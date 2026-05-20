  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин об «Арсенале»: «Смешно говорить «слабый чемпион» в лиге, где играют «Челси», «МЮ», «Ливерпуль», «Ман Сити». Артета на третьем-четвертом месте в топ-5 тренеров»
0

Аршавин об «Арсенале»: «Смешно говорить «слабый чемпион» в лиге, где играют «Челси», «МЮ», «Ливерпуль», «Ман Сити». Артета на третьем-четвертом месте в топ-5 тренеров»

Аршавин высказался о чемпионстве «Арсенала».

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о чемпионстве лондонского клуба.

Команда Микеля Артеты набрала 82 очка в АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на 4 балла за один тур до конца сезона. 

– Как относитесь к мнению, что «Арсенал» играл в скучный футбол?

– Поначалу команда не играла скучно. Понятно, что к концу сезона стала действовать более рационально. Да, забили много голов со стандартов, но это современный футбол, так уже давно. Даже в мое время «Арсенал» проигрывал в физической мощи, росте и антропометрии. Сейчас этого нет, «Арсенал» использует преимущество.

– Много шуток на тему, что «Арсенал» – слабый чемпион, потому что много матчей выиграл со счетом 1:0.

– Смешно говорить «слабый чемпион» в лиге, где играют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити».

– В чем феномен Микеля Артеты? Говорят, что в других клубах будут теперь больше доверять тренерам, давать время.

– Артете дали время поработать, он собрал под себя команду – ничего плохого в этом не вижу. И стилистически он подходит «Арсеналу», знает клуб изнутри. Другим будут больше доверять, потому что Артете дали время и он добился результата? Ничего плохого в этом нет.

– Микель Артета входит в топ-5 тренеров прямо сейчас?

– Его команда стала чемпионом Англии, сыграет в финале Лиги чемпионов. Конечно, да.

– Какое бы место он занял в этом рейтинге?

