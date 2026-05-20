Игорь Дивеев: «Раз стали чемпионами, значит, обмен Гонду на меня был в пользу «Зенита»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев заявил, что петербургский клуб выиграл от обмена Лусиано Гонду на него.

Зимой 26-летний защитник перешел в «Зенит» из ЦСКА, а аргентинский форвард отправился в обратном направлении. 

«Раз мы стали чемпионами России, значит, можно говорить, что обмен Гонду на меня был сделан в пользу «Зенита», – заявил Дивеев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Даже если б не стали
Хорошо Игорь влился в команду, как будто не первый год играет. Такое бывает не часто.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Я думаю он в любую команду РПЛ вольётся без проблем и усилит.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Он просто был уже адаптирован к РПЛ)
Повезло, что в руководстве ЦСКА сейчас дилетанты работают
ОтветRudenzik
Это правда, как бы обидно это ни звучало
ОтветRudenzik
Мне кажется они не диллетанты, а вредители.
Вче доаольны - и Дивеев чемпион, и Лусиано чемпион.
На Дивеева в перспективе возлагаю надежды в плане лидера раздевалки. Зениту нужен «дядька».
Если бы обмена не было, то ЦСКА стал бы чемпионом.
Ответfussballer
К сожалению нет, игроки в моменте сами перестали играть, и никакой тренер не помог бы, так же как наличие Дивеева в составе, потому что без Роши он тоже достаточно косячил
Ответfussballer
Вряд ли. Проблема с напом так и не решилась. Но в Кубке дошли бы до финала, думаю. Провал ЦСКА весной связаны по большей части с уходом Дивея и проблемами в обороне. Пара Дивеев - Данилов была бы очень симпатичной. Но чего расстраиваться… время не вернуть, увы
Человеческий еще фактор. Дивеей лидер и заводила, а Гонду наемник обычный.
Ну в общем-то то, что это так, стало понятно уже где-то в марте. :) Впрочем, тем, кто внимательно следил за РПЛ, это было понятно и раньше.
Игорь оказался отличным выбором для зенита. Главное, чтобы теперь был здоров
