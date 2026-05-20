«Руководство «Динамо» приглашает фашиста, а потом что? Родину продадут? Наши же с вами деньги ему будут платить. А всего лишь надо оставить Гусева и доверять». Байдачный о Шварце

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный высказался о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

Ранее сообщалось, что немецкий специалист подпишет контракт с бело-голубыми до 2029 года. 

«Пусть Гусев идет работать в ЦСКА, а в «Динамо» будет фашист. Как же я устал от этого. Почему руководство «Динамо» не может его оставить? Они в еврокубках играют? Или этот Шварц – Старик Хоттабыч? Немец придет, и «Динамо» побежит за чемпионством?

Руководство «Динамо» приглашает фашиста, а потом что? Родину продадут? Наши же с вами деньги ему будут платить. А всего лишь надо оставить Гусева и доверять. Уверен, все бы получилось.

Может, у Гусева не такой большой опыт, но он воспитанник нашего футбола. Он хорошим футболистом был, есть понимание игры. Надо помогать, давать шанс, а не выгонять», – сказал Байдачный.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Оторопь бывает от того, какими словами могут разбрасываться люди. Байдачный, так нельзя.
Не люди, а люди футбола. Нужно уточнять. В большинстве своем это малообразованные и малокультурные люди. Футбольные деньги не делают людей лучше в этом смысле. Это просто заурядности. А в человеческом плане люди очень спорных качеств.
Комментарий скрыт
А потом говорят, что в других странах нацисты)))
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Как минимум с февраля 2022
Назвать Шварца наёмником или гастролером – нормально. Приплетать фашизм – позор
«Мудрость приходит с возрастом. Но иногда возраст приходит один»
Если человек был в молодости *удак, то с возрастом он не станет мудрее - он станет просто старым *удаком.
** Пономарёв, Кавазашвили, Ловчев... Мостовой на подходе, Канчельскис рядом... 🤮
На статью наговорил, браво
Ни на что не наговорил. Ничего не будет. Может даже Соловьев похвалит
Не сказать чтобы такая похвала была признаком адекватности, скорее наоборот
К сожалению у нас в стране полностью отсутствует такой важный институт, как репутация. Поэтому мы наблюдаем бесконечный бред в СМИ. В цивилизованной стране после пары миллионных исков и газета и персонаж быстро бы пришли в себя и больше не отсвечивали.
Комментарий скрыт
За такое надо привлекать к ответственности, оскорбление чести и достоинства как минимум
Срочно принять таблетки!
Да по хорошему за такие необоснованные выражения судить надо, вот посадили бы одного такого и другие недалекие может выбирали выражения
Клиника
Какой сезон?
По чувству отвращения - что-то после седьмого