– Честно, не прикидывал, кто в этом топе будет. Допустим, Гвардиола, Луис Энрике. И вот Артета на третьем-четвертом месте был бы, – сказал Аршавин. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?35122 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Англия
logoАндрей Аршавин
logoАрсенал
logoЛуис Энрике
logoЧелси
logoПеп Гвардиола
logoЛиверпуль
logoМикель Артета
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Эти шутки не от большого ума. Если бы эти шутники чуть-чуть включили голову, то после фразы "Арсенал слабый чемпион" пришло бы осознание уровня своей команды. И сразу бы все позатыкались. Арсенал победил, потому что был сильнее остальных и победил заслуженно!
ОтветGavin Harris
Эти шутки не от большого ума. Если бы эти шутники чуть-чуть включили голову, то после фразы "Арсенал слабый чемпион" пришло бы осознание уровня своей команды. И сразу бы все позатыкались. Арсенал победил, потому что был сильнее остальных и победил заслуженно!
иногда бывает что чемпион слабый. Так было с МЮ 2013. Та команда была убогой, за исключением некоторых персоналий, но тем не менее стала чемпионом. Но это не отменяет того что она была слабой. Почему фанатикам так сложно говорить очевидные вещи о своих командах?
Ответalex_cup
иногда бывает что чемпион слабый. Так было с МЮ 2013. Та команда была убогой, за исключением некоторых персоналий, но тем не менее стала чемпионом. Но это не отменяет того что она была слабой. Почему фанатикам так сложно говорить очевидные вещи о своих командах?
Хоспади, откуда вас столько неадекватов-то берется. И чемпион-то у вас слабый, и все кто говорит иначе это обязательно фанатики. Я вроде написал по-русски, мысль свою изложил достаточно ясно, но все равно находятся уникумы вроде тебя.
Еще раз, пенёк, если чемпион убогий, то его соперники еще более убогие. Причем проигравшие даже вдвойне убогие по твоей же логике - они не смогли у других убогих выиграть.
Интересно, что с тобой и тебе подобными случится в случае если Арсенал еще и ЛЧ возьмет. Лопните же наверно пока будет придумывать причины слабости чемпиона
Проделал огромную работу и вывел клуб в топы
ну Андрей Сергеевич тут истину глаголит, абсолютно солидарен с ним
Арсенал на момент прихода Артеты был на 6 месте по цене состава в Трансмаркт, а теперь в топ 3 стабильно в мире, зацепил Кубок Англии, чемпионство, два суперкубка Англии в эпоху Пеп/Клопп, теперь все дороги открыты, если руководство продолжит поддерживать то можно надолго сесть на первое место
Артете дали время т.к. клуб с каждым сезоном прибавлял,как в АПЛ так и ЛЧ
По-моему наоборот один из самых сложных и конкурентных чемпионатов, середняки просто звери стали, очки набирать стало очень тяжело.
Конечно очень приятно читать Аршавина, по сути из-за него начал прям плотно болеть за Арсенал
Только вот за последние 3 сезона ни один из указанных Андрюшкой клубов даже до полуфинала ЛЧ ни разу не добирался. МЮ и Челси - это теперь середняки, которые залетают в топ-4 АПЛ по праздникам, а Сити переживает спад и тяжелую стадию принятия неизбежного ухода Гвардиолы. Арсенал не слабый чемпион - уж точно не слабее Лестера-15/16 или Ливерпуля прошлого сезона.
ОтветDenosaur
Только вот за последние 3 сезона ни один из указанных Андрюшкой клубов даже до полуфинала ЛЧ ни разу не добирался. МЮ и Челси - это теперь середняки, которые залетают в топ-4 АПЛ по праздникам, а Сити переживает спад и тяжелую стадию принятия неизбежного ухода Гвардиолы. Арсенал не слабый чемпион - уж точно не слабее Лестера-15/16 или Ливерпуля прошлого сезона.
Ты сейчас шутишь?
Команда 3 года 2 место забирает в апл,все предыдущие сезоны много забивали и играли острее
2 финала лч подряд,до этого полуфинал лч
Это не слабый чемпион,это лучшая команда в мире,победа которой закономерна
ОтветМаксим Иванов
Ты сейчас шутишь? Команда 3 года 2 место забирает в апл,все предыдущие сезоны много забивали и играли острее 2 финала лч подряд,до этого полуфинал лч Это не слабый чемпион,это лучшая команда в мире,победа которой закономерна
Что ты несёшь? Протри глаза и прочитай заново мой коммент. Можешь несколько раз прочитать, пока до тебя дойдет его смысл.
А на первом месте Семак?
Сергееич прав на 100%
Жалко Аршавин не доиграл до победного сезона в арсенале )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Родриго назвал Роналду GOAT после его чемпионства в Саудовской Аравии
46 минут назадФото
«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, Хартли завершил карьеру, Роналду – чемпион Саудовской Аравии, сын Плющенко переходит в Азербайджан, Нойер – в заявке Германии и другие новости
54 минуты назад
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы»
сегодня, 05:48
Мать Магуайра о его невызове на ЧМ-2026: «Полный отврат. Позор. Ты не мог сделать больше. Не вешай нос»
сегодня, 04:59
Жезуш о чемпионстве «Аль-Насра»: «Эта победа для Криша, который еще не выигрывал титулов в Саудовской Аравии. Он сделал клуб значимым не только в стране, но и за ее пределами»
сегодня, 04:11
Этот футболист принес «Реалу» кубок ЛЧ, хотя всегда мечтал играть в другом виде спорта. Кто это?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Валерий Газзаев: «Закономерно, что «Зенит» стал чемпионом. Он учел нюансы, которых не хватило «Краснодару» в последних турах»
сегодня, 03:48
Роналду о чемпионстве «Аль-Насра»: «Это так много значит для нас»
сегодня, 03:03
66-я минута, Мантуан из правой части штрафной откатил назад. Что было дальше в матче «Зенит» – «Балтика»?
вчера, 22:00Тесты и игры
Энрике об уходе Гвардиолы из «Сити»: «Не хочу верить в это. Пеп – лучший тренер всех времен. Однажды он выпустит центральных защитников в атаку – и все начнут это копировать»
вчера, 21:44
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев о «Балтике»: «Стали хуже играть на своем поле, потому что срослись с болельщиками! Футболисты перестали до конца выполнять инструкции тренера – стадион гнал их вперед»
15 минут назад
Роман Павлюченко: «Варимся 4 года внутри своего чемпионата, все уже друг другу надоели. Хочется проявить себя на уровне ЛЧ»
31 минуту назад
Кубок Турции. Финал. «Трабзонспор» сыграет с «Коньяспором»
сегодня, 06:00
Агент о будущем Алвеса в ЦСКА: «Челестини и повреждения помешали Матеусу, но он хочет остаться»
сегодня, 05:36
Чемпионат Италии. «Фиорентина» примет «Аталанту», в воскресенье «Наполи» сыграет с «Удинезе», «Милан» – с «Кальяри»
сегодня, 05:20
Пименов назвал Вендела лучшим игроком сезона: «Украшает наш чемпионат. У него есть техника, передача – такие делают РПЛ лучше»
сегодня, 04:39
Талалаев о 6-м месте «Балтики»: «Не хватило яркой концовочки. До середины апреля мы были довольны как набором очков, так и качеством игры»
сегодня, 04:25
Президент «Урала»: «Об отставке Березуцкого речь не идет. Вижу, какую хорошую работу он проводит»
сегодня, 03:34
Юрий Заварзин: «Верю, что российские тренеры будут работать в Европе. У нас есть талантливые ребята»
сегодня, 03:21
Михаил Кержаков: «Хочу попробовать себя тренером вратарей»
сегодня, 02:46
Рекомендуем