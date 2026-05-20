  • Садыгов намерен обжаловать пожизненное отстранение от футбола в CAS, заявил Селюк: «У «Химок» был долг 8 млн евро. Из‑за этого команду из лиги выкидывать? Несправедливое решение»
Агент Дмитрий Селюк сообщил, что бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде решение о пожизненном отстранении от футбола. 

Напомним, подмосковный клуб не получил лицензию для участия в сезоне-2025/26 из-за долгов по зарплатам перед игроками и сотрудниками и объявил о приостановке деятельности. В сентябре арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

В ноябре КДК РФС пожизненно запретил Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью. В марте такое же решение приняла ФИФА.

«Туфан сейчас пойдет в CAS. У «Химок» был долг 700-800 миллионов рублей. Что это такое? Это по большому счету 8 млн евро. Из‑за этого команду из высшей лиги выкидывать? У 50% мирового футбола долги больше, чем 8 млн евро.

И потом многие футболисты «Химок» пошли свободными агентами в разные клубы. Туфан же говорил: «Дайте нам их продать», и была бы возможность все деньги пустить на долги. Во всем мире в такой ситуации команду берут под административный надзор, мол, из‑за чего команда не имеет права делать никакие трансферы без разрешения банка. И удается работать.

В таком случае «Химки» закрыли бы долги и клуб бы оставался на воде, а многие детишки продолжили бы тренироваться в «Химках», и Туфан бы платил деньги. Но мы видим, что Заболотный свободным ушел в «Спартак», Фаринья – в «Пари НН», Бакаев и Руденко – в «Локомотив». И так далее. А могло бы быть погашение всех долгов в «Химках».

К сожалению, к Туфану будто прилипала половина всего говна. Вот такой он где‑то доверчивый. Занимался бизнесом и за какими‑то моментами особо не смотрел. Сам же клуб по большому счету вел не Туфан. Он был одним из спонсоров, не был хозяином клуба официально. Поэтому когда его дисквалифицировали, это было несправедливо.

Уверен, РФС проиграет суд в CAS – его не имели права отстранять от футбольной деятельности пожизненно. Он вот‑вот уже подаст в CAS. Если CAS это начнет тщательно разбирать, могу гарантировать, что РФС проиграет», – сказал Селюк. 

так Туфан с его же слов, никакого не имел дело к Химкам
Просто он очень доверчивый. И особо не смотрел на бумажки которые подписывал. Так случайно и стал инвестором и чуть-чуть хозяином, но даже не подозревал об этом. Просто что-то подписал, потому что люди просили. Вот и верь людям после такого! Тут только понять и простить!
так вот Селюк видимо и возмущается, что не имеющего отношения к Химкам чела дисквалифицировали)))
Даже комментировать не хочется эту бредятину))
Да и возразить то особо нечего. На такие аргументы в ответ обычно или острят, или мычат нечто невразумительное.
Селюк отвратителен. Лучше бы Седрика в Реал пристроил
Задолженность составляла 50% бюджета на сезон плюс Химки не подтвердили финансовые гарантии для участия в следующем сезоне. Какие тут вопросы у Селюка?
Комментарий удален модератором
Вообще-то он еврей.
Значит не "на плаву",а "на воде",в общем,как кое-что в проруби,ясно-понятно,Рафик снова невиновен,и опять "детишки",лимит-"дети",Химки дисквалифицировали,опять "дети",что же такое то
«То «Химки», а то-дети…» (с)
логика в этом есть,тоже не очень понимаю,футболистов в клубе,по стоимости, больше чем долг,почему не продать,закрыть долги и еще осталось бы,ну,а по кас, рфс проиграет,садыгов там никто,один из нескольких спонсоров
А в Турции ему тоже нужно резко простить все?
я не знаю кто он в турции,тут он никто,не владелец,не акционер,никто и можно было бы продать игроков,под надзором рфс например,раздать все долги и спокойно играть в первой,второй лиге
Нисколько не удивлён, что отмазывать Садыгова и создавать ему образ наивного благодетеля-мецената, ставшего жертвой произвола административных и правоохранительных органов, взялся именно Селюк (полагаю, что не бесплатно), словам которого давно нет веры. Ведь ради собственной выгоды это тело без совести и всего человеческого, готово врать что угодно или сделать иную подлость.
По идее должен что то ответить Терюшков
Туфан ниучем не виноват
