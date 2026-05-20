Березуцкий про гол «Динамо» Махачкала «Уралу»: «Его не было. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально»
Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий высказался о пропущенном мяче в первом стыковом матче с махачкалинским «Динамо» (0:1).
Единственный гол забил нападающий махачкалинской команды Миро на 5-й минуте встречи. Голкипер «Урала» Александр Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот хозяев.
ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.
«Я видел повтор и был спокоен, потому что гола нет. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально. Я вижу, что гола не было. Возможно, я ошибаюсь, но это тоже допустимо.
Любой команде РПЛ будет тяжело играть против такой обороны. Если вы посмотрите предыдущий матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо», то там у красно‑белых тоже особо моментов не было. В ответной игре по большому счету надо играть вперед и надеяться, что количество перейдет в качество», – сказал Березуцкий.
Надеюсь, после этого момента нужная камера появится
Ну и гол на 6 минуте и вы потом 0 за 88 минут забили