Игорь Дивеев: «Раз стали чемпионами, значит, обмен Гонду на меня был в пользу «Зенита»

Дивеев: раз стали чемпионами, значит, обмен Гонду на меня был в пользу «Зенита».

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев заявил, что петербургский клуб выиграл от обмена Лусиано Гонду на него.

Зимой 26-летний защитник перешел в «Зенит» из ЦСКА , а аргентинский форвард отправился в обратном направлении.

«Раз мы стали чемпионами России, значит, можно говорить, что обмен Гонду на меня был сделан в пользу «Зенита», – заявил Дивеев.