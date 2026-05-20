Березуцкий про гол «Динамо» Махачкала «Уралу»: «Его не было. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально»

Березуцкий о поражении от махачкалинского «Динамо»: вижу, что гола не было.

Главный тренер «Урала » Василий Березуцкий высказался о пропущенном мяче в первом стыковом матче с махачкалинским «Динамо» (0:1).

Единственный гол забил нападающий махачкалинской команды Миро на 5-й минуте встречи. Голкипер «Урала» Александр Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот хозяев.

ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

«Я видел повтор и был спокоен, потому что гола нет. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде все нормально. Я вижу, что гола не было. Возможно, я ошибаюсь, но это тоже допустимо.

Любой команде РПЛ будет тяжело играть против такой обороны. Если вы посмотрите предыдущий матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо », то там у красно‑белых тоже особо моментов не было. В ответной игре по большому счету надо играть вперед и надеяться, что количество перейдет в качество», – сказал Березуцкий.

Переходные матчи эксклюзивно в VK Видео