«Арсенал» получит 760-770 млн фунтов доходов в этом сезоне – рекорд для клуба АПЛ. «Канониры» побьют достижение «Сити»

«Арсенал» побьет рекорд «Сити» по доходам за сезон.

Выручка чемпионов Англии составит около 770 млн фунтов, если команда обыграет «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов 30 мая, пишет The Times. При этом клуб уже гарантировал себе 760 млн фунтов, что выше достижения «Манчестер Сити » – 715 млн фунтов в сезоне-2023/24.

Это может вывести «Арсенал » на третье место в списке самых богатых клубов мира после «Реала » и «Барселоны». Однако возросшие расходы лондонского клуба на трансферы и зарплаты, вероятно, все равно приведут к убыткам по итогам сезона.