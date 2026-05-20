Экс-девушка Винисиуса о видео с поцелуем обезьяны: «Я никогда не сделала бы ничего, что могло бы унизить или оскорбить Вини. Он замечательный, у нас были прекрасные отношения»

Бывшая девушка Винисиуса Жуниора объяснила видео с обезьяной.

Напомним, в прошлую пятницу Вирджиния Фонсека объявила о расставании с вингером «Реала». В понедельник Винисиус подтвердил новость о прекращении отношений.

На следующий день после этого инфлюенсер выложила в соцсетях видео, где она целует обезьяну в губы . В ролике кто-то говорит «поцелуйчики, поцелуйчики», а она со смехом отвечает: «Вот это чмок!»

Подписчики Винисиуса расценили этот пост как выпад в адрес футболиста. Они напомнили, что игрок «Реала » постоянно подвергается расизму в Испании , его называют «обезьяной».

«У нас были очень прекрасные семимесячные отношения. Я глубоко уважаю эти отношения и никогда, ни при каких обстоятельствах не сделала бы ничего, что могло бы унизить или оскорбить его. Никогда, это не в моем характере.

Я понимаю, что время для публикации моего поста было неподходящим, и люди восприняли его неправильно. Но я категорически против такого. Мне и в голову не приходило, что они могут провести такое нелепое сравнение.

Я хочу извиниться перед всеми, кого оскорбило мое видео, но пожалуйста, знайте, что я всегда так делала: в прошлом году я поцеловала обезьяну, она к этому уже привыкла. Ее зовут Мико, вы говорите «поцелуйчики», и она целует вас.

Я категорически против всех [расистских] комментариев. Я поддерживаю Вини, он замечательный и не заслуживает того, чтобы проходить через это», – заявила Фонсека.