«Краснодар» наградил футболистов и тренеров серебряными медалями

В минувшем сезоне Мир РПЛ «быки» заняли второе место, отстав от «Зенита» на два очка.

Сегодня на базе клуба состоялась церемония награждения команды. Медали вручал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

24 мая «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в финальном матче FONBET Кубка России.

молодцы, отличная команда, хорошую конкуренцию создали Зениту последние три года
Ответwestport70
Грязная команда, много нытья.
Жаль Краснодар, но это ⚽️ и он бывает жестоким
ОтветPeter Sakic
если кубок возьмут, то нормально будет... взять и кубок, и золото, было бы слишком жирно, особенно учитывая, что и в прошлом году всё на тоненького
ОтветPeter Sakic
В спорте никакой «жали» нет, в спорте бывает понятие «надо нормально играть, чтобы добиваться успешного результата».
Клуб наградил? Не Лига?
ОтветАндоррский почтальон
Да, оказывается у них, в деревне делают серебрянные медали где-то в кузне, какой-то кузнец казак Илья. Вот оно как!
Ответюра георгиевский
У казаков нет деревень.
Краснодар лучшие, приятно видеть как команда прогрессирует. Да в этом году было немного обидно что упустили чемпионство, но если вспомнить о том какой путь проделала команда за свою историю, то в целом становится приятно что команда теперь борется за чемпионство. А еще ведь и остаются шансы на кубок, которого у быков еще не было. В общем спасибо Краснодару, который заставляет меня смотреть РПЛ и переживать)
Странно что не РПЛ вручала медали 🏅
