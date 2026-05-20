Аршавин об «Арсенале»: «Смешно говорить «слабый чемпион» в лиге, где играют «Челси», «МЮ», «Ливерпуль», «Ман Сити». Артета на третьем-четвертом месте в топ-5 тренеров»

Аршавин высказался о чемпионстве «Арсенала».

Бывший полузащитник «Арсенала » и сборной России Андрей Аршавин высказался о чемпионстве лондонского клуба.

Команда Микеля Артеты набрала 82 очка в АПЛ и опережает «Манчестер Сити» на 4 балла за один тур до конца сезона.

– Как относитесь к мнению, что «Арсенал» играл в скучный футбол?

– Поначалу команда не играла скучно. Понятно, что к концу сезона стала действовать более рационально. Да, забили много голов со стандартов, но это современный футбол, так уже давно. Даже в мое время «Арсенал» проигрывал в физической мощи, росте и антропометрии. Сейчас этого нет, «Арсенал» использует преимущество.

– Много шуток на тему, что «Арсенал» – слабый чемпион, потому что много матчей выиграл со счетом 1:0.

– Смешно говорить «слабый чемпион» в лиге, где играют «Челси », «Манчестер Юнайтед », «Ливерпуль », «Манчестер Сити».

– В чем феномен Микеля Артеты? Говорят, что в других клубах будут теперь больше доверять тренерам, давать время.

– Артете дали время поработать, он собрал под себя команду – ничего плохого в этом не вижу. И стилистически он подходит «Арсеналу», знает клуб изнутри. Другим будут больше доверять, потому что Артете дали время и он добился результата? Ничего плохого в этом нет.

– Микель Артета входит в топ-5 тренеров прямо сейчас?

– Его команда стала чемпионом Англии, сыграет в финале Лиги чемпионов. Конечно, да.

– Какое бы место он занял в этом рейтинге?

– Честно, не прикидывал, кто в этом топе будет. Допустим, Гвардиола, Луис Энрике. И вот Артета на третьем-четвертом месте был бы, – сказал Аршавин.