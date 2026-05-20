Садыгов намерен обжаловать пожизненное отстранение от футбола в CAS, заявил Селюк: «У «Химок» был долг 8 млн евро. Из‑за этого команду из лиги выкидывать? Несправедливое решение»

Садыгов намерен обжаловать отстранение от футбола.

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде решение о пожизненном отстранении от футбола.

Напомним, подмосковный клуб не получил лицензию для участия в сезоне-2025/26 из-за долгов по зарплатам перед игроками и сотрудниками и объявил о приостановке деятельности. В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

В ноябре КДК РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью. В марте такое же решение приняла ФИФА.

«Туфан сейчас пойдет в CAS. У «Химок» был долг 700-800 миллионов рублей. Что это такое? Это по большому счету 8 млн евро. Из‑за этого команду из высшей лиги выкидывать? У 50% мирового футбола долги больше, чем 8 млн евро.

И потом многие футболисты «Химок» пошли свободными агентами в разные клубы. Туфан же говорил: «Дайте нам их продать», и была бы возможность все деньги пустить на долги. Во всем мире в такой ситуации команду берут под административный надзор, мол, из‑за чего команда не имеет права делать никакие трансферы без разрешения банка. И удается работать.

В таком случае «Химки » закрыли бы долги и клуб бы оставался на воде, а многие детишки продолжили бы тренироваться в «Химках», и Туфан бы платил деньги. Но мы видим, что Заболотный свободным ушел в «Спартак», Фаринья – в «Пари НН», Бакаев и Руденко – в «Локомотив». И так далее. А могло бы быть погашение всех долгов в «Химках».

К сожалению, к Туфану будто прилипала половина всего говна. Вот такой он где‑то доверчивый. Занимался бизнесом и за какими‑то моментами особо не смотрел. Сам же клуб по большому счету вел не Туфан. Он был одним из спонсоров, не был хозяином клуба официально. Поэтому когда его дисквалифицировали, это было несправедливо.

Уверен, РФС проиграет суд в CAS – его не имели права отстранять от футбольной деятельности пожизненно. Он вот‑вот уже подаст в CAS. Если CAS это начнет тщательно разбирать, могу гарантировать, что РФС проиграет», – сказал Селюк.