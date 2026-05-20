Энрике об «Арсенале»: «Артета – тренер-лидер, который привнес в команду менталитет победителей. Это лучшая команда Европы в игре без мяча, можно ожидать великолепный финал ЛЧ»

Энрике об «Арсенале»: Артета привнес в команду менталитет победителей.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об «Арсенале» в преддверии финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, они заслужили победу в чемпионате, они провели очень хороший сезон. Мы уже играли против этого «Арсенала » и знаем его уровень. Это одна из лучших команд без мяча, а с мячом они забивают очень много голов. Логично видеть их в финале. Можно ожидать действительно великолепный финал.

Когда смотришь на статистику «Арсенала», понимаешь, что Микель Артета – тренер-лидер, который привнес в команду менталитет победителей. Они прогрессируют уже несколько сезонов, любят владеть мячом, но при этом являются лучшей командой Европы без мяча. Они выиграли АПЛ и вышли в финал Лиги чемпионов после полуфинала в прошлом сезоне. Они заслуживают быть здесь, а Артета передает своим игрокам дух конкурентности и стремление побеждать», – сказал Энрике.

«Арсенал» и «ПСЖ » встретятся 30 мая в финале Лиги чемпионов.