорность? Судья засчитал, он главный. Да, кому-то обидно, но что поделать. И при чём тут какая-то чрезвычайность, из-за этого правила меняются?
ОтветТиджани Бабангида
Как я понял боковой сразу показал гол. В американском футболе есть правило - на повторах нет стопроцентной уверенности в ошибке в поле- значит решение остаётся в поле.
Ну и гол на 6 минуте и вы потом 0 за 88 минут забили
Василий,ты дерьмовый тренер,Урал играл ужасно и наиграл на поражение в этом матче...Но гола действительно не было,мяч не пересек полностью линию ворот.
ОтветD23
Как говорит Борзыкин "главное не Керж"(с) Зенит головного мозга)
не берусь судить, был гол или нет, уверен в одном: его никто не видел.
