«Краснодар» наградил футболистов и тренеров серебряными медалями.

В минувшем сезоне Мир РПЛ «быки» заняли второе место, отстав от «Зенита » на два очка.

Сегодня на базе клуба состоялась церемония награждения команды. Медали вручал генеральный директор «Краснодара » Владимир Хашиг .

24 мая «Краснодар» сыграет со «Спартаком » в финальном матче FONBET Кубка России.