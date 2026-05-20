  Энрике об «Арсенале»: «Артета – тренер-лидер, который привнес в команду менталитет победителей. Это лучшая команда Европы в игре без мяча, можно ожидать великолепный финал ЛЧ»
Энрике об «Арсенале»: «Артета – тренер-лидер, который привнес в команду менталитет победителей. Это лучшая команда Европы в игре без мяча, можно ожидать великолепный финал ЛЧ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об «Арсенале» в преддверии финала Лиги чемпионов. 

«Я думаю, они заслужили победу в чемпионате, они провели очень хороший сезон. Мы уже играли против этого «Арсенала» и знаем его уровень. Это одна из лучших команд без мяча, а с мячом они забивают очень много голов. Логично видеть их в финале. Можно ожидать действительно великолепный финал. 

Когда смотришь на статистику «Арсенала», понимаешь, что Микель Артета – тренер-лидер, который привнес в команду менталитет победителей. Они прогрессируют уже несколько сезонов, любят владеть мячом, но при этом являются лучшей командой Европы без мяча. Они выиграли АПЛ и вышли в финал Лиги чемпионов после полуфинала в прошлом сезоне. Они заслуживают быть здесь, а Артета передает своим игрокам дух конкурентности и стремление побеждать», – сказал Энрике. 

«Арсенал» и «ПСЖ» встретятся 30 мая в финале Лиги чемпионов. 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37426 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «ПСЖ»
Наконец то адекватное мнение об Арсенале, Энрике бы в минусы на Спортсе не улетел, как баламуты из клуба 115 или 130.
Луис Энрике скромняга и уважителен как Пеп, интересно сможет ли сравняться с ним по ЛЧ
Артета все же выиграл АПЛ, это должно дать уверенности ему и его команде, но это может сыграть злую шутку
Максимум, что это может дать - лишнее время на восстановление, так как можно выпустить резерв в воскресенье. В остальном у большинства игроков Арсенала за сезон около 50 матчей в одной схеме с примерно одинаковыми задачами. Это будет не вопрос уверенности, а концентрации. У ПСЖ лидеры гораздо свежее, а тактика больше завязана на индивидуальное исполнение. Вот там важно в каком состоянии подойдут Дембеле и Хвича.
ПСЖ опытная команда, там подойдут на должном уровне, вопрос только как к игре подойдет Арсенал, придумает ли Артета что то, что остановит Хвичу, на сегодняшний день, он самый опасный игрок ПСЖ
Точно. Если проводить финал ЛЧ без мяча, то шансы Арсенала будут гораздо выше )
Успеет ли восстановиться Хакими?
