«Руководство «Динамо» приглашает фашиста, а потом что? Родину продадут? Наши же с вами деньги ему будут платить. А всего лишь надо оставить Гусева и доверять». Байдачный о Шварце

Байдачный: руководство «Динамо» приглашает фашиста, а потом Родину продаст?.

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный высказался о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

Ранее сообщалось , что немецкий специалист подпишет контракт с бело-голубыми до 2029 года.

«Пусть Гусев идет работать в ЦСКА , а в «Динамо » будет фашист. Как же я устал от этого. Почему руководство «Динамо» не может его оставить? Они в еврокубках играют? Или этот Шварц – Старик Хоттабыч? Немец придет, и «Динамо» побежит за чемпионством?

Руководство «Динамо» приглашает фашиста, а потом что? Родину продадут? Наши же с вами деньги ему будут платить. А всего лишь надо оставить Гусева и доверять. Уверен, все бы получилось.

Может, у Гусева не такой большой опыт, но он воспитанник нашего футбола. Он хорошим футболистом был, есть понимание игры. Надо помогать, давать шанс, а не выгонять», – сказал Байдачный.