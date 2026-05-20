«Борьба за выживание сложнее, чем за чемпионство у «Зенита» и «Краснодара». Они проиграют, займут 2-е место, а мы проиграем и будем играть в другой лиге». Евсеев после 1:0 с «Уралом»
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о победе над «Уралом» в первом переходном матче за право играть в Мир РПЛ (1:0).
– Равная игра, особо моментов не было. Это стыки, поэтому ответственность велика, есть нервозность. Нам удалось забить, а сопернику нет. Еще есть вторая игра и ничего не решено. Также сложно, также надо будет терпеть и играть на победу.
– Как оцените шансы в ответной игре?
– Равные шансы у каждой команды. Во второй игре они будут равны.
– Что скажете про ваш гол?
– Я не видел эпизод, вы знаете, где я стою? Повторы не пересматривал. У нас судьи есть, есть ВАР. Что‑то они увидели.
Борьба за выживание сложнее, чем за первое место у «Зенита» и «Краснодара». Они проиграют, займут второе место, а мы проиграем и будем играть в другой лиге, – сказал Евсеев.
Комментарии