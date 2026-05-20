  • «Борьба за выживание сложнее, чем за чемпионство у «Зенита» и «Краснодара». Они проиграют, займут 2-е место, а мы проиграем и будем играть в другой лиге». Евсеев после 1:0 с «Уралом»
«Борьба за выживание сложнее, чем за чемпионство у «Зенита» и «Краснодара». Они проиграют, займут 2-е место, а мы проиграем и будем играть в другой лиге». Евсеев после 1:0 с «Уралом»

Вадим Евсеев: борьба за выживание сложнее, чем за первое место.

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о победе над «Уралом» в первом переходном матче за право играть в Мир РПЛ (1:0).

– Равная игра, особо моментов не было. Это стыки, поэтому ответственность велика, есть нервозность. Нам удалось забить, а сопернику нет. Еще есть вторая игра и ничего не решено. Также сложно, также надо будет терпеть и играть на победу.

– Как оцените шансы в ответной игре?

– Равные шансы у каждой команды. Во второй игре они будут равны.

– Что скажете про ваш гол?

– Я не видел эпизод, вы знаете, где я стою? Повторы не пересматривал. У нас судьи есть, есть ВАР. Что‑то они увидели.

Борьба за выживание сложнее, чем за первое место у «Зенита» и «Краснодара». Они проиграют, займут второе место, а мы проиграем и будем играть в другой лиге, – сказал Евсеев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Обычно интервью Вадима: 1) молчание 2) ########. Сегодня нестандартный вариант
Если Динамо пройдёт Урал, то Евсеев скажет что он чемпион переходных матчей
ОтветРубин2003
Если Динамо пройдёт Урал, то Евсеев скажет что он чемпион переходных матчей
он их и не проигрывал пока, 3 из 3
Евсеев - адреналиновый наркоман
ВАР должен выложить стоп-кадр или видео из своих данных, иначе спекуляции на тему "пересек - не пересек" будут бесконечными!
ОтветZ-7478
ВАР должен выложить стоп-кадр или видео из своих данных, иначе спекуляции на тему "пересек - не пересек" будут бесконечными!
Аминь
Вечно с таким хлебалом приходит,что вопросы задавать не хочется
а че ТВ не показало? Одна трепатня матч ТВ, матч Премьер, а нахрена показывать записи если есть живая игра не каждый может в Свердловск сьездить или слетать.
